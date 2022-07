Škoda Octavia Combi totálně selhala při prudkém vyhýbacím manévru, ukazuje marnost dnešní doby před 10 hodinami | Petr Miler

Neskutečných 7 km/h chybělo Škodě, aby se svým stále klíčovým modelem zvládla prokázat alespoň minimální přijatelnou úroveň aktivní bezpečnosti v podobné situaci. Důvod? Hmotnost rádoby moderních hybridů a pneumatiky orientované hlavně na spotřebu.

Svého času jsme si posvítili na výsledky Škody Superb iV v tzv. losím testu, který uskutečnil švédský magazín Svět techniky neboli Teknikens Värld. A plug-in hybridní kombi v něm tehdy bohužel selhalo. Na pokus Švédů nyní nepřímo navázali Španělé z KM77, kteří se na losí testy doslova specializují. Na paškál si vzali pro změnu Škodu Octavia RS Combi iV, tedy opět plug-in hybridní kombík. A ani tento model se nemá čím chlubit, jeho výsledek je znovu tristní.

Projev auta při prudkém vyhýbacím manévru je od pohledu velmi nepřesvědčivý. Mezi kužely se zřetelně plácá a v řidiči neprobouzí jistotu, ať už se snaží sebevíc. Bylo by to mizerné představení i na běžný model, v případě sportovní varianty RS zvedá obočí dvojnásob. Právě tohle je přece disciplína, ve které by měl sportovní derivát válet.

Octavia RS Combi iV tedy zvládla test projet rychlostí nanejvýš 70 km/h, při jakémkoli zvýšení rychlosti se vůz začal hrnout stranou. Došlo tak na ztrátu stability a kontakt s kužely. Octavia pak logicky měla problémy i s návratem do původního jízdního kruhu - pokud byste se tak náhlé překážce museli vyhýbat na nějaké užší cestě, možná byste skončili ve škarpě nebo nejbližším stromu.

Dodejme, že za první přijatelný - tedy nikoli skvělý - je považována rychlost o 10 procent vyšší, tedy 77 km/h - od toho si také Španělé říkají. Maximum v podobě 70 km/h je tak tristní, stále existují konkurenční vozy, které zvládají i přes 80 km/h. Octavia podle Španělů dojela tradičně na omezenou přilnavost pneumatik myslících hlavně na nižší spotřebu, té ale vydatně „pomáhala” vysoká hmotnost a jakási prkennost verze iV. Tu považujeme za jednoznačně nejméně povedené nové RS, zejména vedle benzinové verze je iV naprosto nekonkurenceschopné.

Uvážíme-li, jak moc jsou dnes cpány do popředí podobné hybridní (a ještě více ještě těžší elektrické) modely, a jak moc se standardem stávají pneumatiky hlavně šetřící pár deci paliva na 1 000 km, je tento test ukázkou marnosti celého současného přístupu k autům. Ale to je hrob, na kterém jsme si už párkrát poplakali.

Losí Škody Octavia RS Combi iV je dalším velmi rozpačitým představením. Aby dostala palec nahoru, potřebovala mezi kužely projet bez problémů tempem o neskutečných 7 km/h vyšším. Ilustrační foto: Škoda Auto

