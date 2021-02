Škoda Octavia je stále větší problém pro VW Golf, šlape mu na paty jako nikdy dřív před 6 hodinami | Petr Prokopec

V absolutní rovině za sebou z aut nemá dobrý rok skoro nikdo a skoro nikde. Relativně si ale některá auta pomohla k bezprecedentním úspěchům a Škoda Octavia je jedním z nich.

Jméno Octavia oslavilo u škodovky už před dvěma léty své šedesáté narozeniny. Jeho první nositelka byla představena v lednu 1959 jako osmý model tehdy už znárodněné automobilky, odtud ostatně ono označení, žádný další vůz jej ale po několik dekád nedostal. Značka toto jméno vzkřísila až v roce 1996 jako symbol svého znovuzrození a od té doby přišly na trh další tři generace. Ta poslední, čtvrtá byla na jednu stranu přijata s nadšením pro svůj vzhled, na tu druhou ale s rozpaky kvůli svým cenám. Z pohledu Evropy jako celku se ale nezdá, že by to pro její úspěch byl problém.

I když pro škodovku jako takovou byl loňský rok neveselý hlavně kvůli totálnímu debaklu v Číně, která bývala jejím jasně největším trhem a celkově skončila v červených číslech, výsledky Octavie v Evropě ji mohou těšit. Meziročně sice ztratila 17,6 % zákazníků, většina konkurentů ze špičky peletonu modelů si ale vedle ještě hůř. Škoda tak prodala 215 581 Octavií, což je výsledek na úrovni roku 2018, při celkovém úpadku se ale její bestseller stal 5. nejprodávanějším modelem kontinentu, což je historický úspěch. A jedním dechem je třeba dodat, že poslední čtyři soupeři jsou na dostřel.

Stalo se tak přesto, že na rozdíl od Volkswagenů Golf, Polo a Tiguan a Renaultu Clio za sebou Škoda nemá silný domácí trh. V Česku bylo totiž prodáno „jen“ 19 091 vozů, tedy ani ne desetina všech aut. Kde tedy automobilka nacházela zákazníky? V podstatě všude, v tom je právě ten vtip. Octavia se nestala jen českou jedničkou, ale ovládla žebříček nejprodávanějších vozů také v Rakousku, Polsku, Švýcarsku, Finsku nebo na polovině Balkánu. Kromě zlatých vavřínů se však mladoboleslavský vůz chlubí i řadou stříbrných a bronzových medailí a ještě většího počtu umísení v nejlepší desítce. Aktuálně tak existuje pouze jediný model, který je na starém kontinentu touto optikou populárnější, a tím je Golf.

Octavia je tedy skutečným bestsellerem i na evropské úrovni a právě pro Golf představuje stále větší problém. Z celoevropského hlediska je to jeho jediný vážný přímý konkurent, ostatní modely nižší střední třídy získávají vysoká prodejní čísla jen díky vysoké oblibě na několika málo trzích - Golf a Octavia jsou populární prakticky všude. Kdysi neporazitelný Golf, který si na vrcholu své popularity nacházel v Evropě přes 700 tisíc zákazníků za rok, se loni musel spokojit s 308 834 tisíci prodanými vozy. Pořád to stačí na první pozici, Octavia už je ale na více jak dvou třetinách tohoto čísla. A to v roce 1997 oslovila v Evropě pouhých 19 tisíc lidí. Její vzestup během dvou dekád a čtyř generací je ohromující.

Abychom byli fér, Golfu neškodí jen Octavia, ale i stále větší obliba SUV - spřízněné modely Tiguan a T-Roc jsou nyní v Evropě též neskutečně populární. Část tradičních klientů Golfu ale dává přednost Octavii, přičemž experti z JATO Dynamics konstatují, že specifika škodovky jsou blízká soukromým i firemním klientům. Ty první okouzluje větší praktičnosti a více množství muziky za menší peníze, ty druhé pak znovu lepší poměr výkon/cena, kvalita a trvanlivost a slušná zůstatková hodnota, což do plánů správců vozových parků též zapadá.

Pozitivně vnímána je i šíře nabídky, zákazníci mohou zvolit pohon na benzin, diesel, CNG a nově i hybridní pohony, stále populárnější je také pohon 4x4. Kromě kombíku pak mají k dispozici i liftback, stejně jako sportovní derivát RS či lehce terénní verzi Scout. Lze jen dodat, že před několik SUV je Octavia pro Škodu jednoznačného nejprodávanějším modelem, ostatní nedosahují ani polovinu jejích celkových registrací.

Škoda Octavia je po Volkswagenu Golf druhým nejúspěšnějším evropským modelem co do počtu vítězství v jednotlivých zemích. Právě Golfu jde stále více po krku, loni už mu byla doslova na dostřel. Foto: Škoda Auto

Zdroje: JATO Dynamics

Petr Prokopec