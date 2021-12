Škoda Octavia slaví historický úspěch, sesterský VW Golf porazila na jeho domácím hřišti před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škoda neprožívá zrovna nejšťastnější období a mohlo by se zdát, že radovat se nemá z čeho. Ostrůvky jakýchsi pozitivních deviací se ale přece jen najdou, nejnověji prodejně porazila VW Golf v Německu. Otázkou ovšem je, co to vlastně znamená.

Od deseti k pěti to šlo se Škodou dřív, teď už to s ní jde spíš od pěti k nule. V podstatě neexistuje trh, na kterém by prodávala množství aut, se kterým by mohly být spokojena - v Číně je skoro na nule, výrazně padá v Rusku a v zemích EU na tom obvykle není lépe - výsledky z velkých zahraničních trhů i toho domácího jsou v jejím případě zbarveny do ruda.

Důvody jsou různé, zejména v EU jde ale o záležitost posledních měsíců, a tak lze předpokládat, že jde hlavně o dílo nedostatku komponentů a omezené výroby. Přesto je otázkou, kde Škoda bude, až tyto potíže odezní - zvlášť při bláznivém růstu cen někteří o auta této značky ztrácí zájem. I v takovém marasmu se ale najdou zprávy, které lze označit za pozitivní.

Ta poslední přichází z Německa, kde se Škoda Octavia v listopadu stala podle dat KBA nejprodávanějším autem nižší střední třídy, když porazila i domácí superstar, VW Golf. Je to obecně senzační událost, neboť Golf doma obvykle neprohrává, v listopadu se to ale stalo - jeho 3 186 dodaných vozů znamená o 121 aut méně než v případě Octavie (3 307 aut). Jak ale vidíte z absolutního počtu dodaných vozů, situace je nadále celkem mizerná a více než co jiného tady jednooký porazil slepého.

Celý německý trh totiž meziročně padl o masivních 31,7 % a výsledky jednotlivých modelů vypadají především chaoticky - lépe než Golf i Octavia se prodával třeba Mercedes GLC, lépe na tom byla také Tesla Model 3, ani ta ale nestačila mezi elektromobily na Renault Zoe. Ten je v Německu absolutní trojkou, ještě výš je tak druhý VW T-Roc a první Opel Corsa.

Výsledky vypadají, jako by někteří výrobci naráz dokončili a dodali dříve vyrobená auta, kterým chyběl ten či onen komponent. A jiní zase neprodávali skoro nic - toto vysvětluje čísla Octavie, Golfu i GLC. Vítězství Škody v nižší střední třídě tak má trochu hořkou příchuť, ale víte, jak je to s historií a jejími otázkami - na to, co se dělo v listopadu 2021, se za 10 let nikdo ptát nebude. Historicky první skalp Golfu z Německa už ale Škodě zůstane.

Škoda Octavia se v posledních měsících více neprodává než prodává, v listopadu ale do Německa zjevně dorazily dříve nedokončené vozy, což stačilo k tomu, aby Octavia prodejně porazila sesterský VW Golf. Ten je naopak hodně dole. Foto: Škoda Auto

Zdroj: KBA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.