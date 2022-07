Skoro 700koňové čínské auto potvrzeno pro Evropu, tak levně se tu nic podobného neprodává před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Voyah

Čínské automobilky už se nějaký ten čas při zemi nedrží, v případě výkonu a dynamiky ale dosud přesto hrály ve světovém měřítku druhé housle. Už v tom nechtějí pokračovat. Tento vůz fascinuje neobvyklým poměrem praktičnosti a výkonu, míří do Ruska i zemí EU.

Dvě země momentálně slouží jako vstupní brána čínských automobilek na západní trhy. Tou první je Rusko, kde Číňané mohou své vozy snáze prodávat díky méně náročnějším regulatorním požadavků a dostat se přes něj okamžitě do dalších zemí Společenství nezávislých států. Tou druhou je Norsko, kde pravidla velmi nahrávají všemu elektrifikovanému. A i když nejde o zemi Evropské unie, technická pravidla EU přejímá. Vyrazit tak odtud mohou pro změnu na trhy celé evropské sedmadvacítky.

Oběma zmiňovanými cestami se nyní vydala značka Voyah, která nabízí v Číně hned několik zajímavých a relativně úspěšných vozů. Sám šéf automobilky Lu Fang oznámil, že se její aktivity rozšíří na Evropu, kam nejprve vyšle model s „cenově lákavým” jménem Free. Ten nabídne nejdříve právě v Norsku, kde otevře své první zastoupení, nezůstane ale jen u toho.

Další země budou následovat, přičemž využito bude i sílící přítomnosti Číňanů v Rusku. Ti opanovali už 21 % tamního automobilového trhu a část tamních zákazníků chce oslovit i Voyah. Model Free by se měl v největší zemi světa začít prodávat asi půl roku po norském debutu a známe už i první cenu. K té se ale teprve dostaneme, nejprve si posviťme na to, co Voyah a Free vlastně představují.

Tato jména vám asi mnoho neřeknou, mateřskou firmu ale znát budete. Jde o automobilku Dongfeng, která spolupracuje i s řadou nám známých značek, mj. Kiou, Hondou či Renaultem na čínské výrobě jejich aut. A vlastní také významný podíl ve Stellantisu, stále novém konglomerátu sestávajícím ze značek jako Fiat, Peugeot nebo Citroën. Voyah je pokusem prosadit se v prémiovém segmentu proti značkám typu BMW a model Free, který se začal prodávat koncem loňského roku, míří opravdu hodně vysoko.

Je to už dost velký crossover, které lze charakterizovat délkou 4 905 mm, šířkou 1 950 mm, výškou 1 690 mm a rozvorem 2 955 mm. Existuje jen málo aut této třídy, která by byla ještě větší, např. BMW X7, taková Škoda Kodiaq je ale vedle modelu Free pomalu prcek a menší je třeba i současný VW Touareg. Velké auto ale Číňané umí postavit už dávno, zajímavost Free tkví v něčem jiném.

Jednak je to luxus a technologie na palubě. Nechceme přehánět, ale tohle auto by si klidně mohlo říkat Audi, BMW nebo Mercedes a v některých ohledech se snaží přiblížit ještě vyšší lize. Zajímavá je jak „čistá” základní architektura, tak věci jako dvoubarevné kožené čalounění. Zaujmou i technologie - jsou tu tři displeje na palubní desce, z čehož jeden slouží spolujezdci, skoro žádná tlačítka a spousta výbavových vychytávek od komfortních funkcí až po bezpečnostní neobvyklosti, jako je systém pro noční vidění.

To nejpozoruhodnější je ale ještě jinde, v útrobách vozu. Jde o velmi silné auto disponující dvojicí elektromotorů, které posílají na všechna kola až 694 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. I když tedy z podstaty nejde o malý a lehký automobil, na stovku takto vystřelí za 4,5 sekundy a podobně rychle jistě dosáhne i elektronicky omezené maximálky 200 km/h. Něco takového jsme od Číňanů v sériové výrobě ještě neviděli.

Auto pracuje s 88kWh akumulátory, a tak lze udávaný dojezd až 500 km na jedno nabití označit za velký optimismus, pokud ale už ohrnujete nos nad tím, že jde o elektromobil se všemi jeho nedostatky, není to tak úplně pravda. Vůz dostal také motor 1,5 turbo se 109 koňmi, který slouží jako generátor elektrické energie, bude-li třeba. Pak Voyah Free bez nutnosti kdekoli zastavit ujede až 860 km, tedy podle výrobce.

Pokud by tohle prodávalo přímo BMW, půjde o vůz za několik milionů. Však je to velké SUV s luxusním interiérem a hromadou výbavy, s 680 koňmi a dynamikou sporťáku z přelomu století. A to všechno na elektřinu se spalovacím motorem jako generátorem. Číňané ale zůstávají zajímaví i v těchto sférách. Voyah Free ve své nejrychlejší verzi má odstartovat v Rusku za cenu odpovídající 52 700 dolarům, to by dnes bylo 1,28 milionu Kč a něco málo pod 3,1 milionu rublů.

Není to v absolutní rovině málo a už vůbec to není „free”, nicméně za takové peníze dnes dostanete leda Škodu Kodiaq 2,0 TDI s prostřední výbavou, který nebude mít ani velikost, ani výbavu, natož pak skoro 700 koní a vlastně tři motory. I v době devalvace výkonu, kdy jej elektrické modely mohou dostat ohromné množství a chlubit se pozoruhodnými dynamickými parametry s minimální využitelností z hlediska konzistence, je 694 koní hodně a 1,28 milionu za to málo. Pokud Voyah své cenové sliby dodrží, nemusí mít o zákazníky nouzi v EU ani v Rusku.

Voyah Free je velké, výkonné, výbavou nabušené čínské SUV, které přesto není drahé, tedy alespoň relativně. V řádu jednotek měsíců se začne prodávat v zemích EU i v Rusku. Foto: Voyah

Zdroje: Voyah, RIA Novosti

