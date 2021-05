Test srovnal klasický spalovací motor se dvěma moderními alternativami a výsledky zaujmou před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche/Nissan/Audi, koláž Autoforum.cz

Ačkoli by příznivci elektrického pohonu byli asi rádi, kdyby automobilový svět jedním tahem přeskočil ze spalovacích motorů k elektromotorům, tak jednoduché to nebude. Alternativou jsou nyní spíše hybridy všeho druhu a právě ty se utkaly s klasickým šestiválcovým biturbem.

Auta z posledního dynamického srovnání Mata Watsona z Carwow mají společného asi tolik, že mají čtyři kola a volant. Jinak skutečně nemohou být odlišnější - jedno je sportovně laděný, luxusní liftback s pěti dveřmi, druhé supersportovní kupé se dvěma a třetí výkonný rodinný kombík. Právě podobné komparace ale nastavují zrcadla různým věcem a nás na této zaujal souboj různých řešení pohonu.

Na trhu totiž ubývá aut, která by používala čistě spalovací motor, na nějakou formu elektrifikace už sází kde co. Nissan GT-R, který už léta přežívá svou smrt, je ale jedním z mohykánů a má ryze spalovací, benzinový šestiválec o objemu 3,8 litru, který i díky dvěma turbům dává až 600 koní výkonu a 652 Nm točivého momentu. Proti němu se postavilo Audi RS6 s motorem 4,0 V8 o 600 koních a 800 Nm, k těmto parametrům už si ale pomáhá mild-hybridním pohonem, kdy elektromotor přidává do hry 16 koní výkonu. Oba stroje pak vyzvalo Porsche Panamera Turbo S e-hybrid, což je dokonce dobíjecí hybrid se 700 koňmi a 870 Nm z kombinace obdobného 4,0 V8 a elektromotoru.

Porsche je tedy jasný favorit, ovšem je to samo o sobě docela těžké auto a podobné hybridní systémy posílají hmotnost ještě výš. Tato Panamera tedy váží až trochu nechutných 2 350 kg, což je moc i proti dosti těžkému Audi (2 075 kg), natož pak Nissanu (1 745 kg). Ten platí za těžký sporťák, ovšem mezi těmito těžkými váhami je pomalu za kolibříka.

Na koho byste si vsadili? Favorita lze po tomto doplnění vidět v leckom, v případě ryzího sprintu z místa je to ale Porsche, které nakonec o prsa vítězí před Nissanem, který efektivně prodává svou nižší hmotnost, nakonec ale nestačí na vyvážení 100kilového hendikepu. Audi vše jen sleduje zpovzdálí, neboť s 600 koňmi na více jak 2 tuny nestačí nikomu. Leckdo by mohl označit za překvapení, že Porsche 100 koní navíc při o 605 kg vyšší hmotnosti stačí, ale je to zkrátka tak, rychlý nástup výkonu elektromotoru dělá při akceleraci z místa své.

Ovšem, dočasnost nadvlády plného hybridu se jasně ukáže v pružném zrychlení. Ve vysokých rychlostech už se elektromotor Panamery e-hybrid vůbec nezapojuje do hry, hmotnost dobíjecího hybridního pohonu ale zůstává na palubě. GT-R tak rázem stačí 600 koní a subtilnější stavba, aby obě pružná zrychlení ovládl. RS6 je opět moc slabé na kohokoli.

V případě decelerace vítězí Porsche, neboť... Porsche, tahle auta byla při brzdění vždy výjimečná, hmotnost nehmotnost. Výsledkem je tak plichta mezi morálně dnes už 14 let starou klasickou a německou hypermodernou a sami posuďte, jak to vnímat. Lze obdivovat Porsche, že je navzdory svému luxusnímu a „zelenému” pojetí tak rychlé, lze ale také obdivovat Nissan, že je i 14 let po svém zrodu tak konkurenceschopný vedle jiných výkonných aut. A RS6 lze obdivovat leda pro velikost kufru, v tomto případě není ani dost klasické, ani dost moderní, aby se prosadilo a jako relativně těžký vůz s „jen” 600 koňmi si prostě neškrtá.

Porsche Panamera Turbo S e-hybrid je hybridní bumbrlíček, přesto jde o pozoruhodně schopný, výkonný liftback. Foto: Porsche



Nissan GT-R je navzdory tomu, že pochází z roku 2007, stále velmi rychlým strojem, svůj konvenční pohon nezatěžuje žádnou elektrickou asistencí. Foto: Nissan



Audi RS6 C8, ač jde o velmi rychlé auto, na soupeře tentokrát nemělo v žádném směru, jeho mild-hybridní čtyřlitr by na 2 075 kg hmotnosti potřeboval více než 600 koní. Foto: Audi

