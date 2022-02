Supersedan Audi schopný jet v luxusu 305 km/h se po pár letech sotva jetý prodává za zlomek původní ceny před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Muldental Grimma, publikováno se souhlasem

Je to jeden z absolutních vrcholů automobilového vývoje, vůz spojující dohromady zdánlivě zcela protichůdné vlastnosti. Podle toho také stál, nedá se ale říci, že by si jeho vlastností už po pár letech a desítkách tisíc najetých kilometrů někdo nějak zvlášť vážil.

Trh s ojetými auty je v současné době hodně poblázněný, dobrý obchod se na něm ale pořád udělat dá. Univerzální rada neexistuje, jedna věc ale obecně přece jen platí - po čím dražším autě jdete, tím spíše jej výhodně seženete. Má to svou logiku z obou stran, neboť největší nedostatek mezi novými auty provází obyčejné modely a jejich kupci nejvíce končí na trhu ojetin. Tak vzniká převis poptávky nad nabídkou, u drahých modelů je to naopak. Automobilky je ve výrobě preferují kvůli vyšším maržím, jejich kupci tedy ojetiny tolik vyhledávat nemusí a nabídce se naopak dostává dalších vzpruh. Výsledkem je opačný převis.

Je jasné, že „kupte si drahé auto s vysokými provozními náklady a ušetřete” je knížecí rada jak vyšitá, při pohledu na vůz na fotkách níže se ale člověk nemůže vyvarovat smíšeným pocitům z nabídek běžnějších modelů. Když si dnes usmyslíte, že chcete Škodu Octavia 2,0 TDI s nájezdem do 50 tisíc km, tedy úplně obyčejné auto, nedostanete pod 500 tisíc korun ve slušném stavu ani třetí generaci. Na tu aktuální už to bude chtít 600, spíše 650 tisíc, pakliže chcete trochu lepší výbavu. Za dvojnásobek se přitom dá koupit vůz ne dvakrát lepší, ale stroj z úplně jiných sfér.

Jde o vrcholnou verzi Audi A8, která se od předloňska prodává ve své nové generaci. Ta pochopitelně nejede vůbec špatně, předchůdce ale nepřekonává, neboť ten s výkonem zamířil ještě výš v provedení S8 Plus. To mělo pod kapotou místo 571 koní dokonce 605 kobyl a s omezovačem nastaveným na 305 km/h bylo schopno jet právě tolik. Je to jeden z nepochybných vrcholů evoluce, luxusní sedan schopný uhánět rychlostí supersportu a i když se jako nový už čtyři roky neprodává, pořád se dá koupit zánovní. Ovšem za cenu dalece nesrovnatelnou s tou původní.

Auto má na tachometru jen 45 tisíc km, což je na jakoukoli verzi A8 v podstatě nic. Bylo od srpna roku 2017 normálně používáno a servisováno a vypadá jako nové. Je to pochopitelně bohatě vybavená verze, však oholená S8 neexistuje, a i když šlo přikoupit i další prvky, těžko tu budete něco postrádat. Je to zkrátka jedno z těch německých aut hostících na palubě všechno myslitelné současně - výkon i další extra techniku, prostor, luxus, výbavu, elektroniku, na co si vzpomenete.

Takový vůz původně vyšel na 162 780 Eur, dnešním kursem 4 miliony Kč. Nyní ale se zmíněným nájezdem a bezproblémovým stavem stojí u oficiálního dealera Audi 55 970 Eur, tedy 1,37 milionu Kč. Zdráháme se to nazvat lácí, ale považte poměry - Audi S8 napráskané luxusem i nejlepší technikou (jen karbon-keramické brzdy jsou věc snadno za 400 nebo 500 tisíc Kč) za cenu dvou podobně ojetých Octavií TDI? Stojí třetinu původní ceny, aniž by pozbylo byť jen 10 % svých původních vlastností, je to pořád zánovní auto.

Teď jen mít peníze a odvahu se do koupě něčeho takového pustit, neboť tohle auto určitě nebude jezdit za 5 litrů nafty. Ale nabídne posádce maximum toho, což před pěti léty nabídnout šlo. A vývoj, jak řečeno výše, od té doby o mnoho dál nepokročil.

Audi S8 Plus je extrém mezi tím, co lze naráz vměstnat do jednoho auta. Přesto dnes ani ne pětileté se 45 tisíci najetými km stojí třetinu své původní ceny a nominálně za 1,37 milionu Kč. Srovnejte si to s tím, co jde koupit mezi ojetinami za polovinu této sumy. Foto: Autohaus Muldental Grimma, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

