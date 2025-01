Takhle obrovské pokuty od EU za emise CO2 mohou automobilky čekat v roce 2025, jen u VW jde o stovky miliard včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Dost bylo teorií, rok 2025 je tady a Evropská unie dál nepůsobí dojmem, že by znala bratra. Pokud její emisní mechanismy nedoznají změn, automobilky se nedoplatí. A my s nimi, i sumy spojené s jedním každým prodaným vozem jsou enormní.

Happy New Year? V automobilovém světě se teď spíš zažilo spojení „new year, new fear”, tedy česky poněkud nerýmující se fráze „nový rok, nová obava”. S rokem 2025 totiž v zemích Evropské unie s brutalitou sobě vlastní nabírají na intenzitě děsivé přerozdělovací mechanismy EU, které automobilky i nás všechny tlačí směrem k elektrické mobilitě, ať ji chceme nebo ne.

Pokud stále neznáte jejich podstatu, k dispozici jsou vám starší články, které je vysvětlují, pro tuto chvíli jen telegraficky. Ačkoli EU operuje s momentem fakticky více či méně úplného zákazu spalovacích motorů v horizontu 10 let, k témuž se oklikou chce postupně dostat právě i oněmi přerozdělovacími mechanismy.

Stanovuje tedy maximální průměrné emise CO2 prodávaných aut, které automobilky musí dosahovat, přičemž ono maximum se posouvá stále níž. A - jaká náhodička - průměr je počítán tak, že vozům se spalovacími motory jsou přiřazovány konkrétní emise CO2 na jeden ujetý km, zatímco elektrická auta mají emise nulové, i kdyby po cestě kamkoli s pomocí svých tisícikoňových pohonů dávajících do pohybu 2,5tunová SUV vyplácali celou kapacitu lokální uhelné elektrárny.

Automobilky tedy ve výsledku musí od letoška prodávat - a my kupovat - asi 20 až 25 procent aut s čistě elektrickým pohonem, jinak požadavek EU nesplní. Ony by i prodávaly, s chutí, jenže zákazníci chybí, a tak tohoto podílu zdaleka nedosahuje žádný velký výrobce, který by se na elektrické vozy více či méně nesoustřeďoval. Jak už tedy dříve naznačil šéf asociace ACEA, Automobilky za jinak nezměněných okolností dostanou letos od EU pokuty ve výši 376 miliard, popř. nevyrobí miliony aut, která by lidé chtěli. Jinak to dopadnout nemůže, tedy pokud si lidé ve vedení Unie nevzpomenou na to, co to jsou „touhy podvodný, hrát si na hodný”.

Zmíněná čísla jsou docela zřejmá, v kontextu s konkrétními výrobci jsou ale pořád velmi abstraktní. Kolegové z Auto Weeku tak spočítali, co mohou automobilky letos očekávat, pokud se nezmění nic z jejich strany, ani ze strany EU. A je to řádný číselný výplach, chce se dodat.

Výpočty jsou to vlastně jednoduché. Jaké mají jednotliví výrobci emisní průměry za rok 2024, se teprve dozvíme, a tak Auto Week vychází z hodnot EU pro rok 2023. Ty novější ale nebudou už vzhledem ke stagnujícím až klesajícím prodejům elektroaut v Evropě zásadně jiné, podle předběžných odhadů šly emisní průměry u některých značek i nahoru. Dále už se jen změní hranice průměrného limitu CO2 na 93,6 g/CO2 z dosavadních 116 gramů, který byl pro automobilky dále individuálně upravován na základě hmotnosti prodaných vozů apod.

Například VW tak dosud operoval s limitem 123 gramů, do kterého se se svými 118 gramy v pohodě vešel. V případě nového limitu je to absolutně nemožné bez drastického omezování prodejů spalovacích aut. Za stejných okolností tedy bude platit pokutu odpovídající jeho evropským prodejům krát 24,4 (gramy nad limit) krát 95 (pokuta v Eur za každý gram a auto) a voila, miliardy Eur se točí ve Skibidi Toilet. V případě VW Group (tedy celá skupina včetně Škody a spol.) by se jednalo o 7,7 miliardy Eur, tedy bezmála 200 miliard celkem. A rozpočteno na produkci 58 tisíc korun další zátěže na každé prodané auto. Ostatní výrobci by na tom byli jen o trochu lépe, jak vám ukáže přiložená tabulka.

Tohle jsou skutečně likvidační sumy, nemají na ně automobilky s už dnes téměř nulovými zisky, nemají na ně ani zákazníci, kteří už dnes mají problém kupovat sedmkrát zdražená spalovací auta, z jejichž marží jsou dotovány všechny ty ztrátové elektrické projekty.

Samozřejmě nikde není psáno, že to takhle dopadne, skutečný svět není trojčlenka. Ale takto jsou rozdány karty. A firmy budou muset něco udělat, aby se tomuto výsledku vyhnuly, nebo na něj získaly peníze. Neděje se náhodou přesně to, před čím opravdoví experti varovali už před osmi roky?

Přehled potenciálních pokut EU pro výrobce aut za rok 2025 při zachování konečné bilance CO2 z roku 2023 při platnosti nové verze přerozdělovacích mechanismů

Nazvěme to tabulkou smrti. A je to jen malá hyperbola. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Week



Ve stínu toho, co se na VW žene, se se svou elektrickou nabídkou může jít leda vyfotit. Aha, on už to udělal. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Week

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.