Tesla Cybertruck jako policejní, pošťácké nebo záchranářské auto vypadá lépe než originál 21.3.2020 | Mirek Mazal

Pár tahů myší v počítačovém programu a z diskutabilního elektromobilu je celkem smysluplný sluha veřejnosti. Možná by se uchytil v mnoha oborech.

Elon Musk se chlubí předobjednávkami na škaredý Cybertruck, kterých by nyní mělo být více než půl milionu. Zařazení do evidence zájemců o svérázný elektromobil je podmíněna platbou zálohy 100 USD (2 550 Kč) a jen věštecká koule by mohla naznačit, kolik těchto „předplatných” dospěje až do finálního předání vozu skutečnému zákazníkovi.

Bez ohledu na pochyby o vypovídací hodnotě zmíněného údaje je o tento vůz zájem. Pokud někdy skutečně vznikne v sériové podobě, většina vyrobených kusů bude pravděpodobně prodána soukromníkům, které doplní různé veřejné instituce nebo policejní sbory. Imaginární rozšíření Cybertrucku do role služebního vozidla ilustrativně ztvárnili designéři britské firmy Lease Fletcher.

Digitální příklady úprav kritizované Tesly obsahují například policejní verze, najde se odtahovka a poštovní vůz, Cybertruck by se uživil i u pobřežní stráže, doručovatelů jídla nebo jako taxi. Každý je ztvárněn trochu odlišným způsobem, „uniformy” ale snad pokaždé přidaly jeho odvážnému vzhledu na atraktivitě.

Běžně ne zrovna krásnému vozu prospělo přikreslení světelných ramp, majáků, jiných kol, navijáků, bezpečnostních rámů či rovné střechy, takto pojatý pick-up najednou může začít dávat smysl nejen fakticky, ale i vzhledově. Ale posuďte sami...

Cybertruck z počítače pro policisty, pošťáky, záchranáře, servisní techniky nebo pizzaře vypadá podle nás lépe než originální koncept přímo od Tesly

Zdroj: LeaseFetcher

