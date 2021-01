Tesla v Evropě rychle ztrácí půdu pod nohama. Přesně tak, jak se dalo očekávat před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Situace v Evropě loni přála prodejům elektrických aut jako nikdy dříve a Tesla je na tomto poli lídr. Takže na trhu absolutně i relativně získala? Ne, v obou případech to s ní šlo z kopce a na trhu je dnes už trojkou.

Nemáme nic proti Tesle, jen se snažíme na pravou míru uvádět to, co její auta skutečně dovedou a mírnit nerealistická očekávaní spojená s její budoucností. Příznivci této automobilky žijí v tom, že automobilový svět bude jednou ryze elektrický, Tesla využije svého náskoku a udrží si na zcela nově zformovaném trhu klidně pětinový podíl, který z ní udělá největší automobilku světa. Tomu, nebo spíše ještě něčemu mnohem lepšímu pak odpovídá i hodnota firmy optikou její tržní kapitalizace.

Je to zajímavá vize a pochopitelně nemůžeme říci, že se nemůže naplnit, je to ale extrémně nepravděpodobné. Je tu několik očekávání, která nereflektují realitu a která mylně vytváří dojem, že se výše zmíněné může snadno stát.

Jednak je otázkou, jaký je skutečný náskok Tesly - konkurentům se totiž nevzdálila proto, že na ni vývojově nestačili, ale protože elektrická auta nedělali, neboť se jim to nevyplatilo. Ono by se jim to nevyplatilo ani teď, pravidla na trhu určená regulátory ale v podstatě znemožňují elektrická auta nedělat, a tak tímto směrem ostatní míří též. A jistý náskok Tesly v určitých ohledech nepochybně pramenící z toho, že elektrická auta dělá už léta, doženou relativně snadno, jak ukazuje případ Porsche Taycan.

Druhým mylným předpokladem je, že změna pohonu aut ze spalovacích motorů na elektrické znamená nějaký revoluční převrat vytvářející zcela nový produkt, jako když místo klasických mobilních telefonů přišly dotykové smartphony. Není pochyb o tom, že tento posun vyžaduje podstatně větší přizpůsobení se než jen výměnu motoru, není ale pravdou, že by auto rázem bylo něco úplně jiného. Není tomu tak a stoleté zkušenosti automobilek s výrobou benzinových, dieselových, plynových či hybridních aut přijdou z valné většiny vhod i zde. A naopak je to Tesla, které zkušenosti se vším ostatním krom vývoje, výroby a prodeje elektrických pohonů chybí. To je ostatně vidět na problémech zejména s kvalitou výroby i péče o klienta, se kterými se už přes dekádu dokola potýká.

A do třetice je tu mylný předpoklad jakési zákaznické promiskuity známé znovu z oblasti elektroniky. Nevyhovuje vám mobil Xiaomi? Tak si koupíte Samsung. A nebo Huawei. A nebo skočíte po iPhonu, však každý je chvíli v něčem lepší či výhodnější a prodejna je hned vedle. Tohle ve světě aut nefunguje, statisícové a milionové investice obyčejných lidí do nových automobilů, jejich pravidelný servis a podobné aspekty pramení v mnohem pevnější vztahy, mnohem větší loajalitu, kterou nebude snadné přetrhat. Museli byste nabídnout něco diametrálně lepšího či výhodnějšího, aby lidé, kteří dekády kupují Golf a v kvality další generace věří tak, že ji kupují hned po odhalení, najednou zahodili vše a vyrazili pro Teslu. Stát se to může, spíše se to ale nestane. Věrni známému si počkají spíše na dobrý elektrický Volkswagen, BMW, cokoli. A ty přijdou, protože tyto automobilky jsou příliš schopné na to, aby jej neudělaly.

Pro tohle všechno i velkou setrvačnost v tomto oboru (je docela snadné vyrobit za rok 100 milionů mobilů místo 1, ale není vůbec snadné vyrobit 10 milionů aut místo 100 tisíc) je nemístné předpokládat, že by si Tesla mohla udržet svou dosavadní pozici na trhu, která ji tak trochu spadla do klína - skoro nikdo ji léta nekonkuroval. Nakonec na to ani nemá dost modelů a nebude schopna jich v dohledné době dost nabídnout. Stane se tak spíše to, co věští Tesle Bob Lutz a další - že jakmile zavedené značky přijdou s použitelnými elektromobily, bude Tesla na jejich úkor jen ztrácet. Protože zákazníci Audi si z většiny znovu koupí Audi - pokud budou mít důvod koupit si elektromobil a čtyři kruhy jim nabídnout slušný model.

Toto není žádný pohled škarohlída ani skeptická vize, v Evropě je to už při ohlédnutí za rokem 2020 holá realita. A je pro Teslu o to horší, že je spojena právě v rokem 2020, kdy se elektromobily dočkaly na starém kontinentu bezprecedentní dotační podpory a i za kontrakce celého trhu masivního růstu odbytu. To by mělo Tesle vyhovovat, to by ji mělo vystřelit vzhůru. Jenže nic takového se nestalo.

Informuje o tom studie firmy Schmidt Automotive Research, podle níž Tesla doslova ztrácí půdu pod nohama. Vládcem loňského trhu s elektrickými auty v Evropě se s přehledem stal koncern VW, když zákazníkům dodal 173 943 aut. Znamená to meziroční růst o 243,6 procent a 23,9procentní podíl na trhu, a to v situaci, kdy VW skoro nemá co s elektrickým pohonem prodávat - vedle modelu ID.3 lze jako o významném hovořit snad už jen o Audi e-tron, takové Porsche Taycan nebo Škoda Enyaq jsou spíše do počtu, stejně jako končící modely typu VW e-up nebo e-Golf.

Na Teslu nezbylo ani druhé místo, které obsadila aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Ani v jejím repertoáru to elektromobily nepřetéká, vedle Renaultu Zoe a Nissanu Leaf nejde o nic významného. I to ale stačilo na 135 537 prodaných aut a podíl na trhu 18,6 procenta. Až třetí je Tesla, jejíž prodeje meziročně klesly o 10,7 procenta na 97 791 vozů. A tržní podíl 13,4 procenta znamená skoro třetinu oproti stavu z vrcholů předchozího roku.

I za Teslou je navíc těsno - Hyunda-Kia s 94 981 prodanými elektromobily ztrácí pár tisíc prodejů a PSA s 69 752 auty také není vyloženě daleko. Zvlášť když se může chlubit meziročním růstem o 1 285,6 procenta, větším než kdokoli jiný.

Tesla tak opravdu výrazně ztrácí a bylo naivní domnívat se, že tomu nadále bude jinak. Co až přijdou elektrické Volkswageny, Renaulty či Hyundai mnoha tříd? Pak se ukáže, jak zanedbatelných dnes obdivovaných 500 tisíc prodaných elektromobilů za rok ze strany Tesly je. Konkurenti prodávají až 20krát tolik aut a nejde o jednu firmu - je jich spousta. A pokud budou muset - a jakože to vypadá, že ano -, prodají ze svých desítek milionů aut klidně 60 procent s elektrickým pohonem. Než by Tesla mohla - a to by o tolik jejích aut někdo musel stát - musela by postavit ještě hodně gigatováren, které během dalších pár let také nevzniknou. To už ale na trhu bude záplava dalších elektrických modelů zavedených značek.

Tesla (na fotkách Model 3) loni ztratila v Evropě jak absolutně, tak relativně. A to v situaci, kdy trh s elektrickými auty nebývale rostl a měla zužitkovat svou výchozí pozici. Nestalo se a bude mít spíše stále více problémů se prosadit, nikoli naopak. Foto: Tesla

Zdroj: Schmidt Automotive Research

Petr Miler