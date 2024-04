Tesla zlevnila nový Model 3 už na 1 milion Kč. Výsledky má i proto mizerné, v Evropě už propouští stálé zaměstnance včera | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Další kolo zlevňování Tesel proběhlo i v Evropě, a tak si dnes nový Model 3 můžete také v Česku koupit bezprecedentně levně. Pro Teslu je to tahání za záchrannou brzdu, neboť její obraty klesají a sklady bobtnají.

Tesla včera zveřejnila své finanční výsledky za první letošní kvartál a byla to další tragédie. Nic dobrého se po výrazném poklesu prodejů ani nečekalo, ale realita je ještě horší. Automobilka za první čtvrtletí vykázala zisk na akci ve výši 0,45 dolaru, což zaostalo i za skeptickými odhady analytiků (0,52 dolaru), stejně jako tržby ve výši 21,3 miliardy dolarů (odhady se shodly na cifře 22,31). V případě zisku Tesla vykázala výsledek 1,2 miliardy USD, což je znovu dalece za odhady trhu (1,49 miliardy USD), jak shrnuje Bloomberg.

Člověk by v takové chvíli čekal, že akcie automobilky poletí dál strmě dolů, ale ony naopak letí nahoru. Proč? Na základě velmi vágního příslibu urychlení vývoje levné řady aut. „Upravili jsme naši budoucí nabídku vozidel, abychom urychlili uvedení nových modelů na trh ještě před avizovaným termínem v podobě druhé poloviny roku 2025,” uvedla Tesla ve své zprávě pro akcionáře. „Tato nová vozidla, včetně cenově dostupnějších modelů, budou využívat aspekty platformy nové generace i aspekty našich současných platforem a budou moci být vyráběny na stejných výrobních linkách,” řekla dále.

Je fascinující, že jen takové tvrzení - zvlášť s ohledem na to, jakou má automobilka historii v případě plnění stanovených termínů - stačí na popření tristních výsledků, které znamenají největší propad obratu od roku 2012 za současného nafukování skladových zásob. Přitom i kdyby automobilka s levnějšími modely skutečně přišla, může se stát, že to obraty i zisky pošle ještě níž, neboť s nimi bude lovit mezi podobnou klientelou. Však vzpomeňme, co znamenal příchod Modelu 3 pro odbyt Modelu S. Téměř jej vymazal z mapy, i když jde o dost odlišná auta.

Tyto výsledky přichází vinou současného snížení prodejů navzdory neustálému zlevňování, Tesla zkrátka prodává míň levnějších aut. A úpravy cen směrem dolů nejsou u konce. Je to jen pár dnů, co jsme vás informovali o nové vlně slev v USA, a totéž v bledě modré dorazilo i do Evropy. Výsledkem jsou zejména historicky nejnižší ceny Modelu 3, který dnes ve standardním provedení s pohonem zadních kol začíná na 1 003 990 Kč. Skoro se divíme, že automobilka rovnou nešla na baťovskou cenu 999 990 Kč, ale objektivně vzato je to jedno. Tohle je najednou auto za milion, což tu ještě nebylo.

Příčinu poklesu obratů i zisků bychom tu tedy měli, teď ještě následek - automobilka pokračuje v propouštění, a to i v Evropě. Jednak Reuters informuje, že padáka dostalo dalších 2 688 zaměstnanců v centrále firmy v Texasu, nám je ale bližší propouštění v Německu. Tam Tesla minulý týden vyhodila jen 300 lidí bez stálého angažmá, znovu Reuters ale nyní přidává informaci, že odejde dalších 400 lidí. Tesla se s nimi s ohledem na limity dané německým právem chce na odchodu domluvit, takže čekejme velkorysejší podmínky než v USA, ale to je tak všechno.

Je tedy zjevné, že Tesla není v dobré kondici. Vidět za této situace její akcie růst aktuálně asi o 13 procent je úsměvné, ale tak to v případě akcií této automobilky bylo vždy - závažné negativní zprávy byly bagatelizovány, nevýznamné pozitivní zkazky zveličovány. Ti, kteří sází jen na růst akcií automobilky, málokdy zklamou.

Zrovna verze Performance vyjde dráž, i na její ceně je ale nakonec znát, kam až klesla cifra na cenovce základního provedení Modelu 3. Foto: Tesla

Zdroje: Tesla, Bloomberg, Reuters poprvé a podruhé

Petr Miler

