Tesla zvýšila cenu za objednání kteréhokoli z jejích aut o masivních 150 procent před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Automobilky hledají cesty, jak v této složité době pracovat s poptávkou, vydělat co nejvíc a přitom odradit co nejmíň lidí. Tesla není výjimkou, jako nezřídka prokázala svou kreativitu.

Žijeme ve zvláštní době, která se velmi pravděpodobně stane součástí učebnic řady vědních oborů, mimo jiné ekonomie. Světové ekonomiky jsou na jednu stranu nepochybně zasaženy obrovskými výpadky z loňského roku, které v některých oborech přetrvávají dodnes. Současně ale byly saturovány podobně obrovským množstvím vypůjčeným peněz, což poptávku po řadě věcí drží relativně vysoko, často v rozporu s tím, co bylo či je možné vyrobit nebo s tím, co někteří očekávali, že bude možné vyrobit. Výsledkem je pak chaos, který je momentálně velmi dobře patrný v automobilovém průmyslu.

Prodeje aut jsou historicky velmi nízké a jsme přesvědčeni, že by byly nižší než dříve i v případě, kdy by automobilky nesvíral nedostatek komponentů všeho druhu. Přesto se za této situace děje, že ceny aut míří dramaticky nahoru a přesto poptávka po nich nadále dalece překračuje nabídku. Však si zkuste zajít třeba do dealerství VW a poptat se na nové auto. Budete muset chtít něco velmi zvláštního, aby vám prodejce nastínil dřívější datum dodání než polovinu roku 2022.

Automobilky se této situaci přizpůsobují každá po svém - některé prostě zdražují, jiné třeba vyřazují z nabídky levné nízkomaržové verze. Vše pak činí s cílem jednak udržet jistý balanc mezi poptávkou a nabídkou, ale také něco vydělat - však pokud prodáváte o desítky procent aut méně, ale zaměstnáváte pořád stejné množství lidí ve stejných fabrikách, za původní ceny byste také mohli skončit v červených číslech.

To i další podobné reakce jsou relevantní cesty, jakými lze jít, mají ale svá úskalí - zdražování je nepopulární, kazí image do budoucna a část vašich zákazníků zcela vyhání z trhu. Hledají se tak i jiné cesty a věčně kreativní Tesla na to jde po svém. I ona tedy zdražuje a upřednostňuje zákazníky platící víc, ale sama jistě cítí, že to není přijímáno s nadšením. Přišla tak s novým krokem, který ovšem... také nebyl přijat s nadšením.

Američané už nějaký čas operují s něčím, čemu říkají „Order Fee”, poplatek za objednání. To je docela nevídaná věc, neboť nejde o nic, co by bylo v automobilové branži obvyklé. Existují různé poplatky spojené s dodáním, ale platit nějakou cenu za pouhé objednání vozu? To opravdu od jiné značky neznáme.

I když o tom i mezi fandy na Electreku, který přišel s dále zmíněnou informací, zuří poměrně vášnivá debata, není - opakujeme není - to záloha, kterou by vám automobilka následně odečetla od kupní ceny. Je to skutečně poplatek, který je nejen nevratný, když si objednávku rozmyslíte, ale připočte se i ceně vozu, když jej později zaplatíte. Viděli jsme řadu faktur, které je uveden jako extra platba navíc. Pro ilustraci - když auto stojí 500 tisíc a poplatek za objednání by byl 3 tisíce, zaplatíte při dodání sice jen 500 tisíc, ale jen proto, že ty 3 tisíce už jste zaplatili dříve, neodečte se vám to od kupní ceny. Celkem tedy uhradíte 503 tisíc.

Už tato zmatečnost celého institutu ukazuje, jak dobrý zdroj peněz navíc to je. A protože i Tesle se peníze navíc hodí, rozhodla se nyní Order Fee razantně zvýšit. Dosud se v USA platilo za objednání 100 dolarů, tedy asi 2 180 Kč, nyní je to už 250 dolarů, asi 5 600 Kč. Jinými slovy, automobilka za každou učiněnou objednávku inkasuje 5 600 Kč, ať už ji nakonec realizuje, nebo nikoli. To jsou už docela slušné peníze docela skryté mimo kupní cenu - Tesla tedy na oko nezdražuje, reálně ale tento poplatek navíc za každou jednu objednávku čehokoli poslala výš o masivních 250 procent. Při statisících objednávek, které firma ročně registruje, to dá už slušnou sumu.

Proč to dělá? O tom se debatuje, peníze a jakési skryté zvýšení ceny totiž nemusí být jediný motiv. Mluví se o tom, že i Tesla má problémy s dodávkami různých komponentů a s časy dodání aut různě manipuluje podle toho, co je zrovna schůdnější. Někteří lidé jsou si toho prý vědomi, a tak záměrně objednávají více aut současně a doufají, že některé bude dodáno dříve než jiné. A pak zbylé objednávky zruší, protože za 100 dolarů za každou jim pár pokusů navíc stojí.

Tesla totiž nepřijímá jiné zálohy, které by byly vratné nebo započítatelné proti kupní ceně - jen onen poplatek za objednání, který zaplatíte vždy a nevrátí vám ho nikdy. S 250 dolary alias 5 600 Kč pak prý doufá, že lidé tuto hru hrát nebudou, protože když ji hrají, zajišťuje díly i pro vozy, pro které nemá předem zákazníky, a to se v této době opravdu nehodí.

Ať už je to jakkoli, jde to další potvrzení, že žijeme skutečně ve zvláštních časech.

K ceně Tesly Model S Plaid - nebo jiného jakéhokoli jiného auta značky - si teď musíte připočíst cenu za za objednání o 150 vyšší než dosud. Tesla se takto jistě snaží vydělat víc, ale nemusí jít jen o to. Foto: Tesla

Zdroj: Electrek

