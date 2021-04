Těžko ho zabít: Poslední auto s motorem 8,0 V10 se nové prodává i 4 roky po konci výroby před 7 hodinami | Mirek Mazal

Řada aut má problémy oslovit zákazníky v momentě, kdy se stále vyrábí a automobilka podporuje jejich prodeje horem i dolem. Výroba tohoto skončila už v roce 2017 a všechny propagační materiály jsou dávno v koši, přesto jde jako nové na odbyt.

Už 9 let nikde nenajdete reklamní poutače na nový Lexus LFA, přesto si ho i dnes někteří kupují jako nový. Zájemci musí v tomto případě vynaložit hodně velké úsilí a možná ještě více peněz, aby Toyota uvolnila jeden z posledních skladových exemplářů, šťastný kupec pak ale může prohánět zbrusu nové auto řvoucí do ulic atmosférickým desetiválcem s technikou Formule 1.

Na nový LFA to bude chtít desítky milionů korun, ve statistikách se ale jako nově prodaný objevuje i jiný zajímavý stroj, který je též symbolem zřejmě nadobro skončené éry a vyjde přece jen levněji, Dodge Viper. Ani ten v nabídce nových aut koncernu FCA dávno nefiguruje, neboť jeho výroba skončila v srpnu 2017 kvůli jeho obtížné přizpůsobitelnosti novým regulacím vyžadujícím použití hlavových airbagů. Přesto se i nyní, čtyři roky poté, vesele prodává dál s pomyslnou nulou kilometrů na tachometru.

Vyplývá to z prodejních statistik Dodge, v nichž figurují dvě nově prodaná auta za první letošní kvartál. Co je také vtipné, loni za stejné období automobilka prodala jediný nový kus, takže tu máme meziroční nárůst prodejů o 100 procent. Kdo se něčím takovým může zvlášť v letošním roce pochlubit?

Dobře, to žertujeme, přesto je to pozoruhodný fakt svědčící nejspíše o tom, že chytří dealeři, vědomi si definitivního konce tohoto monstra, pravděpodobně posledního produkčního auta s osmilitrovým motorem, si na sklad schovali pár kousků, aby je o pár let později prodali dráže než ve své době. Za jaké ceny míří do světa, není zcela jasné, bez obav ale sázíme na více než 90 495 dolarů (skoro 2 miliony Kč), kolik tento vůz stál jako nový v době, kdy se ještě vyráběl.

Prodejně zabít tohle auto bude skutečně těžké, dokud někdo bude držet alespoň jeden kousek na skladě. A protože je velmi nepravděpodobné, že by podobný nový Viper kdy vznikl, dá se očekávat, že o podobných prodejích ještě nějaký čas uslyšíme. Ostatně, slýcháme-li dnes v těchto souvislostech o 9 let nevyráběném LFA, má snad nejzajímavější Dodge všech dob ještě dost času na to, aby definitivně opustil scénu.

