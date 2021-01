Toto jsou nejlepší auta roku dle Jeremyho Clarksona, jedno si může dovolit kde kdo před hodinou | Petr Miler

S nejhoršími auty podle enfant terrible automobilové žurnalistiky už jsme se mohli seznámit, teď přišla chvíle těch nejlepších. Nepřekvapivě jde hlavně o drahá a výjimečná auta, jedno si ale možná můžete dovolit i vy.

Včera jsme vám přinesli přehled nejhorších aut roku 2020 podle Jeremyho Clarksona. Nevznikl na základě jeho působení v The Grand Tour či jiných televizních pořadech, ale na základě klasických testů, které píše pro britské The Sunday Times. Hlavně díky tomu se dostane k vozům, jako je Škoda Kamiq, která byla jedním z hvězd výběru, v němž nikdo nechce být.

Není to ale ten jediné ohlédnutí, kterého se Clarkson s koncem roku dopustil. Dohromady dal i přehled nejlepších vozů, jaké řídil a také ty vám nyní přiblížíme. Zajímavý je už proto, že slavný Brit jako jeden z mála novinářů nebere ohled na to, kolik auto stojí či jak moc přijatelné bude pro „normálního uživatele”. Není to tedy výběr nejlepších vozů do určité částky, ani ideálních aut pro to či ono využití. Jsou to prostě nejlepší stroje podle Jezzy. A vzhledem k jeho smýšlení nešlo příliš očekávat, že by se tu objevilo něco normálního.

Jeden takový vůz tu ale přece jen figuruje. Zatímco u většiny ostatních lze počítat s výkony v řádu stovek koní a milionovými cenovkami, jako nejhorší z nejlepších skončil vůz, který u nás s cenou startuje pod hranicí 450 tisíc Kč a jeho hlavním motorem je litrový tříválec. Ani tentokrát ale nechceme zdržovat, tady je celá pětka nejlepších

5 nejlepších aut roku 2020 podle Jeremyho Clarksona

1. Alfaholics GTA-R 290

Hvězdičkové hodnocení: 5 z 5

Clarkson má s Alfou Romeo ten správný italský vztah - některá její auta miluje, jiná nenávidí. Propadl hlavně klasickým, skutečně italským modelům, jako jsou GTA a GTV, stěží ale přichází na chuť typům jako Arna, 33 nebo MiTo, které vznikly úpravou modelů jiných značek - v prvním případě Nissanu, v dalších dvou Fiatu. Vůz, který je podle něj tím vůbec nejlepším, jenž v uplynulém roce řídil, se logicky zařazuje mezi ty první jmenované, tak úplně Alfa to ale není.

Jde o stroj, kterému se říká restomod, technicky modernizovaný vůz, který se drží vzhledu a částečně i charakteru klasického modelu. V tomto případě jde logicky o bývalou Alfu GTA, kterou britská firma Alfaholics upravila tak, že má pod kapotou 240koňový motor a uvnitř komfortní prvky jako klimatizaci nebo Bluetooth. Clarkson říká, že produkuje výkon, točivý moment a hluk, který „rozechvěje i vaše obočí”. A to mu zjevně stačilo k tomu, aby mu propadl a tak nějak přehlédl, že firma potřebuje 3 000 člověkohodin, za které si vyúčtuje 320 tisíc liber (9,4 milionu Kč), aby vám takové auto přichystala. Nejde tedy logicky o sériový vůz, opakovatelnou stavbu ale ano. Ostatně i GTA-R 290 už vznikla ve vícero exemplářích.

Foto: Alfaholics

2. Mini John Cooper Works GP

Tohle auto Clarkson už dříve zvolil nejlepším „lidovým” autem roku, takže ho v tomto přehledu snad i šlo čekat. Mini JCW GP je ale lidové snad leda tím, že je malé. Jinak je to drsný malý hot hatch s výkonem až 301 koní a točivým momentem nejvýše 450 Nm. O obojí se stará přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr, který s pomocí osmistupňového automatu obstarává přední kola. Zrychlení z 0 na 100 km/h se odehraje za 5,2 sekundy, maximální rychlost 265 km/h.

Jezza ovšem nepochybuje o tom, že místo v tomto přehledu si zaslouží. Levné auto to sice opravdu není, má milionovou cenovku v základním provedení, podle něj je s ním ale „o hodně, hodně více legrace než s 10krát dražšími vozy”. Nakonec je to znovu pár jeho slov, která jej charakterizují nejlépe. Jde prý o vůz s „krvavě rudým srdcem zmutovaného vlka implantovaným do těla myšky”. To zní docela poutavě.



Foto: Mini

3. Bentley Flying Spur

Hvězdičkové hodnocení: 4 z 5

Je to nejrychlejší sériově vyráběný sedan světa s maximálkou přes 330 km/h a zrychlením na stovku za 3,8 sekundy. A k tomu jeden z nejluxusnější vozů na trhu. Co více si přát? Podle Clarksona nic - dal mu sice „jen” čtyři hvězdy, sám si ale tohle auto koupil, a tak berme jeho náklonnost k němu vážněji než u jiných vozů.

Jezza o něm říká: „Zmáčknete plynový pedál a - když se podíváte do zpětného zrcátka a vidíte, jak je rázem všechno malinké - nemůžete se zbavit myšlenky: Jak je tohle vůbec možné?“ Jde skutečně o výjimečné spojení luxusu a rychlosti.



Foto: Bentley

4. Eagle Lightweight GT

Hvězdičkové hodnocení: 4 z 5

Eagle GT je jakousi moderní reinterpretací původního Jaguar E-Type Lightweight Jde o další restomod - automobilový klenot s nadčasovým designem, luxusním interiérem a přesto hmotností jen 1024 kg. Sprint na stovku zvládá za méně než 5 sekund, nejvyšší rychlost činí 273 km/h, a to díky atmosféricky plněnému šestiválci o objemu 4,7 litru. To je dnes skoro anachronismus a nejde jen o to - motor je plněn díky třem karburátorům Weber, vyvíjí výkon až 380 koní a točivý moment 508 Nm, který na kola přenáší pětistupňová manuální převodovka.

Clarkson říká, že jde o nejkrásnější věc, kterou kdy viděl. A poté, co jej otestoval po boku elektrického Porsche Taycan, se nedokázal se držet zpět a prohlásil: „Můžete dlouze plácat o tom, jak vaše auto ujede milion kilometrů mezi nabitími a z jeho zádě nevychází nic než mláďata ježků. Ale když pravou nohou zašlápnete karburátorem plněnou řadovou šestku a dlouhá kapota se zvedne nahoru, poznáte, co vašemu motorizovanému vysavači chybí.”



Foto: Eagle

5.. Ford Puma

Hvězdičkové hodnocení: 4 z 5

Jsme u pátého místa se vskutku překvapivým autem, neboť obyčejnější modely u Clarksona obvykle tolik nebodují. A pokud přece jen, běžně nejde o moderní crossovery s mild-hybridními tříválci. Ford Puma, ač je přesně tím, u něj ale zabodoval.

Vypadá to, že si jej skutečně oblíbil, neboť k němu říká. „Skoro to vypadá, jako by tento vůz navrhl skutečný člověk vedoucí skutečný život,” říká Jezza s tím, že dotyčný musel i rád řídit. „Protože, na rozdíl od jiných malých SUV, s tímhle je i legrace, když spěcháte.” Závěr? „Mohla by to být jen další lednice s mrazákem v dlouhé řadě bílého zboží na kolech, ale není,“ říká Clarkson.



Foto: Ford

Zdroj: The Sunday Times Driving

Petr Miler