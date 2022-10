Toyota dál odmítá vsadit na elektromobily. Její šéf zkritizoval média, zákazy i pokusy nabízet jediný pohon před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Steve Marcus, Reuters

Je to jediný logický postoj, ale podobně jako se logika a racionalita vytratily z politiky, vytrácí se i z byznysu. Toyota je nyní pod velkým tlakem, aby udělala směrem k elektrickým autům velké gesto, ale neudělá ho. Šéf automobilky říká, že strategie firmy zůstává neměnná.

Pravidelně píšeme o tom, jak absurdními se jeví být ambiciózní politické cíle v případě rozšíření elektrických aut. Velká Británie chce od roku 2030 nejen zakázat prodej jiných vozů než elektrických či plug-in hybridních, ale i snížit uhlíkovou stopu všech aut v provozu takovým způsobem, že by lidé do roku 2030 museli kupovat ještě více elektrických aut než dosud kupovali všech ostatních. Jak reálné to je?

Evropská unie na tom není o mnoho jinak. Její snaha - absurdně i za současné energetické krize - nařídit elektromobily od roku 2035 zavání pokusem udělat z kontinentu druhou Kubu. Můžeme si malovat spoustu pozitivních scénářů, zejména technicky a ekonomicky jsou to ale nesmyslné a zkázonosné cíle. Přesto nad věcí tímto způsobem málokdo přemýšlí.

Automobilky a jejich šéfové by měli být těmi prvními, kdo se ohradí, neboť to ohrožuje jejich byznys a dotýká se jejich zákazníků. Je hezké zavděčit se politikům, ti ale přišli a odejdou a dříve nebo později výrobcům nezbude znovu nic jiného než uspokojovat tužby zákazníků. To by tedy automobilky měly dělat vždy v prvé řadě, ony to ale obvykle nedělají - regulátoři něco vymyslí, smysl to nedává žádný a většina výrobců místo protestů přesto přijde s prohlášeními zavazujícími firmy k tomu, že takové cíle splní. Výjimky ovšem existují.

Jednou z nich je Toyota, která pro elektromobily obecně příliš nehoří, byť se jim nevyhýbá. Soustřeďuje se ovšem hlavně na vodíkové palivové články a jakkoli neodmítá ani jiné cesty, její vztah k elektrickému pohonu živenému akumulátory zůstává rezervovaný. To opět potvrdil nejvyšší šéf firmy a vnuk jejího zakladatele, Akio Toyoda, který se rozpovídal na dealerské konferenci značky v Los Angeles.

Toyoda řekl, že cílem automobilky přes kritiku aktivistů a politiků zůstává nabízet „nejširší možnou paletu“ pohonných jednotek - spalovacích, hybridních i elektrických. „To je naše strategie a my se jí držíme," řekl šéf dnes jasně největší automobilky světa. Firma podle něj zůstává ve svých úvahách racionální a je přesvědčena, že rozmach elektromobilů „bude trvat déle, než by média chtěla, abychom si mysleli“. O našem médiu jistě nehovořil...

Toyoda dodává, že firma investuje všemi směry, odmítá ale nastrkat všechny peníze do jediného řešení, které žije z politické vůz a může se ukázat slepou uličkou. „Naše investice se mohou zdát menší než jiné, ale když se podíváte na to, co Toyota dělala za posledních 20 let, celková částka nemusí být nutně malá,“ řekl. „Toyota je prodejna se všemi druhy pohonných jednotek. Není správné, aby obchodník řekl: ‚Toto je produkt, který byste si měli koupit.‘,“ dodal. I to je je v souladu s tím, co léta zmiňujeme.

Aby soli do ran nadšenců pro vše elektrické nebylo málo, Toyoda dále uvedl, že je skeptický ke snahám zakázat prodej spalovacích aut k roku 2035 a představám o jejich podílu na trhu k určitému datu. „Musíme se podívat na aktuální cenové rozpětí, dostupnost infrastruktury a na to, jakým tempem se budou modernizovat. Realisticky řečeno se to zdá docela obtížně dosažitelným," uzavřel dnes už 66letý manažer Toyoty. Racionalita tedy z tohoto světa úplně nezmizela, tento případ je ale skutečně jedním z jejích posledních velkých záchvěvů. O to více si jej musíme vážit, snad nakonec povede k tomu, že se za nos chytnou i ostatní.

Šéf Toyoty pro elektromobily nehořel a dále nehoří. Říká, že jejich nařízení k dnes zamýšleným datům je nereálné, nucení nežádoucího zboží lidem špatné a rozmach elektrických aut nebude tak rychlý, jak si někteří představují. Foto: Toyota

Zdroje: Bloomberg, Reuters

Petr Miler

