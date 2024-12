U soudu se provalilo, že krachující největší evropský výrobce motorek má na skladech 265 tisíc neprodaných strojů, to nemůže přežít před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: KTM

Tomu se říká nadělení. Ačkoli bylo už dosud jasné, že situace není dobrá, probírání důvodů hrozícího úpadku KTM při soudním slyšení ukázalo, že realita je ještě mnohem horší. Nedokážeme si představit, jak by se firma zbavila 73miliardového závazku bez drastických opatření.

Vánoce jsou čas zázraků, žádný z nich ale není na obzoru pro krachující rakouské KTM. Největší evropský výrobce motorek se roky zdál být hvězdou světového motorkářského nebe, listopadové vybalení bílé vlajky a pozdější odhalení důvodů insolvence společnosti ukázalo, že se spíš než s hvězdou potýkáme s bující černou dílu.

Už tedy víme, že firma má dluhy ve výši 2,9 miliardy Eur (asi 73 miliard Kč), které nedokáže splácet. Z dřívějších informací nebylo nemístné předpokládat, že se společnosti nedaří úplně zle, dostihly ji ale rostoucí náklady, které nedokáže na zmenšujícím se trhu vyrovnat příjmy. Tato situace činí podnikání v Evropě v jakémkoli průmyslovém oboru obtížným. A byť nejde říci, že by se zmíněné KTM nedotklo či se nestalo pomyslným jazýčkem na misce vah, problémy společnosti jsou o dost hlubší.

Během probíhajícího insolvenčního řízení se u soudu provalilo, že firma vyráběla neskutečné množství motorek nazdařbůh, tedy bez vazby na zájem o ně či jejich reálnou prodejnost, a na skladě má nyní ohromujících 265 tisíc neprodaných strojů. Dvě stě šedesát pět tisíc motorek - kdyby každá měla na délku metrů a půl, bavíme se skoro o 400 kilometrech motocyklů v řadě za sebou. Hlava nám to nebere.

Pokud pořád váháte nad tím, jak moc to vlastně je, vězte, že byť je KTM velký výrobce motorek, není to zase tak velký výrobce. Zmíněné číslo tedy přibližně představuje roční prodeje firmy - je to něco jako kdyby VW měl na skladě 8 milionů aut nebo škodovka okolo 1 milionu. Je to nesmysl, je to strašně moc, je to ruinující stav sám o sobě, takovou míru skladových zásob není možné rozumně ufinancovat z řad důvodů - je to kapitálově náročné, skýtá to značné riziko ztráty hodnoty těchto zásob a především: K čemu je to vůbec dobré?

Odpověď na poslední otázku nezná nikdo, ani Der Standard, který o dalším vývoji informuje. Společnost je zřetelně zralá na bankrot a likvidaci, tu si ale nepřeje rakouská vláda, která se snaží zabránit většímu propouštění. Prosazuje tedy cestu restrukturalizace společnosti a motivuje věřitele ke vstřícnosti.

Líbivé socialistické fráze o tom, že by řadoví zaměstnanci neměli být trestáni za selhání managementu, citovat nebudeme, faktem ale je, že nastalý stav je v prvé řadě dílem majitele holdingové firmy Pierer Mobility, která KTM ovládá. Proč Stefan Pierer prokazatelně tlačil KTM do extrémní nadprodukce po řadu měsíců navzdory poklesům prodejů, je ale záhadou. „V roce 2023 tržby vzrostly a ačkoli poptávka klesla, výroba motocyklů nebyla snížena. Z výsledného stavu skladových zásob vzrostla potřeba likvidity mezi lednem 2023 a říjnem 2024 přibližně o 440 milionů eur. Nyní má firma na skladě víc než 265 000 motocyklů - tolik se jich obvykle prodá za rok,“ padlo také před soudem.

O důvodech tohoto stavu se jistě časem dozvíme, stejně jako další vývoj vykreslí řešení nastalé situace. Jaké bude, můžeme zatím jen odhadovat, nejpravděpodobnější cestou se ale jeví být převzetí společnosti indickým Bajajem, který vlastní 49,9 procenta firmy (Pierer 50,1), kterému bude v případě nuceného odstavení Pierera z vedení společnosti značně umetena cesta. Víc se dozvíme po Vánocích.

Továrna KTM přes rok chrlila nesmyslné množství motorek, což nakonec firmu dostali až do současných problémů. Důvody extrémní nadprodukce nejsou známé, firma má ale nyní na skladě neskutečných 265 tisíc motocyklů, ekvivalent svého ročního odbytu. Foto: KTM

Zdroje: Der Standard, Pierer Mobility, KTM

Petr Miler

