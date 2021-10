Unikla podoba nové generace nejrozpačitějšího BMW, je to další přírůstek do sbírky bobrů před 3 hodinami | Petr Miler

Dodnes jsme úplně nepochopili, proč BMW tohle auto vůbec nabídlo, natož proč se jej rozhodlo nabídnout znovu, když samo přiznalo jeho obchodní neúspěch. Nicméně stalo se a jeho podoba už není tajemstvím.

Nemáme nic proti tomu, když se nějaká firma pokouší rozšiřovat svůj záběr ve snaze oslovit nové zákazníky, je to jedna z relevantních cest, jak rozvíjet podnikání. Jsme ale přesvědčeni, že by při tom měla zůstat věrná hodnotám, na kterých vyrostla, které ji definují. Jinak jen parazituje - a tím devastuje - image značky, kterou po dekády budovala docela jinými produkty a krátkodobý úspěch se z dlouhodobého hlediska snadno může obrátit proti ní.

Za příklad, jak to lze dělat, si dovolíme označit Porsche. Automobilka proslulá primárně sportovními modely, nejvíce pak 911, vsadila počátkem milénia na SUV a později i velké sedany. Nepůsobí to na papíře dobře, když si ale sjedete s takovým Macanem nebo Panamerou, zjistíte, že jde pořád o Porsche. Ne, nejsou to žádné sporťáky v jiné formě, udělat dvoutunové - a nebo dvoumetrové - auto takového ražení nejde. Ale je to zkrátka jiná liga. Macan je řidičsky jednoznačně nejzajímavější SUV na trhu a mezi vozy stejné třídy exceluje i kvalitou. Panamera, navzdory snaze konkurovat luxusním modelům nejvyšší třídy, pořád přináší o třídu záživnější svezení než třeba BMW 7, které přitom v tomto směru vůbec není špatné.

Přesto je to právě BMW, které výše zmíněnou myšlenku opakovaně chytilo za úplně špatný konec. Zejména menší modely s pohonem předních kol si dovolíme označit za tragické, řidičsky spíše odrazující odvary toho, čím se kdy bavorská značka snažila být. Současná řada 1 je jako špatný vtip, nekonkurenceschopná i vedle Golfu, natož pak vedle svých předchůdců s pohonem zadních kol. Jak to pak asi může dopadnout, když na stejných základech zkusíte postavit MPV?

Dobře ne, a tak to ani dobře nedopadlo. Pokus o řady 2 Active a Gran Tourer považujeme za naprostý omyl, ať už se na něj podíváme jakkoli. Nemusí to být nutně špatná auta, ale nejsou to dobrá BMW - dnes upadající třída obecně neatraktivních rodinných stěhováků postavená na základech rozpačité jedničkové řady s motory klidně o třech válcích je něco, co nikdy nemělo dostat kulaté logo s modrými a bílými poli. Chvíli se zdálo, že to pochopilo i samo BMW, však prodeje těchto modelů jsou pro firmu zajímavé snad leda v Německu. Pak se ale ukázalo, že z dvojky podivných dvojek skončí jen ta podivnější, tedy větší Gran Tourer. Nový Active Tourer dorazit měl a teď je tady.

Oficiálně zatím odhalen nebyl, automobilce ale unikl záběr z propagačních materiálů, který to nejdůležitější ukazuje předem. O překvapení nemůže být řeč, na záběru vidíme variaci na pojetí současných bavoráků zabalenou do hávu kompaktního MPV. Někteří čekali, že se z novinky vyklube něco ošklivějšího, názor si udělejte sami, nám pro jasné „ne” stačí krom všeho výše zmíněného pohled na ohromnou masku chladiče, která vypadá nepatřičně i na řadách 7, X5 či X7, natož pak zde.

Na další detaily si musíme počkat, z uniklého materiálu je ale patrné, že vůz dostane zkraje jen dvě verze - benzinovou 223i a plug-in hybridní 230e xDrive. Ryze spalovací 223i by měla dostat dvoulitrové turbo s výkonem 149 kW (203 koní), 230e xDrive pak kombinaci 1,5litrového tříválce s elektromotorem o celkovém výkonu možná až 201 kW (273 koní). To zní slibně, ale jen do chvíle, než poznáte, že elektromotor nikdy nefunguje nad hranicí 130 km/h a vypne v tu chvíli i během předjíždění. Pak už jste odkázání jen na tříválcový spalovací motor, který zrychlení omezí na minimum.

Další varianty 218i, 220i, 223i a 220d dorazí později, apetit na toto BMW ale povzbudí jen stěží. S ohledem na únik je možné, že oficiální představení se odehraje v řádů hodin či dnů, a tak si počkejme, co nám k novince řekne přímo automobilka.

Bobříku, ukaž zoubky! Nová generace řady 2 Active Tourer... Foto: BMW



...je má o poznání větší než předchůdce. Foto: BMW



Alespoň s větším Gran Tourerem je amen. Foto: BMW

