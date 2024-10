Také Toyota ruší své plány s elektromobily. I když skoro žádné nenabízí, neprodává a nedala si žádné nesmyslné cíle před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Je to další, tentokrát poněkud hořkosladký střípek do mozaiky podobných odkladů, neboť Japonci na tomto poli beztak nedělali skoro nic. I to ale zjevně může být příliš, a tak rovněž v jejich případě přichází odklady a přehodnocení dosavadních záměrů.

Od chvíle, kdy první automobilka přišla s tím, že k určitému datu přestane prodávat auta se spalovacími motory a začne nabízet jen elektromobily, se chytáme za hlavu. A nejde tu o elektrická, spalovací nebo jakákoli jiná auta jako taková, ale o samotné plány, o záměry klidně na 10 nebo 15 let dopředu určovat, co budete a nebudete prodávat. Už v roce 2020 se našly automobilky, které „věděly”, co bude nejlepším technickým řešením v roce 2035, jak absurdní to je?

Člověk nemusí být ani moc inteligentní, ani moc sečtělý, aby okamžitě poznat, že to je úplná blbost. Však si vzpomeňte, jak vypadal svět o dekádu a půl dřív. Je to vzhledem k rychlosti běhu moderních dějin těžké, ale v roce 2005 zbývaly dva roky do premiéry prvního iPhonu, na trh přišla žhavá mobilní novinka v podobě Nokie 6230i, Mark Zuckerberg si teprve koupil doménu facebook.com a Youtube začal svou existenci v rukou Steva Chena - do akvizice této služby ze strany Googlu chyběl ještě rok.

Je to věčnost a jsme si zatraceně jisti, že tehdy neexistoval jeden jediný člověk na celém světě, který by byl schopen reálně odhadnout, co všechno se do roku 2020 semele. A v takovém prostředí přijde šéf nějaké automobilky s tím, že má jasno v tom, jaké konkrétní technické řešení pohonu auta bude nejen tím nejlepším, ale dokonce jediným životaschopným ve stejném časovém horizontu? A že to bude řešení, které přišlo na svět v podobě principiálně blízké té, kterou známe dnes, už v 80. letech 19. století a po krátkém období dominance se od druhé dekády 20. století nikdy znovu nedokázalo přirozeně prosadit? Ale jděte...

Rozumný, vzdělaný a realisticky uvažující člověk tedy nemůže být ani trochu překvapen, když jsou ony pár let staré plány dnes masivně rušeny či jinak přehodnocovány, aniž by se cílové roky jako 2030 nebo 2035 byť jen přiblížily. Udělali to už téměř všichni zastánci elektrického fanatismu od Mercedesu po Škodu, úsměvně pikantní ovšem je, že i minimalistické plány, člověk by řekl až „neplány” racionálněji uvažujících automobilek též dochází svého přehodnocení.

Řeč dnes bude o Toyotě, která má k věci velmi odměřený přístup, vnímá limity elektrického pohonu a minimální zájem zákazníků o něj. Hlavu si nedělá ani s pokusy ho nařídit, kterými se zaklínají její konkurenti. Jsou totiž úplně stejně neschůdné a ve výsledku neznamenají vůbec nic - když zítra politici nařídí televizor Mánes jako jediné možné řešení od určitého roku, stane se jen kvůli tomu Mánes prodejním hitem a široce akceptovaným řešením? No samozřejmě ne. A elektromobily jsou dnes takový Mánes na kolech, třebaže mezi nimi a spalovacími auty nezeje taková propast jako mezi starými a moderními televizemi. Toyota tak říká, že za nechtěné elektromobily nebude vyhazovat peníze a raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, než se tyto neudržitelné tlaky přeženou.

I tak počítá s tím, že nějaká elektrická auta nabízet bude, protože své zákazníky mají a na některých dílčích trzích zašli s jejich nařizováním tak daleko, že by je bez nich v portfoliu musela opustit. Automobilka tak nabízí v zásadě jediný elektrický model bZ4X na fotkách okolo, který se bídně prodává i v celé Evropě (letos 16 566 aut), natož pak třeba v Česku (letos 74 aut). A užitkový Proace je ještě bezvýznamnější. Do budoucna chtěla nabídku alespoň nějak rozšiřovat, ani to se ale nestane v mezích dosud zamýšleného.

Jak uvádí Nikkei, Toyota měla v úmyslu začít od příštího roku vyrábět elektromobily v USA, s ohledem na klesající zájem o ně ale tento plán odsouvá minimálně do roku 2026. Jinými slovy, ani příští rok nevyrobí na jednom z největších automobilových trhů světa, kde je dnes téměř nemožné se šířeji prosadit bez lokální produkce, ani jeden elektrický vůz.

Automobilka už dříve snížila celkový zamýšlený počet vyráběných elektromobilů o třetinu, přesto dnes považuje za možné, že bude prodávat v roce 2026 s elektrickým pohonem téměř 10 procent všech aut, k čemuž ji má pomoci řada nových modelů. Také některé z nich se ale opozdí. Moc bychom tedy nesázeli na to, že budou nedávno výrazně snížená očekávání naplněna, neboť loni firma celosvětově prodala jen 9,26 promile všech dodaných aut s čistě bateriovým pohonem. A byť z takového podílu se dá jen stoupat, ukousnout si okolo 10 procent z víc jak 11milionového prodejního koláče nebude pro elektrické modely jednoduché nikdy.

Pro tuto chvíli je ale pozoruhodné jedno - že nezájem o elektrická auta je takový, že ani velmi střízlivé, nezávazné a zcela jistě nedogmatické záměry pro dohlednou dobu nebudou naplněny. Sami si to dejte do kontextu s tím, co automobilky říkaly okolo roku 2020, co jim na to tehdy říkali kriticky uvažující lidé a s jakou reakcí se setkali...

Ani Toyota se elektrickým autům nebrání, proč by také měla, ale nikomu je nevnucuje. Dnešní model bZ4X žádný velký hit není, totéž lze říci o téměř jakémkoli autě stejného ražení. Proto i Japonci brzdí se svými beztak velmi střízlivými záměry a zcela odpískali výrobu elektrických aut v USA od příštího roku. Foto: Toyota

Zdroje: Nikkei, Toyota

Petr Miler

