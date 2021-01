V Evropě se prodává obří SUV s dieselem a 4x4 větší než Kodiaq, levněji než základ Škody před 4 hodinami | Petr Miler

Na atraktivně vypadající, levná a dobře vybavená SUV neobvyklého původu už jsme si v Evropě skoro zvykli, tohle je ale i mezi nimi výjimkou. Bůhvíjak dobře nevypadá, má ale dieselový motor, pohon 4x4 a opravdu velkorysé rozměry zvenčí i uvnitř.

Nemá smysl znovu opakovat mnohokrát řečené, příchod nové generace čínských aut do Evropy je fakt, na kterém už nikdo z nás nic nezmění. Zajímavá SUV i konvenční typy aut zdomácňují především v Rusku, kde jejich odbyt roste raketovým tempem. Tyto modely jsou pak buď rovnou vysílány dále na západ, nebo alespoň vyvíjeny tak, aby obstály před místními normami. Jejich intenzivní prodej na trzích EU je tak jen otázkou času.

Nikdo jistě nečeká, že sem dorazí a všichni padnou na záď, to se nestane. Však vzpomeňme korejských automobilek jako Hyundai či Kia - v jaké pozici byly před 20, 25 léty a v jaké jsou dnes. Tohle chce čas a i Číňanům v Rusku trvalo řadu let, než se začali prosazovat, troufneme si ale v tuto chvíli od boku střelit, že začátkem příští dekády už bude existovat nejméně jedna čínská automobilka, která bude svým evropským, asijským i americkým konkurentům dělat špatné spaní i v zemích EU.

Jestli to bude Haval, značka automobilky Great Wall, je pochopitelně otázkou, je ale jednou z těch, které se velmi snaží. Systematicky na trh hrne na trh jednu novinku za druhou a nebojí se ani takových, kterým se ostatní vyhýbají. Dosud jsme nepsali o žádném čínském SUV, které by si potrpělo více na technice než vzhledu a výbavě, Haval H9 je ale takovým je. Navíc je opravdu velké.

Jedná se tak trochu o spásu pro ty, kteří chtějí velké SUV, ale nemají zrovna po kapsách miliony - takovým mainstreamové značky nic nenabízí. Vrcholem jsou modely jako Škoda Kodiaq, které nejsou malé, ale Haval H9 je zkrátka ještě o dost větší. S délkou 4 856 mm je skoro o 16 cm delší než Kodiaq, s šířkou 1 926 mm je o 4,5 cm širší a s šířkou 1 900 mm dokonce o 23 cm vyšší. Je to opravdu kus auta s rozvorem 2 800 mm a 747 litry prostoru v zavazadelníku (v pětimístné konfiguraci). Na prostor si tu zkrátka nebude stěžovat ani Shaquille O'Neal.

Pozoruhodná je rovněž technika. Jde vždy o vůz s pohonem 4x4, což není u čínských SUV obvyklé, s nímž dále pracuje osmistupňový automat. Výkon mu předává hned několik motorů o výkonu až 245 koní, nás z nich ale zaujal ten čerstvě zlevněný - dieselový dvoulitr se 190 koňmi. Jistě to nebude uragán, ale dieselové SUV z Číny? To se vážně nevidí. S autem vážícím 2 450 kg (sic) opravdu nehýbe, akcelerace na stovku zabere 14 sekund a maximální rychlost činí 170 km/h. Ale toto je už spíše autobus než auto.

Zajímavější než exteriér, který je v případě H9 opravdu nenápaditý, je docela noblesně pojatý interiér s bohatou výbavou. Možnosti jsou skoro nekonečné, H9 nabídne i kůži Nappa, hliníkové pedály, vyhřívané cokoli, laserové osvícení prostoru kolem vozu, audio Infinity, veškeré možné jízdní asistenty včetně adaptivního tempomatu a kde čeho dalšího. I v základu ale dostanete věci jako třízónovou klimu, bezklíčový vstup a start, parkovací asistent vpředu i vzadu, multimediální systém s velkou dotykovou obrazovkou a tak podobně.

Je to zkrátka auto, které je mnohem více než Kodiaq, je to spíše takový čínský Land Cruiser, čemuž odpovídá i jeho využívání třeba ze strany National Geographic při výpravách na Kamčatku. Pořád ale stojí jako Kodiaq - zmíněná, už dražší dieselová verze H9 se slušnou výbavou Comfort ode dneška startuje v Rusku na 2 690 000 rublech, tedy asi 785 tisících Kč. Za to u nás nekoupíte ani úplně základní dieselový Kodiaq (816 900 Kč), který ovšem nemá tisíc a jednu věc z těch, které Haval H9 ano, včetně pohonu 4x4 (na ten u Škody potřebujete s dieselem nejméně 938 900 Kč). Za tohoto stavu je skutečně jen otázkou času, než lidé přestanou čínská auta přehlížet.

Haval H9 není na pohled moc atraktivní vůz, jeho velikost, technika a výbava by ale byla po chuti kde komu, přitom stojí méně než citelně menší, slabší, technicky i komfortně hůře vybavená Škoda Kodiaq. Foto: Haval

