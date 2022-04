V průlomu čínských aut na západní trhy nastal další zlom, mimo Čínu jsou stále více doma před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Jestli dnes někdo ze současného geopolitického vývoje jednoznačně profituje, pak je to Čína, alespoň v případě automobilového průmyslu určitě. Zatímco jiní sčítají ztráty - ať už z Ruska nebo ne - Číňané přikládají polínka pod kotel své expanze.

Válka ve svém konečném důsledku neprospěje nikomu, to si dovolíme označit za axiom. Přesto se válčí a válčit bude, i to je bohužel nejspíše axiom. Důkazem obojího budiž probíhající konflikt na Ukrajině, který je pro svět tragédií i z ekonomického hlediska. Zejména sankce zavedené v reakci na něj značně poškodí jak Rusko, tak země z „druhé strany barikády”, ne každý na něj ale doplatí stejnou měrou.

Tím třetím, který se směje, se zdá být Čína. Jsme přesvědčeni, že z globálního pohledu poškodí válka i ji, některý tamním firmám ale v tuto chvíli prospívá. Patří mezi ně i ty z automobilového sektoru, který je v Rusku devastován jak průmyslově, tak obchodně. V prvním případě mohou Číňané pomoci dodávkami dílů, v druhém pak dodávkami celých aut. A zejména v tomto ohledu si zatím mohou mnout ruce.

Tento týden čínské značky působící v Rusku pokořily hranici 800 tisíc prodaných aut v zemi, to už vážně není troška. Na koni tam tedy byly i dříve a ještě více jsou tam na koni dnes, kdy se jim konkurence vytrácí z dohledu. Někteří sice spekulují o tom, zda Čína či některé čínské subjekty nepotrápí Rusko kvůli jeho současným aktivitám též, nezdá se ale, že by měly jakoukoli oporu v realitě. Naopak to vypadá, že čínské automobilky chtějí co nejrychleji využít situace a z ruského trhu coby pomyslného mostu vedoucího na další západní odbytiště si urvat co nejvíc.

Svědčí o tom krok automobilky Chery a její luxusní značky Exeed, které v Rusku mohutně rostou (obě v únoru prodaly 3 917 aut, meziročně +86,7 %) a momentálně už stabilně patří do nejlepší desítky automobilek působících v zemi. Právě ta se rozhodla přestat Rusko obsluhovat jen zvenčí a v zemi otevřela dva velké lokální sklady náhradních dílů a dalších nezbytností.

První stojí v Moskvě, pracuje s 10 500 položkami, které drží v 550 tisících kusů. Druhý v Krasnojarsku pak pracuje s 3 200 specifickými položkami, které tam najdeme ve 140 tisících kusech. Chery říká, že takto obslouží přes 90 % potřeb po náhradních dílech v Rusku a okolních zemích, což je zásadní posun proti stavu, kdy téměř vše muselo být dopravováno ad hoc z čínských logistických center.

Je to jasný výraz důvěry Číňanů ve své další působení v zemi a také další zásadní krok na cestě k expanzi kamkoli. Představa, že čínské automobilky jednou nebudou působit ve velkém i v zemích EU, je podle nás naprosto lichá. Ostatně některé tu v malém působí už dnes a jedna z firem aktuálně míří i k nám.

Že to s expanzí mimo Čínu myslí vážně, ukazuje i fakt, že teď má v Rusku už dva velké sklady náhradních dílů i dalších potřebných opravárenských položek pro svá auta. Drží jich tam už 690 tisíc - co více chtít jako důkaz, že mimo Čínu jsou stále více jako doma? Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Miler

