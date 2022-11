V Rusku už se dá koupit i jeden z odvěkých rivalů Octavie, navzdory sankcím je citelně levnější než Škoda před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Nová „západní” auta by Rusku měla být zapovězena, v tomto směru ale sankce zjevně nezabraly. A i když dosud vozy, které se do země různými kanály dostávaly, přinejmenším zdražovaly, teď už je Rusové umí dovézt i tak, že jsou levnější než soci stále oficiálně dostupní ze skladových zásob.

Je těžké dnes něco otevřeně psát o Rusku - jakmile nejste stoprocentně kritičtí, platíte za ruského trolla a dezinformátora placeného Kremlem. Sami odmítáme kvůli podobným následkům podlehnout nesmyslné autocenzuře a dál chceme psát o těchto věcech otevřeně na základě informací, které máme k dispozici. Za sebe mohu říci jen tolik, že jsem vyrostl v dobách komunismu, Rusy budu mít v paměti asi navěky zafixované jako usurpátory a nemám důvod je milovat. To ale neznamená, že budu nadšeně hýkat na podporu každé věci, která místo nich poškozuje spíše nás samotné.

Některé ekonomické sankce mezi takové věci zjevně patří. Podržíme-li se dopadů do automobilového prostředí, jejich zavedení odřízlo asi 90 % významných automobilek od jednoho z největších evropských trhů s auty, kam mnohé z nich investovaly v uplynulých letech miliardy eur. Jaký to má smysl? Pokud to mělo naštvat Rusy, že nemohou mít nejnovější auta západní provenience, a proto vyrazí svrhnout vládnoucí garnituru, nestalo se to už proto, že to zjevně není dostatečně silný motiv. Navíc je stále jasnější, že o ona auta ani nepřišli.

Pár měsíců tomu tak bylo, válka ale pokračuje, sankce trvají a auta ze západu se vrací. Zdaleka jsme nepsali o všech, namátkou připomeňme nové Volkswageny nebo BMW, později se vrátila také Suzuki či nedávno nové Škody. Jde skutečně o zbrusu nová auta, která kolikrát dříve ani nebyla v Rusku k dispozici. Někdy jsou z Číny, někdy z Japonska, někdy z SAE, často ale pochází neznámo odkud, neboť v případě škodovek, bavoráků či „fauvé” jde o ryze evropské vozy, které tam někdo nějak musel dovézt z Evropy.

Ano, tato auta jsou dražší než byla, na současné ruské poměry ale drahá být nemusí. Nejnovějším příspěvkem dostupným v Rusku se stalo Hyundai i30, další dříve nedostupný model. Informuje o tom portál Motor.ru s odvoláním na ruskou inzerci, ve které se u tento vůz jako nový objevil hned u několika dealerů značky - mimo jiné v Omsku, Petrohradu a Moskvě.

K dispozici je ve slušných specifikacích začínajících na verzi s motorem 1,5 o 110 koních. Takové auto lze mít od 1 938 000 RUB, což je sice nominálně na koruny hodně (dnes asi 751 tisíc Kč), protože rubl je drahý, na současné ruské poměry to ale špatná cena není. Jde mimo jiné o odvěkého konkurenta Škody Octavia, kterou lze v Rusku stále koupit ze skladových zásob v podobné základní specifikaci - ovšem od 2 613 000 RUB, tedy o desítky procent dráž.

Rusové o západní auta zkrátka nepřišli, to je zjevné. Tak proč trvat na sankcích vyhánějících třeba i onu Škodu (pro tu bylo Rusko dokonce druhým největším trhem světa) ze země? Možná nepopulární pohled, ale opravdu nevidíme přínos v omezeních, která se minula účinkem. Takto nahrávají hlavně (předpokládejme ruským) šikovným obchodníkům, kteří dokáží do země dostat auta tak jako tak. Odkud? Toť otázkou, i30 se vyrábí na více místech, dominantně v českých Nošovicích. Tyto budou spíše z korejského Ulsanu, ale aby nakonec nebyla z Česka. Dealer Hyundai nám bohužel na dotaz na přesný VIN vozu, ze kterého bychom původ auta bezpečné rozeznali, odmítl odpovědět.

Hyundai i30 lze koupit jako nové v Rusku, i když to dříve nešlo. Jde o další z řady „zakázaných” aut, která jsou najednou v zemi k mání, v tomto případě pikantně i přes sankce levněji, než na kolik přijde pořád oficiálně dostupná, nová Škoda Octavia. Foto: Hyundai

Zdroje: Motor.ru, Auto.ru

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.