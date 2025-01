VW chce na rok 2024 co nejdřív zapomenout, i proto předčasně zabil „Passerati” a dál šetří před 11 hodinami | Petr Miler

Když se vám nedaří přesně tam, kde jste si malovali pravý opak a na co se soustředila vaše strategie, je to pochopitelně velmi bolestivé. Čemu ale může pomoci ještě větší orientace na to, s čím se vám dosud nedařilo? A šetření na tom, co pořád má potenciál?

Volkswagen nezažívá dobré časy. Bylo to patrné nejen z loňského konfliktu vedení firmy s vlastními zaměstnanci, ve kterém si počínal relativně nesmlouvavě, ale i z vyjádření vedení společnosti v té době. Co na tom, že v této bitvě nakonec drtivě vyhrál, bude to vždy úspěch z katalogu Pyrrhových vítězství, vyhraná bitva v prohrávané válce. Však žádná společnost nechce dosahovat úspěchů tím, že zatlačí zaměstnance do kouta a stane se menší, chce dosahovat úspěchů na trhu a růst. Právě v tom se automobilce nedaří.

Obnažily to výsledky firmy za rok 2024 odhalené před pár dny. Relativně malý celkový pokles prodejů velký prostor k obavám zdánlivě nedává, automobilce se ale hroutí její sen o elektrické budoucnosti a současně ji mizí pryč z dohledu její největší zdroj peněz posledních dekád. Jestli se na něco VW v poslední době opravdu soustředil, byla to elektrická auta a byla to Čína. Obojí je pro něj jen zdrojem potíží.

Jeho čínský odbyt výrazně poklesl v situaci, kdy pořád tvoří 46 % celkových prodejů firmy. Je z toho jasné, že pokud Němci za velkou zdí ztratí dalších 10 procent prodejů, dostanou další ránu, ze které se budou obtížně vzpamatovávat. Jistě nejtragičtější pro ně je ale jejich „elektrická bilance”. Ačkoli na vozy s elektrickým pohonem před pár léty vsadili doslova vše a loni pokračovali s ofenzivou jejich nabídky v Číně, v Evropě, v USA, no prostě všude, nejenže s nimi dost nerostli, prodej těchto vozů s logem „tří V” dokonce meziročně klesl.

Automobilka se tak nyní dostala do podobného dilematu jako téměř všichni, nedávno jej velmi otevřeně popsal šéf Renaultu. Musí se potýkat zejména s mechanismy EU, kterým není schopna přirozeně vyhovět, a tak musí buď zaplatit pokuty Unii, „poolovat” s Teslou a spol., uměle omezit výrobu spalovacích aut nebo dál dotovat elektrické vozy, se kterými by i tak přece jen prorazila. Či víc z toho dohromady. A rozhodla se zejména poslední zmíněnou cestou, pro další alternativy si spíš vytvoří prostor.

O tomto nás informoval náš kontakt ve Wolfsburgu, kterého jsme se ptali na náladu ve firmě po ohlášení loňských výsledků. Podle něj chce společnost na rok 2024 „rychle zapomenout” a soustředit se hlavně na to, aby v roce 2025 „dosáhla toho, čeho loni dosáhnout nesvedla”. Změna zaměření prý vůbec není na stole, právě naopak, úvahy míří primárně k tomu zajistit co největší část z avizovaných 17miliardových úspor (v eurech, tedy asi 426 miliard Kč), a to rozhodně ne na úkor elektrických plánů.

Přijdou tedy postupné vyhazovy a nepřímé omezování továren, jak bylo loni naznačeno, dojde také k omezování portfolia. Proto také oproti plánům o dva roky dřív skončilo „Passerati”, tedy stylový Passat jménem Arteon. Ten se totiž vyráběl v Osnabrücku, což je fabrika firmy, která má padnout mezi prvními. I tento krok tedy má být součástí snah dostat se z kocoviny loňského roku šetřením na všem, co není elektrické a samo o sobě není dost úspěšné - vedle Arteonu půjde od válu i T-Roc Cabrio. Také ten má sice nyní mít budoucnost ještě dva roky jistou, ale víte, jak to dopadlo s Passerati. A otevřený T-Roc se dělá úplně na tom samém místě...

Na jednu stranu postupu VW rozumíme - jde v podstatě přesně tou cestou, po které kráčel dosud, akorát upravil své plány, aby na elektrické modely mohl klást ještě větší důraz a také jim odstranil interní konkurenci (Arteon vs. ID.7, hm?). Ale byl s tím dosud úspěšný? A existuje důvod domnívat se, že s tím v roce 2025 úspěšný bude? Nevidíme pro takový vývoj moc prostoru, ale třeba má VW k dispozici víc informací. Anebo víc ideologického odhodlání...

VW Arteon zcela skončil o dva roky dřív, než nakonec měl. Proč? I proto, že VW chce ještě víc zatopit pod elektrickým koltlem, ušetřit všude jinde a zapomenout na rok 2024 tak, že v roce 2025 dosáhne konečně toho, co si plánoval loni. Nejsme si jisti, zda tohle je „ta cesta”. Foto: Volkswagen

