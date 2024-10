Zájem o diesely ve Velké Británii roste pětkrát rychleji než o elektrická auta, tolik k úspěšnosti nařizování těch druhých dnes | Petr Miler

/ Foto: BMW

Uvážíme-li, co všechno bylo uděláno kvůli tomu, aby se elektrické modely prodávaly co nejlépe, a ty dieselové pokud možno ani neexistovaly, je to skutečně fascinující výsledek. A to zejména v Británii, kde nařizování elektrických aut ve velkém platí už letos.

„No, aspoň jsme to zkusili,” měli by si asi říct zástupci těch automobilek, kteří v posledních letech vsadili na elektrickou budoucnost jimi řízených firem v podstatě všechno. Nedá se přitom říci, že by neudělali dost, natož pak, že by jim okolní prostředí nepřálo. Přesto jsou výsledky takové, jaké jsou, a realitu by měli přestat ohýbat přes koleno, dokud mají vůbec sílu vzít svůj osud do vlastních rukou.

Jiný závěr člověka stěží napadne, když sleduje projevy stýskání si britských automobilových firem nad zářijovými prodejními výsledky v zemi, jak informuje Auto Express. Na jednu stranu jsou na současné poměry vlastně mimořádně pozitivní, neboť v zemi bylo celkově prodáno o 36,8 % víc elektrických aut než loni. Jenže jednak ani to není dost na to, aby bylo vyhověno tamním, už letos drastickým povinným kvótám na jejich prodej, jejichž nedodržení bude pro výrobce znamenat placení skoro půl milionu korun pokuty za každé prodané spalovací auto „nad plán”. A jednak až pohled na detaily ukazuje, kdo a co vlastně chce resp. nechce.

Téměř všechna elektrická auta (76 %, na Británii neobvykle mnoho) totiž kupují firmy, které k tomu jsou kromě zmíněného nuceny také bezpočtem dalších opatření od daňových výhod po specifické povinnosti. Když vezmeme v potaz jen soukromé zákazníky, ti koupili navíc meziročně jen 410 elektrických vozů. To znamená zanedbatelné celkové prodeje, ještě zanedbatelnější meziroční posun a ještě pozoruhodnější srovnání s vývojem zájmu o dieselová auta. Zatímco elektromobilů lidé koupili o 3,6 % víc než loni, u dieselů je to o 17,1 % víc, skoro pětkrát tolik.

Stát se to „jen tak”, asi si řeknete: „Proč ne?” Ale ono se to nestalo jen tak, stalo se to v momentě, kdy jsou elektrické modely už skutečně nařizovány, kdy roky nevidíme přicházet skoro nic jiného než elektrické novinky, kdy jsou diesely léta ostrakizovány a vyřazovány z nabídek, kdy marketing léta nepropaguje skoro nic než elektrické vozy, kdy... Mohla by vzniknout kniha takových vět, ve které by bylo vyjmenováno asi tisíc věcí, které byly provedeny ve prospěch prodejů elektrických modelů i v neprospěch prodejů spalovacích, tím spíš pak dieselových aut. A výsledek v září roku 2024 je takový?

To přece naprosto jasně ukazuje, že celý pokus vnutit elektrická auta všem - úplně všem - selhává na celé čáře. Bylo by skutečně na čase si říct, že to nevyšlo, že někdo chce víc než může, odstranit rozličná omezení, nařízení a bariéry a znovu nechat soutěžit různá technická řešení o srdce koncových uživatelů a nechat je ukázat, co má navrch. Bude to lepší a levnější pro nás všechny.

Ostatně už i britské automobilové firmy varují před následky zachování statu quo, když šéfové 12 největších britských automobilových značek v otevřeném dopise varují vládu, že se snaží splnit nemožnou misi. Podle nich „nařízení nedělají trh” a poukazují na „bezprecedentní” vyhození 2 miliard liber z vlastních kapes na slevy na elektrické modelů, aby se prodeje aspoň přiblížily splnění výše zmíněných kvót. Ani ty ale stejně elektromobilům dostatečné prodeje (optikou oněch nařízení) stejně nezajištují. Pokuty uložené za nedodržení stanovených cílů pak podle nich budou znamenat méně investic, omezení výzkumu a vývoje nebo snižování počtu pracovních míst.

„Stanovené kvóty požadují, aby 22 % nově prodaných vozů každé značky a 10 % dodávek mělo v roce 2024 nulové emise. Jako odvětví pravděpodobně těchto cílů nedosáhneme a značný počet značek čelí vyhlídce, že buď bude muset nakupovat kredity od jiných firem, nebo zaplatí vysoké pokuty za jejich nedodržení,” stojí dále v dopise od automobilek, který dále dodává, že požadavky vlády budou moci být splněny pouze tehdy, „když si to zákazník to bude moci dovolit”.

Co k tomu dodat? Překvapivé, že? Ale sarkasmus stranou - fakt, že se diesely dnes starají v Británii o větší růst prodejů nových aut je nejen překvapivé, ale i dokonale bizarní a jistě zdrcující pro všechny, kteří si mysleli, že vítr a déšť tentokrát poslechnou. Neposlechli, parchanti...

Pokud si soukromý britský zákazník může ještě vybrat, dává autům jako BMW 520d... Foto: BMW



...před typy a la i5 přednost do takové míry, že celý trh dieselů roste skoro pětinásobně rychleji než trh elektrických modelů. Fascinující. Foto: BMW

Zdroj: Auto Express

Petr Miler

