Zisky Bosche se prudce propadly, ani 11 500 propuštěných nezamezilo minutí cíle o polovinu

Německý průmyslový gigant padá dolů podobně jako jiné firmy z oboru. Zatím může pořád hovořit o zisku, pokud je ale jeho zisková marže poloviční oproti dřívějšímu vlastnímu cíli, a to navzdory bezprecedentnímu šetření, situaci nelze označit za dobrou.

Pravidelně mluvíme o tom, že evropský automobilový průmysl je velmi komplexní obor s dalekosáhlými dopady na celou ekonomiku, který zdaleka nezačíná a nekončí jen u velmi viditelných velkých automobilek. Stalo se zvykem, že výrobci aut toho sami zase tak moc nevyrábějí, dokonce často ani nevyvíjejí rozličné dílčí komponenty. Na to mají své dodavatele a ti zase své dodavatele.

Nebudu říkat, pro jaké automobilové firmy také pracuji ve svém primárním povolání, jsem si ale téměř stoprocentně jistý, že byste neznali ani jednu. A to jsou kolikrát velké společnosti z Česka, Nizozemska nebo Německa, které zaměstnávají nejméně stovky lidí. Dělají různé dílčí prvky pro auta rozličných značek, obvykle navíc ne přímo. Jsem to tedy já jako dodavatel externích IT služeb, který pracuje pro firmu, jež vyvíjí něco pro větší automobilovou společnost, která teprve něco přímo dodává výrobci aut. A kolikrát jsou tyto vazby ještě o jeden stupeň komplikovanější.

Navíc je třeba říci, že ony subdodavatelské společnosti často nepracují jen pro místní automobilky, ale dodávají i Japoncům, Korejcům nebo Američanům. Proto tak často varujeme před pokusy EU do tohoto mechanismu hrabat vidlemi - ne kvůli vlastnímu živobytí, nedělám a nemusím dělat jen v automobilovém sektoru, ale kvůli nedomyslitelným dopadům jeho jakéhokoli zpomalení. Protože pokud třeba VW přijde o 20 procent prodejů, dopadne to sekundárně na tolik firem, že si nikdo neumí představit. A pokud ty přestanou mít zakázky od místních společností, budou najednou hůře konkurenceschopní i při ucházení se o ty mimoevropské. Opravdu to může být velmi devastující a dělali bychom v kůži politiků maximum pro to, aby tento obor prosperoval. Děje se ale opak.

Jak to dopadne na ony firmy, které zná jen pár profíků z oboru, se nikdy nedozvíte, pokud jedna z nich náhodou nesídlí někde poblíž vašeho bydliště nebo v ní nepracuje někdo známý. Dopady na ty velké jsou ale vidět a pozitivní opravdu nejsou. Nyní se svými výsledky za loňský rok pochlubil Bosch, který sice nedělá jen automobilové věci, jeho divize zasvěcená tomuto oboru je ale klíčová. Ta si sice stejně loni jako celá firma přibližně zachovala předloňské obraty (56 resp. 90,5 miliardy Eur), zisk společnosti se ale prudce propadl jen na 3,2 miliardy Eur. Zní to jako hodně peněz, je to ale víc jak třetinový meziroční pokles a daleké minutí cílové ziskové marže - místo 7 % je Bosch na polovičních 3,5 procentech.

Průmyslová skupina říká, že značně utrpěla kvůli slábnoucímu německému automobilovému průmyslu, nízké poptávce po elektromobilech a churavějící globální ekonomice. Firma věděla, že situace není dobrá, a tak maximálně šetřila. Podle svých slov byla nucena učinit „bolestivá rozhodnutí”, mezi která patřilo rovnou propuštění či naplánovaní odchodu 11 500 zaměstnanců zejména v Evropě. Ani to ale zdaleka nestačilo na záchranu plánovaného zisku, a tak společnost nevylučuje, že půjdou další pracující.

„Navzdory našemu nejlepšímu úsilí nebyl ani Bosch imunní k ekonomickému vývoji,” řekl k výsledkům generální ředitel Stefan Hartung a vyzval k usnadnění podnikání v Německu a v Evropě - stěžuje si na uměle vysoké ceny energií a nesmyslnou byrokracii. „Německo a Evropa pořád mohou v budoucnu patřit mezi ekonomické a technologické lídry světa,” řekl s tím, že to ale chce změny ve výše popsaném duchu.

Něco nám říká, že se jich nedočkáme ani omylem, tedy aspoň ne z vůle těch, kteří Evropu přivedli do současné ekonomické kondice. Bosch přesto doufá, že bude do roku 2030 růst o 6 až 8 procent ročně. Docela by nás zajímalo, jak to dovede. Možná ví něco, co my nevíme, nebo se zahojí jinde - firma má filiálky po celém světě...

