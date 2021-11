Živořící McLaren si prý chtějí rozebrat němečtí giganti. Jeden kvůli sporťákům, druhý kvůli stáji F1 před 4 hodinami | Petr Miler

Jeden z mála stále samostatných malých výrobců exkluzivních aut doplácí na koronavirové patálie více než většina ostatních automobilek a nezdá se, že by z těžkostí znal jednoduchou cestu ven. Převzetí jeho aktivit Audi a BMW dává jistý smysl.

V posledních letech jsme se opakovaně zmiňovali o problémech McLarenu. Firma, která se zdála být „za vodou”, když během relativně krátké doby začala prodávat srovnatelné množství supersrpotů jako Lamborghini, evidentně mnohem více stála na úvěrovém financování než její soupeři. Jakmile se tedy její prodeje začaly propadat, dostala se do vážných těžkostí. Došlo na propouštění, prodej firemního sídla i sbírky starých formulí, finanční injekce a půjčky od stávajících investorů. Přesto dále balancovala na hraně krachu.

Jaká je aktuální situace, ví asi přesně jen vedení společnosti, podle informací německého Handelsblattu ale zůstává velmi komplikovaná. Současní majitelé tak mají uvažovat o jejím prodeji a měli pro něj získat dva velmi pozoruhodné zájemce - Audi a BMW.

Na první pohled to nedává smysl, když se ale ponoříme do detailů, má to hlavu a patu. Koncern VW je v poslední době mocně skloňován v souvislosti s návratem do Formule 1 právě skrze Audi nebo Porsche. Postavit vlastní stáj od nuly je velmi náročné, vyjít z existujících struktur by pro Němce bylo mnohem snazší. Čtyři kruhy tak mají mít zájem právě o závodní divizi firmy, ze které by se nejspíše stala formulová stáj Audi či Porsche.

BMW pak má být zainteresováno v divizi silničních aut, což také dává smysl. BMW Group není jen značka BMW, jako skupina ovládá také Mini nebo Rolls-Royce a pokrývá prakticky veškeré myslitelné segmenty trhu. Až na jeden - supersporty. Konkurenční VW má své Lamborghini, Stellantis ovládá Ferrari, BMW ale nemá nic a v minulosti se opakovaně zdrželo snah do tohoto segmentu znovu vstoupit pod vlastní značkou, která na to podle Němců není dost „nóbl”. McLaren je jiná, navíc jej k němu váže velmi významné pojítko - legendární model F1 používal dvanáctiválec právě z Mnichova, i to do sebe zapadá.

Logiku dává také ochota investorů firmy McLaren prodat, neboť do něj už roky lijí peníze a spása nemusí být na dosah. Skupiny BMW a VW nyní s penězi problém nemají a šlo by pro ně o jistě zajímavé akvizice. Takže hotový obchod? Toť otázka.

Je to zatím stále jen spekulace a byť smysl dává, BMW pro agenturu Reuters popřelo, že by se zakládala na pravdě. Mluvčí Audi pak uvedl, že firma zvažuje různé investice, k potenciálnímu vstupu do McLarenu či jeho převzetí se ale odmítl vyjádřit. Nemusí to nic znamenat, Audi věc nepopřelo a BMW může mlžit, aby nevzbudilo zájem jiných, což by mohlo šroubovat cenu výše. Zatím ale berte vše s rezervou - může to tak být, nemusí, jen čas ukáže víc.

McLaren je v poslední době ve velkých problémech, automobilka musela i prodat a zpětně si pronajmout své slavné sídlo. Její prodej tak rozhodně nelze vyloučit, údajný zájem Audi a BMW ale pro tuto chvíli zůstává spekulací. Foto: McLaren

