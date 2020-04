Britové vyvinuli nejefektivnější motor světa, 300 koní má při pouhých 10 kg před 3 hodinami | Mirek Mazal

Není to žádné sci-fi, ale fungující řešení, které si velmi rychle může najít cestu do sériově vyráběných aut. Současné motory překonává mnohonásobně.

Doba obecně přeje malým motorům s vysokým výkonem, to se ale pořád bavíme o spalovacích jednotkách. Na obzoru se formuje invaze elektromotorů, které mohou současné poměry ještě dramaticky změnit. Britové k tomu chtějí přispět novým elektrickým agregátem, který titulují jako nejefektivnější na světě, neboť údajně disponuje největším měrným výkonem - je mimořádně silný vzhledem ke své hmotnosti.

Stojí za ním firma Equipmake, která spolupracuje se specialisty na trojrozměrný tisk ze společnosti Hieta. Právě tyto dvě entity stojí za vznikem elektromotoru zvaného Ampere, o němž neslyšíme poprvé. Nyní si k němu ale můžeme říci několik zajímavých detailů, které osvětlují jeho výjimečnost.

Ampere mění pohled na to, jak má elektromotor pohánějící auto vypadat. Zatímco dnes výrobci sází spíše na relativně (slovo relativně je důležité) nízkootáčkové jednotky disponující vysokým točivým momentem od nejnižších otáček. Důvodem je, že při konstrukci současných elektromotorů dochází ve vysokých otáčkách k jejich přehřívání a tedy poklesu efektivity. Novinka dokáže díky specifické konstrukci sázející na 3D tisk spojit jindy oddělené části do jednoho celku, učinit je výrazně lehčí a tím dovolit motoru dosahovat vysokých otáček bez ztráty efektivity.

Motor tak používá integrované permanentní magnety, které jsou součástí rotoru podobně jako loukotě na kole, což snižuje rotující hmotnost. O další odlehčení a zjednodušení se postaral trojrozměrný tisk zejména obalu motoru, který dovoluje maximální přiblížení chladiva magnetům. To dále zvyšuje tepelnou odolnost a dovoluje vnitřním součástkám rotovat rychleji a po delší dobu bez hrozby přehřátí. Ve výsledku tak motor váží méně než 10 kilogramů a přesto dodává závratný výkon ve vysokých otáčkách.

Konkrétně se jedná o 299 koní (220 kW) při 30 000 ot/min. Výjimečný poměr hmotnosti a výkonu vynikne nejen srovnáním se spalovacími agregáty, které při podobném výkonu váží mezi 100 a 200 kg, ale i s elektromotory. Například ty v Jaguaru I-Pace produkují 200 koní (147 kW) při hmotnosti 40 kilogramů. Ampere na kilogram hmotnosti produkuje výkon přes 20 kW, což je asi 6x více. A např. Motor Tesly S, který patří mezi absolutní špičku, pak produkuje 8,4 kW/kg - novinka je tak 2,5x lepší.

Navzdory působivému výkonu by rekordman nemusel stát příliš, konkrétní suma ale nepadla. Hotové a plně funkční ústrojí by mohlo zamířit do provozu už během příštích 12 měsíců - poměrně dramatický posun ve vývoji se tedy zdá být nadosah.

