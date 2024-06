Nový desetiválcový dieselový motor Rolls-Royce jde proti téměř všemu, co se „nosí” u moderních agregátů před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rolls-Royce Holdings, tiskové materiály

Je to asi to poslední, co byste čekali mezi technickými novinkami poloviny června 2024, tahle pohonná jednotka ale skutečně vznikla. Je objemná, je výkonná, má spoustu válců a spaluje naftu, to se dnes opravdu nenosí. Ale je také hybridní a nemíří do osobních aut.

Rolls-Royce je jednou z automobilových značek, které míří k čistě elektrické budoucnosti, jakkoli zrovna v případě této firmy nepředpokládáme, že by to šlo snadno. Značná část její klientely se rekrutuje z míst, kde ropa teče proudem. A nezřídka je sama zdrojem prostředků, ze kterého jsou nákupy často rozmarných aut financovány. Britové by tedy museli být pošetilí, kdyby těmto zákazníkům dali najevo, že podporují snahy o jejich odříznutí od podstatné části příjmů z celého světa.

V tomto kontextu by tedy nemusela překvapit premiéra nového spalovacího motoru Rolls-Royce ani v dnešní době, charakter výše i níže vyobrazené jednotky ale naznačuje, že tady něco nehraje. Je to desetiválec, je to diesel a jeho výkon má přesáhnout až 1 600 koní, to by bylo moc i na ultrakonzervativní klientelu. Je ale třeba dodat, že tohle je novinka „jiného Rolls-Roycu” - toho, pod který automobilka kdysi patřila a který dnešní automobilové entitě propůjčil své jméno, jinak ale zůstává samostatnou firmou zaměřenou na trochu jiné technické speciality.

V tomto případě se jedná o motor vyvinutý ve spolupráci s německým mtu, který spadá do tzv. Series 199. Nebude tedy sloužit ve Phantomu, Cullinanu ani zatím neznámém modelu Rollsu, ale v nové generaci těžké armádní techniky, zejména pak v tancích. Jde o vrchol zmíněné řady, která jinak počítá i s šesti- a osmiválcovými jednotkami, který výkon celého pohonu dostává do dosud nepoznaných sfér.

Bohužel nevíme, jak moc objemný motor je, koncepce V10 je ale zřejmá, stejně jako jeho uzpůsobení pro spalování nafty. Představené provedení nabízí ve spojení s blíže neupřesněnou hybridní součástí výkon až 1 100 kW, tedy 1 496 koní, šéf vývoje vojenských motorů u divize Rolls-Royce Power Systems, pan Christian Wolf, říká, že firma již vyvíjí nový vrchol, který nabídne až 1 200 kW, tedy přes 1 600 koní výkonu. Taková porce by se neztratila ani v nějakém luxusním hypersportu.

Celá soustava dvou motorů a jedné baterie byla vyvinuta tak, aby byla maximálně flexibilní a uměla se postarat nejen o pohon stroje, ve kterém skončí. Dieselový V10 umí tedy pochopitelně také jen nabíjet baterie v momentě, kdy elektrický pohon není třeba, které pak mohou sloužit buď pro neslyšný pohon, nebo pro napájení palubních systémů vozidla, znovu bez hluku nebo tepelné stopy. V případě pohonu elektromotor poslouží nejen samostatně, ale umí také přidat ruku k dílu při akceleraci, při vyprošťování v těžkém terénu nebo při požadavku na vysokou rychlosti.

„Tato koncepce pohonu rozšíří operační možnosti budoucích pásových obrněných vozidel způsobem, který byl dříve jen stěží představitelný,“ říká k novice Christian Wolf. „Jsme přesvědčeni, že významně přispíváme k dalšímu rozvoji obranných schopností NATO a jeho spojenců. Poprvé budou výrobci schopni realizovat zcela nové koncepty vozidel, přičemž hybridní řešení lze v zásadě spojit s jakoukoli řadou motorů z vojenského pohonného programu mtu,” dodal. Podle nás zajímavá věc, proto jsme o ni chtěli ztratit pár slov.

Takový pohon by možná slušel i některému ze silničních Rollsů, ale raději nefantazírujme. Foto: Rolls-Royce Holdings, tiskové materiály

Zdroj: Rolls-Royce Holdings

Petr Miler

