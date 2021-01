Technici vysvětlili, proč mají všechna moderní auta u blatníků výrazný plochý lem před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Je v podstatě jedno, na jaké auto se podíváte, ať už je to relativně levná Škoda nebo superdrahé Bugatti, ostře řezaný lem na blatníku mají všechna. Je to snad módní hit? Ani ne, tuto cestu designérům diktuje technika.

Designéři si lámou hlavu nad vymýšlením nových tvarů karoserie aut a někdy se až moc vehementně snaží vizuálně odlišit od ostatních. Chtějí jimi vytvářeným autům vtisknout osobitý charakter a do detailu jedinečný vzhled. Přesto snad na všech moderních autech najdete už léta jeden úplně stejný prvek. Možná jste si sami všimli, že současné automobily mají podběhy kol ohraničeny plochými lemy. Tyto pásy rovného plechu bývají několik centimetrů široké a najdeme je jak u levných, tak i u těch nejdražších aut, jak u stylovek, tak i u dělníků silnic.

Jaký to dává smysl? Zdá se vám to hezké? Nám ani ne, spíše jsme si na to zvykli, občas ale i nehezké věci bývají módní. Jenže o touhu mít lemy blatníků vyvedené právě tímto způsobem vůbec nejde, jak potvrdili dotázaní technici. Designéři lemy takto dělat nechtějí, oni je tak dělat musí a mají od začátku za úkol pohybovat se v přesně nastavených „mantinelech plochosti”.

Proč tomu tak je? Nejčastější domněnky se točí kolem aerodynamiky, někoho odletující špíny od pneumatik nebo snazší práce se senzory, kterých je na moderních autech tolik... Může na tom být kus pravdy, klíčový důvod je ale v podstatě banální.

Než se dostaneme k podstatě věci, zkuste si vzpomenout blatníky starých aut. Také ta měla společný jmenovatel v podobě vystupujícího lemu blatníku, ovšem zakončeného dovnitř zalisovanou hranou, která zachycovala bláto a s ním způsobovala i korozi. Časem se zakulacený lem pomalu změnil v onen plochý pásek, který měla už Škoda Favorit. Právě to, co mají dřívější zaoblený a vystouplý a dnes plochý lem společného, dává odpověď na výše položenou otázku.

Smyslem tohoto řešení je dát plechovým dílům strukturální funkci bez toho, že by se musel přidávat další kovový díl zvyšující hmotnost. A tato funkce ve výsledku diktuje jejich tvar do té míry, že si designéři mohou vybrat leda mezi různou šíří a tvarem lemu. Složitěji tvarované panely jsou schopné držet tvar, pokud se v nich vytvoří prolisy jako ony lemy u blatníků - je to efektivní z hlediska funkce i hmotnosti. Designéři se s tím naučili pracovat a dnes tohoto prvku využívají k tomu, aby blatníky plynuleji navazovaly na přirozenou plochost boků kol, což nakonec i dobře vypadá.

U nově představených automobilů kritici řeší tvar přední masky, zakřivení prahů, vyboulení střechy či zakončení zadních partií, bývají specifické. Málokdo si ale všímá univerzálního plochého lemu u podběhů, který používají prakticky všechny značky. Přesto si zaslouží pozornost - fungují ve výsledku stejně, jako ty vystouplé, dělají to ale efektivněji - s nižší hmotností dosahují stejného nebo lepšího výsledku a výrazně omezují riziko koroze.

Škoda Fabia... Foto: Škoda Auto



...Škoda Octavia... Foto: Škoda Auto



...Škoda Superb... Foto: Škoda Auto



...prakticky veškerá SUV včetně Škody Kodiaq... Foto: Škoda Auto



...auta střední třídy jako VW Passat... Foto: Volkswagen



...„prémiovky” typu BMW... Foto: BMW



...nebo Volva... Foto: Volvo



...a dokonce i Bugatti za více jak 100 milionů Kč je mají. Foto: Bugatti

Mirek Mazal