Test srovnal ty samé pneu od výrobců aut s těmi volně prodávanými a výsledky překvapí

Pokud se hlouběji nezajímáte o obutí aut, toto pro vás může být i šokující. Určité pneu se stejně jmenují a mají stejné rozměry, přesto za úplně stejných podmínek fungují jinak. Protože v jedněch má prsty automobilka.

Jestliže jezdíte Škodou Fabia 1,0 MPI, zůstaňte v klidu, toto váš život nezmění. Pro tento a řadu dalších obyčejných vozů odebírají automobilky pneumatiky z masové produkce skoro kohokoli a k autu při jeho koupi obvykle dostanete to, co se jim zrovna podaří sehnat a odpovídá základním specifikacím. Pakliže ale s automobilovými nároky míříte výše, měli byste zpozornět - pro spoustu výkonných aut si výrobci nechávají vyvíjet zcela specifické obutí ušité na míru toho kterého modelu. A takové může být úplně jiné než to, které si pak pod stejným jménem, se stejnými rozměry a totožnými základními parametry můžete koupit u prodejce pneu.

Zní to jako nějaký podfuk, ale tak to není. Výrobci vozů, jako jsou BMW M nebo Porsche, jsou si jednak vědomi významu jízdního projevu jejich aut pro následný obchodní úspěch a také toho, jak moc jej dokáže ovlivnit pneumatika. Běžný spotřebitel si to možná nepřipouští, ale pneu je polovina projevu auta - však si s nimi někdy zkuste experimentovat, pokud budete mít tu možnost.

Stačí si jen pohrát s tlakem a zjistíte, že můžete mít vůz citelně komfortnější či přesněji reagující. Pohrajte si s tlakem odlišně pro každou nápravu a zjistíte, že značně ovlivníte nedotáčivé či přetáčivé tendence a co teprve, když začnete experimentovat se směsí či pevností bočnic. Můžete auto opravdu podstatně změnit - jen tlakem, typem či dokonce verzí pneu.

Samozřejmě se může stát, že BMW M sáhne po nějaké pneu, která je běžně k dostání a bude s autem perfektně fungovat, je to ale pravděpodobné asi jako to, že zítra nevyjde slunce. Automobilka tedy zjistí, že pro specifický stroj, jako je třeba nová M3, potřebuje specifické obutí, nepotřebuje ale zase tak specifické, aby šlo o úplně novou gumu. Nechá si tedy od výrobce upravit některý z existujících vzorků a zrovna BMW to u em-trojky G80 udělalo s obecně respektovanými Micheliny Pilot Sport 4S. A nenechá je změnit trochu, nechá je klidně zásadně „překopat”.

Připomíná to Jonathan Benson z Tyre Reviews, který se zaměřil na rozdíly mezi standardními Pilot Sporty 4S a těmi upravenými pro M3. A odlišnosti jsou až drastické - pneu má jiný vzorek, používá úplně jiné směsi či jinou konstrukci bočnic. Jmenují se přitom úplně stejně, mají stejný rozměr, rychlostní i hmotnostní index, všechno, jen u jedné je připsáno označení specifikace upravené na míru určitého výrobce (BMW používá písmeno M a číslo, Porsche N a číslo, typicky N0 apod.).

Rozdíly v chování stejného auta na stejné trati jsou pak podobně drastické - vůz je na okruhu o 2 sekundy rychlejší, pocitově mnohem lépe reaguje, nedává tolik najevo nedotáčivost, má více přilnavosti... Jonathan říká, že jde o úplně jiné auto a vlastně se ani nedivíme. Pakliže Michelin strávil vývojem této verze 2,5 roku i na různých významných okruzích, jak tvrdí, někde to znát být musí.

Pokud byste tedy měnili pneu na podobném autě, dejte si pozor, co kupujete. Tyto hrátky se specifickými variantami na mnohé působí jako prodávání ničeho s přirážkou, jako prázdný marketing, ale zjevně tomu tak není - za jiné peníze dostane obvykle jiné obutí. Když si koupíte nové auto nebo si necháte vyměnit pneu v autorizovaném servisu, dostanete „tu správnou” snad vždy, při koupi u běžných prodejců ale dostanete standardně „tu špatnou”. Pneu označené M3 či N0 na požádání lze koupit i volně, občas ale bývají problémy s jejich dostupností - automobilky tyto pneu nezřídka vykoupí a skladují jen pro své zákazníky. Pak při honbě za optimem opět nezbude než vyrazit do autorizovaného servisu.

Nové BMW M3 používá z výroby specifickou verzi Michelinů Pilot Sport 4S a jak vám nejlépe ukáže srovnání níže, specifická je opravdu velmi. Pneumatiky dodávané výrobci aut a ty, které pak lze volně koupit, bývají přes shodné označení o hodně jiné. Foto: BMW

