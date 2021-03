Úpravce za 256 tisíc udělá z VW Golf lidový supersport, totéž nabízí i pro Škodu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: HGP Turbonachrüstung

VW Golf umí být ve svých vrcholných verzích hodně rychlým autem už z továrny, vyloženě supersportovními bychom ale jeho výkony nenazvali. S 444 koňmi na brzdě je to jiná, úprava přitom nevyjde až tak draho.

Volkswagen novým Golfem R sice zklamal nadšence v Evropě, když jim nenabídl ruční řazení ani za situace, kdy jej nabízí v jiných koutech světa, ani to ale nemění nic na tom, že jde o velmi rychlý a velmi žádoucí vůz. Ačkoli oproti předchozí iteraci nenabízí zásadně jinou techniku, i drobná mezigenerační vylepšení stačí k tomu, aby šlo o jednoznačně nejrychlejší hot hatch své třídy, který zašlapává do země i dražší konkurenty prestižních značek.

Spousta lidí tedy by tedy byla nepochybně spokojená s Golfem R v jeho sériové verzi, ostatně s cenou 1 177 900 Kč v základu si jej bude moci dovolit málokdo. Přesto bychom jej při znalosti šíře jeho talentů neoznačili za nesmyslně drahý - je to vůz, který dokáže být velmi rychlý na okruhu i na silnici, je ve své rychlosti neuvěřitelně konzistentní bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky a přesto umí být skvělým parťákem pro každý den klidně pro menší rodinu. Je to - bez přehánění - takové Audi RS6 pro chudší, ostatně bude brzy k dispozici i jako kombi.

Pro leckoho ale jistě i to bude málo. Výkon 320 koní koní neurazí, vzhledem ke zbytku techniky ale auto zvládne s nadhledem i víc, a tak kdekoho z majitelů dříve nebo později přepadnou myšlenky na tuning. Právě takovým vychází vstříc německá firma HGP, známý to úpravce, který tradičně dělá z výkonných aut ještě výkonnějších. Právě ten nyní představil kit vyvinutý právě za pomoci nového eRka, který možnosti auta posílá ještě do jiných sfér.

Němci provedli rozsáhlou sadu úprav, která čítá krom nového řídicího software motoru také úpravu standardního turba, jiné sání, průchodnější vzduchový filtr, motorový olej Mobil 1 (0W-40 ESP X3), rychlejší řazení automatu DSG zvyšující i tlak na spojku a odstranění omezovače rychlosti. To vše se zachováním plnění emisní normy Euro 6d a zanesením modifikace do technického průkazu. Výsledek? Jak můžete vidět na grafech níže, motor v praxi generuje až 444 koní výkonu a 564 Nm točivého momentu, to jsou skutečně excelentní hodnoty na ostrý kompakt.

Podle HGP nyní akcelerace na stovku zabere méně než 4 sekundy a i když maximálku neuvádí, zveřejněná fotka s 298 km/h na tachometru je docela výmluvná. Tohle auto by mělo jet i víc, máme zkušenosti s podobně výkonným Audi RS3, které dosahovalo přes 310 km/h. HGP navíc říká, že stejně zvládne upravit jakýkoli motor 2,0 TSI ve své vrcholné specifikaci se sériovým výkonem 200 kW a vyšším. Škoda Superb 2,0 TSI patří mezi ně, 444 koní v takovém voze? To nezní špatně.

Požadovaná cena za úpravu 9 800 Eur i s montáží, což je asi 256 tisíc Kč, není obecně vzato malá, uvážíme-li ale, kam Golf R (nebo jakýkoli jiný vůz s obdobnou technikou) posune, není ani velká. I s novým Golfem 8 R máte najednou za cenu okolo 1,4 milionu Kč pod palcem skutečný lidový supersport, kterému bude stěží stačit třeba Audi RS4 (450 koní, ale o stovky kilo víc) a problémy může mít třeba i BMW M3 (480 koní a kila též jinde, navíc zatím jen se zadním náhonem).

VW Golf 8 R v úpravě od HGP bude pořádné a přitom pořádně nenápadné dělo. Foto: HGP Turbonacherung



Grafy ukazují skutečný potenciál modifikovaného motoru, je opravdu úctyhodný. Foto: HGP Turbonacherung

Zdroj: HGP Turbonacherung

Petr Miler