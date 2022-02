Američané kvůli údajné možnosti krádeže kritizují ve skutečnosti velmi chytrou funkci bezklíčového startu před 3 hodinami | Petr Miler

Falešná senzace, jinak nelze označit pokus prezentovat funkci umožňující v podstatě jen snadné řešení svízelné životní situace jako bezpečnostní riziko. Zčásti není nová a zčásti je promyšlená zřejmě za hranici pochopitelnosti těch, kteří ji kritizují.

V posledních dnech se světem začalo šířit přiložené video amerického fanouška Chevroletu Corvette, který podle svého přesvědčení odhalil bezpečnostní riziko tohoto vozu. To jej prý dovoluje ukrást v zásadě komukoli i bez klíče a ačkoli je to nesmysl od A do Z, řada médií tento blud nadále šíří.

První premisou autora videa je, že když autem zajedete třeba jen k pumpě pro kávu nebo na poštu hodit dopis a necháte ho nastartované, může s ním kdokoli odjet, i když si necháte modulu bezklíčového vstupu a startu v kapse. A může s ním pokračovat v jízdě jakkoli daleko.

Je to současně i první nesmysl, neboť něco takového dovoluje každý bezklíčový systém a není se čemu divit. Tím hlavním důvodem je, že v „klíči” může dojít baterie a auto jej přestane „vidět” stejně, jako by v tu chvíli byl vzdálený 100 kilometrů od něj. Kdyby v takový moment vůz přestal jet, může se stát, že vás donutí zastavit třeba uprostřed dálnice - nebylo by to bezpečné ani uživatelsky přívětivé.

Samozřejmě, pokud necháte na místě stát auto s nastartovaným motorem, může jej někdo ukrást, ale tak jej... nenechávejte stát bez dozoru s nastartovaným motorem. Navíc i na toto má Corvettě řešení. Auto totiž jde i za tohoto stavu zvenčí zamknout, což naprostá většina vozů nedovoluje vůbec, zkuste si to třeba ve škodovce. Tady to jde, auto si jen klaksonem „postěžuje”, že jste nevypnuli motor. Takže žádný problém - auto lze vypnout, vstupu cizí osoby lze zabránit a možnost používat dříve nastartované auto bez klíče je ve skutečnosti funkce pro vás, ne pro zloděje. A je naprosto běžná.

Druhá námitka už úplně běžná není. Když totiž s takto nastartovaným autem bez klíče odjedete a vypnete motor, dovolí vám jednou znovu nastartovat. To skutečně zavání bezpečnostním rizikem a není to ani trochu obvyklé, nevíme o jiném autě, které by to dovolilo. Autor videa si to ale překládá tak, že když vám auto někdo ukradne, i bez klíče ho pak nastartuje aspoň jednou kdykoli a jakkoli. Ale tak to není.

Mám tu čest být přítelem člověka, který se na programování nové Corvette podílel a potvrdil mi domněnku, že taková možnost je spojena s řadou „if a then”. Není to tedy tak, že auto bez klíče nastartujete jednou, kdykoli a jakkoli, ale jen tehdy, když se signál ztratí během jízdy, když v mezičase neotevřete a nezavřete dveře, a neopustíte tedy vůz a řadou dalších podmínek, které mi z pochopitelných důvodů nebylo dovoleno zveřejnit. Je to ale velmi promyšlená možnost.

Jinými slovy, je to tedy znovu funkce pro vás, která je reálně téměř nezneužitelná, neboť v zásadě řeší jen dvě typické životní situace - buď se vám vybije klíč za jízdy a vy neprozřetelně zhasnete motor, pak vám a jen vám dá auto šanci znovu nastartovat. A nebo třeba jedete s manželkou či manželem, klíč si nechá v kapse nebo v kabelce ten druhý a když si to znovu uvědomíte až po vypnutí, máte jednu možnost se pro něj vrátit. U jiných aut byste si museli pro klíč zajet.

Vzhledem k dalším podmínkám je téměř nemožné, že by tuto funkci někdo zneužil ke krádeži, je to naopak programátorsky velmi chytré obejití typických uživatelských rizik s bezklíčovým vstupem spojených, na která ostatní nemysleli. Kritizovat to je skutečně nesmysl, vše zmíněné je běžné nebo nadstandardně uživatelsky vstřícné, víc nic.

