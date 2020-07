Ani ne tříletý, špičkový VW Arteon s 280 koňmi už nestojí víc než dieselový Golf před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Car Selection CSG, Mobile.de

Je to jedno z toho nejlepšího, co dnes umí VW pod svou značkou nabídnout, jenže není to Passat a TSI není to TDI. Stylový stroj střední třídy tak padá na ceně docela rychle.

Od roku 2017 Volkswagen vyrábí stylový liftback, který měl navázat na podobně střižený Passat CC. Náhrada v podobě Arteonu se povedla, jenže nemá image modly střední třídy. Cenu tak moc nedrží a před pár týdny odhalený facelift i s praktičtější verzí poslal cenovky původní verze ještě níže, i když jde často o nepříliš jeté kousky s vysokou výbavou.

Kolik bude stát Arteon po faceliftu, nevíme, ve špičkovém provedení s motorem 2,0 TSI o výkonu 280 koní, pohonem 4x4, automatem DSG a klidně i střední, pro toto provedení ovšem základní výbavou Elegance dosud startoval na 1 248 900 Kč. Přidejte pár libůstek do výbavy navíc a cena snadno překročí hranici 1,6 milionu Kč. Dvou- až tříleté vozy v podobných specifikacích ale dnes snadno přijdou na polovinu této sumy, což nabízí zajímavá stovnání.

Nový dieselový Golf v opět střední verzi Style s automatem DSG dnes začíná na 776 900 Kč. Člověk nepotřebuje kalkulačku, aby se dopočítal toho, že vedle sebe stojí auta za skoro stejné peníze, ovšem nenabízející tak úplně stejnou hodnotu. Rozdíl v prestiži, prostoru, komfortu a jízdní dynamice je nekonečný. Arteon 2,0 TSI 4x4 ze září 2017 na fotkách níže stojí 29 800 Eur, tedy asi 794 tisíc Kč. Prakticky stejnou sumu jako za zmíněný nový Golf 2,0 TDI.

Rozdíl v technice obou aut je opravdu nekonečný. Arteon pracuje s turbomotorem o výkonu 206 kW (280 koní) a točivém momentu 350 Nm z benzínového dvoulitru, který z něj dělá opravdu rychlé a pořád ještě relativně úsporné auto, kdežto dieselový Golf v daném cenovém srovnání poskytne ze stejného objemu jen 150 dieselových koní (110 kW) na přední nápravě. Ojetina má navíc ještě pohon 4x4 a třebaže má dost bizarní specifikaci (navigace a masáží sedadla, ovšem manuální klimatizace), přesto nabízí kvanta komfortních prvků navíc oproti dieselovému Golfu.

Arteon má najeto 66 tisíc kilometrů, což je na takový model opravdu málo a na voze nejsou znát podstatnější známky opotřebení. A kdyby se vám ani tak nepozdával, není těžké najít o pár desítek tisíc dražší auta s platnou tovární zárukou až do roku 2022. Za slušné peníze nabízí dost muziky, kterou nový Golf nezahraje, i kdyby se přetrhl. Podobný Areton je navíc i poněkud propracovanější alternativou ke Škodě Superb ve stejné specifikaci, oproti níž u nás též ztrácí na ceně rychleji. Protože to nejenže není Passat, není to ani Škoda. Čas udělat dobrý obchod na díky ignoraci podceňovaného Arteonu na trhu ojetin? Záleží na vás.

Vrcholný VW Arteon 2,0 TSI 4Motion padá na ceně vcelku rychle, patrně díky svému ne až tak známému jméno. S nepříliš vysokým nájezdem a ve zjevně velmi slušném stavu dnes už nemusí víc než nový dvoulitrový dieselový Golf. Foto: : Mobile.de

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler