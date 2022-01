Ani slavný režisér nechápe, za kolik někdo koupil jeho bývalé Porsche použité ve filmu, prodal ho za zlomek včera | Petr Miler

/ Foto: Mecum Auctions

Jsme shovívaví k používání slova „bublina”, ale pokud tohle není jejím projevem na trhu se staršími auty, pak co už by mělo být? Nejde o zase tak mimořádné auto, není v zase tak mimořádném stavu a Bad Boys nebyl zase tak mimořádný film.

Už roky se mluví o tom, že ceny starších aut jsou nafouklou bublinou, která musí prasknout. Nikdy jsme s tím tak úplně nesouhlasili, neboť ceny těchto vozů žene obvykle výše reálná nedostupnost něčeho podobného v současné nabídce. Z té zmizely obvykle pod tlakem netržních faktorů, jejich kupci ale nevymřeli a stále omezenější nabídka hezkých starších exemplářů žene ceny vzhůru. Však běžte a kupte si dnes něco jako BMW M3 E46... Takové auto neexistuje a není divu, že pořídit hezký exemplář s manuálním řazením za méně jak 1 milion Kč prakticky není možné. Stejně jako si nelze malovat, že to do budoucna možné bude.

Že nějaká část trhu nežije v bublině ale neznamená, že se v ní nenachází jiná. A nebo že je každá požadovaná či zaplacená cena adekvátní. Ceny vozů, jako je ten výše zmíněný, žene výše jakýsi reálný užitek, třebaže často hypotetický, pak tu ale máme různá auta, o jejichž hodnotu se stará do značné míry fakt, že někomu patřila, že se někde objevila, že se stala do značné míry součástí historie. A zde už si jejich adekvátností nejsme ani trochu jisti.

Auta zůstanou pořád auty, ale koho bude za pár dekád zajímat sebevýznamnější osoba dějin? Natož pak kdokoli jiný? Tohle je prostě pomíjivé - každý asi dnes ví, kdo byl Usáma bin Ládin, většina lidí bude tušit, kdo byl Lee Harvey Oswald, ale málokdo už si vzpomene, kdo byl Gavrilo Princip. Jistě, některé dějinné události a jejich strůjci jsou asi nezapomenutelné, aut Adolfa Hitlera ale není tolik...

Není to jen o lidech, platí to také v kultuře. Každý dnes zná filmy jako Avatar, Titanic nebo sérii Hvězdné války, ale historicky nejvíce výdělečným filmem (při zohlednění inflace) je Gone In The Wind (u nás je Jih proti Severu) z roku 1939. Nebudeme říkat, že je neznámý, ale snad většina lidí ani nebude tušit o jeho existenci, natož pak o ději či postavách. Za pár dekád přijdou jiné kasovní trháky a na Avatar si málokdo vzpomene stejně jako Gone In The Wind. A bude někdo platit miliony za filmové rekvizity z něj? Asi ne.

Proto považujeme za absurdní, že se nedávno probírané filmové Porsche z trháku Bad Boys (Mizerové) prodalo za - podržte se - 1 430 000 dolarů, tedy bezmála 31 milionů Kč. To je naprosto šílená suma, která dalece přesahuje odhad aukční síně (300-400 tisíc USD) i jakoukoli ospravedlnitelnou cifru. Ano, 911 964 Turbo je výjimečné auto, poslední Turbo bez pohonu 4x4, má slavnou historii, zajímavého prvního majitele (sám režisér filmu, též slavný Michael Bay), ale nakonec... Je to prostě ojetá 911 s více jak 55 tisíci km s mnoha předchozími vlastníky, která se objevila v možná sice známém filmu, ale jinak celkem tuctové akční komedii, na kterou si za pár dekád vzpomene leda pár fandů Willa Smithe.

Překvapení nad výsledkem aukce veřejně projevil také sám Michael Bay, který odhalil i více z historie vozu. Doslova řekl: „Dokážete to sakra pochopit, mé osobní Porsche, které jsem použil v Bad Boys I - a později prodal kamarádovi za 60 000 USD -, se právě prodalo v aukci za 1 430 000 USD! Byl jsem hloupý, že jsem si ho nenechal. Udělal jsem kamarádovi cenu, protože jsem ho měl rád. On ho ale později stejně prodal za 45 tisíc,” pronesl Bay. Bavíme se tedy o skoro 24násobku ceny, za kterou auto prodával Bay a skoro 32násobku ceny, za kterou ho pak prodal jeho kamarád. A co se od té doby změnilo? Bad Boys byl známý a úspěšný film už tehdy.

Jistě, některé věci docení čas, ale takto? Jsme přesvědčeni, že jde o nesmysl a auto větší hodnotu než oněch 300-400 tisíc dolarů nemá. Je to jeden z projevů inflačních časů, kdy se lidé - zejména pak ti bohatší - snaží „upíchnout” peníze, kam se jen dá. Laik čeká, že když se ceny zvyšují, lidé budou šetřit, aby měli na pozdější vyšší výdaje, realita je ale přesně opačná - lidé v očekávání zdražování všeho kupují, co se zrovna dá, protože přece později koupí jen dráž, že?. To logicky přifukuje zejména už dobře živené bubliny a tady to podle nás dosáhlo jednoho z vrcholů. Gratulace prodávajícímu, na místě kupujícího bychom si možná drbali hlavu. Ale kdo ví, třeba i tohle auto bude do budoucna jen dražší, křišťálovou kouli nemá nikdo.

Porsche 911 Turbo ze snímku Mizerové je legenda svého druhu, ale cena skoro 31 milionů Kč? To se nám zdá naprosto mimo realitu. Foto: Mecum Auctions

Zdroje: Mecum Auctions, Michael Bay@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.