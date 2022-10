Babička schovala v garáži úplně nový VW z roku 1996. Má najeto jen 50 km, je to dokonalý stroj času před 6 hodinami | Petr Miler

Málo jetá auta po starších lidech se v prodeji vídají, tohle ale není jen málo jeté. Není ani jako nové, je prostě nové, každým coulem vás vrátí do dob, kdy se konal první ročník ankety Český slavík a kdy naši hokejisté započali svou zlatou éru vítězstvím ve Vídni.

Čas nejde vzít zpátky, říká se. Je to pravda, současně je ale třeba dodat, že některé věci lze prožít znovu s jistým časovým odstupem. Pravda, nemusí to být později úplně ono, s ženou vašich snů už si asi v 50 letech neprožijete totéž, co byste prožili ve 20, pořád je ale lepší začít později než vůbec. Podobně je to s auty - mít určitý vůz v jistých dobových kulisách nový lze jen jednou. Mít jej ale skoro nový v kulisách jiných? To jde i později.

Přesně takovou šanci skýtá VW Golf třetí generace, který vidíte na fotkách níže. Pochází z roku 1996, kdy šlo o sen mnohých Čechů a Slováků, kteří si sedm let od nového nabytí dekády marně vyhlížené svobody mohli koupit kde co. Naše kupní síla ale byla pořád malá, prodeje nových vozů ve srovnání s nejlepšími roky minulé dekády byly méně než poloviční a pozice domácí Škody naprosto dominantní. Kdybyste se ale do těch časů chtěli vrátit, teď můžete, protože jeden úplně nový VW Golf III je teď k mání. Přes 26 let na světě má totiž najeto jen 50 kilometrů a je skutečně netknutý.

A není to jeho jediná světlá stránka. Pokud zastáváte přístup, že „co na autě není, nemůže se pokazit”, znovu tento vůz snadno oceníte. Nemá totiž turbodmychadlo, elektrická okna ani vyhřívaná sedadla. Nemá prakticky nic - je to sice akční model Bon Jovi (možná ho ještě pamatujete, prodával se i u nás), což není překlad slov „chudá výbava” do jiné řeči, ale americká hudební skupina, i časy její slávy ostatně možná ještě pamatujete. Za prvky výbavy tu lze označit sportovní sedadla, kůží obšitý volant a řadičku, klimatizaci a bílé „budíky”, to je spolu s audiosystémem o 2x20 wattech prakticky vše. Měřítka v roce 1996 byla zkrátka jiná.

Tenhle kousek byl koupen jako nový v Německu v roce 1996 babičkou současného prodávajícího, která s ním očividně nikdy pořádně nevyjela. Celou dobu tak zůstal v jedné rodině a protože vnuk dnes prodává ojetá auta, používá tento Golf jako výstavní vůz. Nyní jej ale nabídl k prodeji a byť říká, že jej dá pouze do dobrých rukou, tušíme, že jakákoli ruka, která přinese požadovaných 22 900 Eur, tedy asi 562 tisíc Kč, bude „dobrá”.

Je to spousta peněz, ale podívejte se na samotné auto, něco takového jste dávno nemohli vidět. Rok 1996 byl tím, kdy se Golf III loučil se světem, takže jde o jeho časově vrcholnou evoluci, která s typickým nenuceným designem neurazí ani dnes. Naprosto netknutý interiér či motorový prostor jsou úžasnými mementy, motor 1,8 s výkonem pouhých 75 koní byl v roce 1996 už značně přežitý, ale aspoň má zdvihový objem a slušné spodky. A emisní norma Euro 2 jej na rozdíl od jejích pozdějších zástupců příliš nedusí.

Jestli je to za zmíněnou sumu rozumná koupě, to nevíme, máme pocit, že snad ani ne. Ale pokud vám k srdci přirostla polovina 90. let a nemůžete z hlavy vyhnat třeba slavné vítězství českých hokejistů na mistrovství světa ve Vídni, pak koupě bude emotivní záležitostí, při které nad utracením 562 tisíc nebudete dvakrát přemýšlet.

Po 26 letech neježdění je tohle auto k mání ve stavu dokonale nového vozu. To už se opravdu nevidí, cena ale odpovídá výjimečnosti. Foto: Autohaus Behnke, publikováno se souhlasem

