Bizarní dálniční křížení za 1,5 miliardy už roky chátrá bez užitku, nelze na něj vyjet ani z něj sjet | Petr Miler

/ Foto: Highways England, CC0 Public Domain

Vypadá zvláštně už ze záběru na holou stavbu, jen takový pohled ale neřekne to nejdůležitější. Křížení stojí už od roku 2019, dodnes po něm ale neprojelo jediné auto - nikdo jej nepřipojil na okolní komunikace.

Možná už jste zaznamenali, že když se staví nějaká velká dopravní stavba, typicky dálnice, nejprve se pracuje na jejích relativně malých, ale o to dražších částech jako jsou mosty či velká křížení. Má to více důvodů - jednak jsou časově nejnáročnější, také jsou ale pro dodavatele ekonomicky nejzajímavější. Je to hodně práce za hodně peněz na relativně malém prostoru, to se zkrátka dělá lépe než budování navazující vozovky.

I proto dodnes v České republice najdeme zbytečné dálniční mosty, z nichž jeden vede do nikam a druhý je k ničemu. Když se tu kdysi Hitler pokoušel budovat část vysněné transevropské dálnice, začala se stavět stejně jako dnes a na položení navazujících částí dálnice už nikdy nedošlo. Jak ale ukazuje příklad z Velké Británie, podobná situace může nastat i za mnohem svéráznějších okolností - když rychlostní komunikace, k níž křížení náleží, dávno stojí.

Je to případ britské M49, prťavé, asi osmikilometrové dálnice spojující podstatně významnější tepny M4 a M5 u Bristolu. Stojí už od roku 1996, takže o novince nemůže být řeč, koncem minulé dekády na ní ale mělo být postaveno neobvykle ztvárněné křížení kvůli blízké průmyslové a logistické zóně, mj. tzv. Western Approach Distribution Parku využívanému giganty jako Amazon, Tesco a Lidl. Easy-peasy, řekli si tehdy asi Britové a do roku 2019 na poblíž Bristolu „vymlaskli” křížení jak z pohádky Štaflík a Špagetka.

Jde o vskutku bizarní stavbu, však se na ni podívejte sami. Aby byl provoz na ní co nejplynulejší, zároveň stavba co nejkompaktnější a co nejméně náročná, jde o jakýsi „plovoucí kruhový objezd”, ovšem ve tvaru oválu, kterým navíce separátně po straně a s pomocí dvěma tunelů prochází křížení s drobnou místní komunikací. Zlí jazykové tvrdí, že má logiku asi jako pokus zakázat prodej spalovacích motorů v zemi v roce 2030, ale nějaký smysl to všechno mít bude. Problém je jinde - nedá se po tom jezdit.

Developerská firma v roce 2019 postavila křížení, poslala fakturu a byla spokojena, zajistit napojení bylo už jiným projektem, který se dodnes nepodařilo dokončit. Důvod? My bychom za vším hledali cosi českého, bylo to už prostě moc práce za málo peněz. Příčin ale bylo patrně více. Dnes už je nikdo nedokáže ani pořádně pojmenovat a všechny zainteresované subjekty ukazují jeden na druhý. A když někdo řekne, že to je chyba všech, snadno se shodnou na tom, že za vše může koronavirus, Brexit a nedostatek všeho, včetně pracovních sil.

Ať už je ale důvodem cokoli, stavba za 50 milionů liber, tedy asi 15 miliardy Kč stojí už roky bez užitku a nikdo neví, kdy poslouží svému účelu. Když se situace naposledy řešila v lednu, panovala shoda nad tím, že když bude do Vánoc hotovo, bude to zázrak. Tušíme, že ani tomu teď už nikdo nevěří.

Na britské dálnici M49 bylo už v roce 2019 postaveno vskutku svérázné křížení, které mělo pomoci obslužnosti místní logistické a průmyslové zóny. Dodnes ale neslouží ničemu, chybí napojení na okolní komunikace. Foto: Highways England, CC0 Public Domain

Zdroje: Drive Tribe, Bristol Live

Petr Miler

