Bývalý pilot Formule 1 prodává své ikonické Ferrari, nudit ho začalo velmi rychle

Možná musíte být jezdcem Formule 1, aby vás takové auto začalo nudit, tak či onak se to v tomto případě zjevně stalo. Vítěz 10 závodů a bývalý týmový kolega Ayrtona Senny prodává svou F40.

Automobilová historie poznala jen málo takových legend, jako je Ferrari F40. Kdysi nejrychlejší silniční auto světa schopné jako první překonat metu 320 km/h, poslední Ferrariho dílo, dodnes jeden z mála výjimečných výročních strojů značky. Máme pokračovat? Asi to není třeba, v případě F40 se zkrátka sešlo mnoho faktorů, které z něj učinily jedno z nejobdivovanějších automobilových děl (v obou smyslech slova) celé historie. Mělo ostatně i trochu štěstí, neboť na svět přišlo v době, kdy vyrůstala pozdější „internetová generace”. A tak zatímco klidně jen o něco starší ikony své doby současný svět sotva zná, o F40 se dál mluví jako o voze z plakátů nad postelemi dnešních dobře situovaných čtyřicátníků či padesátníků.

Pozoruhodné je také to, že i když původně mělo jít o striktně limitovaný model, Ferrari jej nakonec vyrobilo v 1 315 kusech. Není to tedy až taková vzácnost, našli bychom i několik škodovek vyrobených v menším objemu, jenže výše zmíněné faktory udělaly z F40 výjimečně ceněné zboží navzdory tolika existujícím kusům. A jeden z nich skončil i v garáži bývalého pilota Formule 1, Gerharda Bergera.

Slavný rakouský pilot zažil své největší úspěchy v letech 1987 až 1989 a 1993 až 1995, kdy jezdil právě pro italskou stáj, v mezičase byl odsouzen k roli stájové dvojky McLarenu po boku Ayrtona Senny. Člověk by tak mohl čekat, že podobně jako Jean Alesi dostal F40 přímo od Ferrari za odměnu, to se ale v tomto případě nestalo. Berger si auto normálně koupil, a to - považte - až v květnu roku 2019. Přesto jej v říjnu 2020 prodává.

Hovoří o tom tisková zpráva aukční firmy RM Sotheby's, podle níž jde sice o vůz více jetý (30 tisíc km), ale ve výjimečném stavu, který nejlépe podtrhuje nedávno provedená renovace v hodnotě 2,2 milionu Kč. Přesto všechny jeho klíčové části zůstávají originální, což dokládá i certifikace automobilky. Nutno dodat, že vůz vypadá opravdu skvěle a nepochybujeme, že jméno Gerharda Bergera v seznamu majitelů mu na atraktivitě jen přidává. Samotnému ex-pilotovi Ferrari ale zjevně nepřišel dost zajímavý, když se jej tak rychle zbavuje. Holt, Formule 1 to přes jisté spojitosti pořád není.

Dodejme, že vůz bude dražen většinu tohoto týdne a přihazovat k jeho ceně lze až do konce října. RM Sotheby's očekává, že se prodá až za 1,1 milionu liber, tedy za asi 33 milionů Kč. Na aukci ale pochopitelně žádná horní hranice neexistuje a je možné, že někdo si kombinaci dvou legend automobilového světa bude cenit na ještě víc.

Ferrari F40 Gerharda Bergera jde do aukce. Oproti očekávání jej nedostal od Ferrari darem, koupil si ho teprve loni, přesto už ho prodává.

