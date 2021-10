Bývalý Stig při ostré jízdě s Bugatti vyděsil i muže, který 12 let držel světový rychlostní rekord před 7 hodinami | Petr Miler

A zdá se, že schopnosti vozu dokážou děsit i samotného Stiga. Tak či onak jde o pozoruhodnou jízdu s pozoruhodným autem, které jede „jen” 440 km/h pouze kvůli elektronickému omezovači rychlosti.

Bugatti na začátku letošního června odhalilo nový Chiron Super Sport. Na rozdíl od předchůdce podobného jména, který se v roce 2010 postaral o zápis do historie, když jako první vůz se silniční homologací pokořil rychlost 430 km/h, tu ale už není proto, aby lámal rekordy. Nebo alespoň ne ty rychlostní.

Jakkoli to může znít komicky, automobilka vůz osadila omezovačem na 440 km/h, aby se prý mohla soustředit na optimalizaci projevu vozu v „běžnějších rychlostech” a nemusela vše podřídit schopnosti uhánět třeba 490 km/h. Na tohle byl připraven Chiron Super Sport 300+, který v souladu se svým jménem dokáže pokořit metu 300 mph, tedy asi 483 km/h. To ale neznamená, že by „standardní” Super Sport nebyl zatraceně rychlým autem.

Je, a to i díky naladění motoru 8,0 W16 se čtyřmi turby na 1 600 koní výkonu a 1 600 Nm točivého momentu. Vůz tak vystřelí z 0 na 200 km/h za 5,8 sekundy, na 300 km/h za 12,1 sekundy a na 400 km/h za 25,6 sekundy. To je až absurdní, však si někdy zkuste, na jakou rychlost se rozjede za 12 sekund váš vůz. Pokud to bude více než 140 až 160 km/h, máte už něco dost schopného. Chiron Super Sport je ale v tu chvíli na třístovce, ještě na přelomu 80. a 90. let bájné metě, kterou překonávala hrstka nejlepších a nejdražších aut planety.

Papír ale snese leccos, jak tento stroj působí ve skutečnosti? Leccos napoví přiložené video Drive Tribe, na kterém vůz osedlal bývalý Stig z Top Gearu, Ben Collins, který na projížďku nevzdal nikoho menšího než Andyho Wallace. Legendární testovací pilot je tím mužem, který zmíněný Super Sport 300+ reálně dostal na oněch 300+ a možná ještě významněji řídil McLaren F1, když stanovil po 12 let nepřekonaný rychlostní rekord silničních aut. A reakce obou ikon automobilového světa jsou velmi výmluvné.

Stig bere Chiron u úst, i z něj je ale cítit respekt před 1600koňovým monstrem, když hovoří o nutnosti zacházet s vozem jemně. Není to ale nic vedle toho, jak na jízdu reaguje Wallace. Už ze zmíněného je jasné, že rychle párkrát je, ale jedna věc je řídit a druhá „být řízen”. Andy W. se tak zjevně necítí na sedadle spolujezdce úplně komfortně a závěrem „děkuje” Collinsovi, že z něj jízdou skoro vytřásl duši. I kdyby přeháněl, je to docela zábavné, podívejte se na to sami...

Nový Chiron Super Sport je pekelně rychlé auto, zvlášť pokud je řízeno někým opravdu zdatným. Bývalý Stig takovým člověkem určitě je a vyděsit dokáže i neméně zdatného spolujezdce, i to je patrné z videa níže. Foto: Bugatti

