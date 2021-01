Jeremy Clarkson se nakazil koronavirem, promluvil o něm otevřeně, jako málokdo před 4 hodinami | Petr Miler

Od Clarksona jsme zvyklí na to, že si nebere servítky v případě hodnocení aut, on si je ale nebral ani v případě koronaviru. Otevřeně tak popsal, jak se cítí lidé jím nakažení v jeho věku a co se o COVIDu-19 sám dozvěděl.

Jeremyho Clarksona nemusíte milovat, je ale obtížné jej ignorovat. Během dekád svého působení v automobilové žurnalistice se zapsal do povědomí nejen automobilových nadšenců svými vtipnými a přitom výmluvnými recenzemi aut všeho druhu. V poslední době jsme několik takových mohli připomenout ve výběrech nejhorších a nejlepších automobilů roku 2020 právě podle něj, tehdy jsme ale netušili, že právě v době jejich vydání bojuje se snad nejskloňovanější virovou nákazou historie.

Až tento víkend ve svém sloupku v The Sunday Times přiznal, že se těsně před Vánoci nakazil koronavirem. A pokud byste čekali, že to bude chlapácky zlehčovat, pak vás nejspíše překvapí. Spíše velmi otevřeně přiznal, do jaké situace dostává tato nákaza člověka, který už oslavil šedesátku a na maraton se skutečně necítí.

„Čtyři dny před svátky jsem se probudil uprostřed noci a zjistil jsem, že moje peřina je mokrá a nemohu se zbavit suchého kašle,” otevírá svou stať Clarkson. V takové situaci pochopitelně podstoupil test, který u něj prokázal nákazu COVIDem-19.

„Doktor mi to řekl velice jasně - uvidí se, jak se budu cítit během dalších 5 až 14 dnů a buď mi bude lépe, nebo skončím v nemocnici,” pokračuje. Závěr si z toho udělal sám: „Protože je mi 60, protože jsem tlustý, protože kouřím půl milionu cigaret denně a protože měl jsem dva zápaly plic, pravděpodobně umřu o samotě v plastovém stanu.”

Smířen s takovým scénářem se izoloval u sebe doma, „vzal si do postele novou knihu Dona Winslowa a čekal, až smrtka strčí hlavu do dveří”. Bylo by ale naivní si myslet, že jeho myšlenky skončily u černého humoru: „Nebudu vám lhát - bylo to docela děsivé. Při každé nemoci, kterou jsem dostal, jsem měl pocit, že medicína a čas mě nakonec zachrání. Ale s COVIDem-19 sami ležíte doma s vědomím, že medicína na pomoc nepřijde a čas je váš nejhorší nepřítel,” píše dále Clarkson.

Zpočátku se prý cítil dobře, ale postupem času se jeho stav zhoršil. „Začal jsem ztěžka dýchat a hlavou se mi pořád honila varovná slova doktora o tom, že se to najednou může zhoršit,” pokračuje Clarkson, který se - pokud správně počítáme - pořád nemůže považovat za stoprocentně vyléčeného. Jeho nejupřímnější slova ale zaznívají závěrem.

„Pořád nám říkají, kolik toho už víme o COVIDu, ale za uplynulých 10 dnů jsem pochopil, že nevíme nic. Nevíme, jak dlouho jsme infekční. Nevíme, jak to léčit. Nevíme, co nám to způsobuje. Nevíme, jak dlouho jsou aktivní protilátky v našem organismu. Nevíme, jak snadné je dostat to podruhé. A rozhodně nevíme, jestli kterákoli z vakcín bude dlouhodobě účinná. Vlastně ani nevím, jestli už je mi dobře,” uzavírá Clarkson.

Trochu depresivní závěr, ale bohužel pravdivý. Je toho pořád hodně, co o této nemoci nevíme a jsme dokola překvapování tím, jak lehkovážně k ní někteří přesto přistupují. Berme Clarksonova slova jako poučení a přejme mu co možná nejrychlejší uzdravení bez jakýchkoli dalších následků.

