Data ukazují, jak rostou ceny aut v Evropě, posledních 10 let nemá ani v ČR obdoby

Pokud máte pocit, že auta jsou bezprecedentně drahá, rozmlouvat vám to nebudeme, je to tak. Čekat zlepšení je ale nesmysl, o plných 10 procentních bodů ceny zvýšilo jen pár elektromobilů v nabídce. A těch má jen přibývat.

Jedním z nejskloňovanějších témat posledních týdnů jsou nepochybně ceny. Utrhly se ze řetězu v řadě oborů a způsobují inflaci, jakou Evropa dekády nezažila. Důvodů je více - od „tisku” peněz centrálními bankami přes nerovnováhy na trhu způsobené koronavirovými šoky až po „otevírání” ekonomik, které má za následek růst rychlosti obratu peněz. To jsou vesměs přirozené inflační tlaky, které mají sekundárně za následek další růst cen některých věcí - třeba nemovitostí, do nichž se lidé snaží své peníze ukládat a způsobují růst nabídky.

Řada těchto faktorů nepochybně působí i na trh s novými auty, tam se ale na pozadí - podle nás zcela nevhodně v souběhu s výše zmíněným - odehrává ještě něco jiného. Jde o masivní tlaky EU na snížení papírových emisí CO2 u aut současně s narůstáním požadavků na výbavu toho či onoho charakteru. Všechno tohle tu s námi bylo už dříve, nyní se to ale sešlo a navíc v podobě, která svou intenzitou nemá v moderní historii obdoby.

Pokud by EU chtěla podpořit efektivitu fungování ekonomik, udělala by pravý opak a snažila by se alespoň dočasně omezovat regulace, které zatěžují obě strany obchodu. Nestalo se, a tak je výsledkem vlastně něco podobného jako na trhu nemovitostí, akorát z docela jiných příčin - ceny zboží raketovým způsobem rostou.

Smutně tak zakončují éru 18 let postupného zdražování, které vysoce překonává inflaci. Konstatuje to studie společnosti JATO Dynamics, která analyzovala ceny nových aut od roku 2002 a i bez následků dění v posledních měsících konstatuje poměrně krutá fakta: Srovnatelná nová auta v za zmíněných 18 let zdražila o 59 % v případě malých vozů jako Škoda Fabia, o 63 % pak v případě kompaktních aut typu Škoda Octavia.

Oněch 18 let vypadá jako dlouhá doba, a tak své musela udělat i inflace. Ano, zůstaneme-li ale u čistých cen, pořád se bavíme o 21% reálném zdražení, které navíc nastalo téměř výlučně v poslední dekádě. Od roku 2002 do roku 2010 se ceny zvyšovaly jen mírně nad inflací, až poté se utrhly ze řetězu - na období od roku 2010 do roku 2020 připadají přibližně dvě třetiny celého nominálního růstu.

Není to jen šedá teorie, bohužel, příklady vidíme velmi dobře i v ČR. Když v roce 2013 vstupovala do prodeje Octavia III, byl český bestseller k mání od 334 900 Kč jako liftback s motorem 1,2 TSI a výbavou Active. Octavii čtvrté generace s o válec menším motorem 1,0 TSI a znovu výbavou Active koupíte dnes za 494 900 Kč. To je o 48 % více za pouhých 8 let a o mnoho víc opravdu nedostanete - jde o technicky stejná auta, kdy v tom novém dostanete dokonce horší motor. Na inflaci to pak také svést nelze, očištěno o ni se bavíme o růstu o 29,3 %.

JATO správně konstatuje, že auta se od roku 2002 zvětšila a stala se vybavenějšími, to je ale přirozený vývoj, který probíhal vždy a auta přesto takto s cenami nahoru nešla či relativně dokonce zlevňovala. Nyní se hra otočila a už fakt, že tak masivní posuny se týkají jen Evropy, naznačuje cosi o hlavních důvodech: Regulace EU. JATO uvádí, že jen trhem nevyžádaný příchod elektromobilů zvýšil průměrné ceny o 10 procentních bodů. A kolik je takových aut dnes na trhu?

Je to smutné, bez zásadní politické změny ale lépe nebude. A tu skutečně neočekáváme. Podobně jako před pár dekádami bude muset i tento pokus řídit ekonomiku z jednoho místa narazit na své limity efektivity, aby se vyčerpal a nahradil jiným. To může trvat ještě mnoho dekád, „prožírat” bohužel pořád je co.

Jen s hořkým úsměvem pak můžeme sledovat predikce, že elektrická auta časem hru otočí a zlevní díky úsporám z rozsahu i průlomu ve vývoji baterií. Něco takového se stěží stane, maximálně spalovací auta dále uměle zdraží kvůli tomu samému. Už jsme to párkrát zmínili a řekneme to znovu: Pokud chcete koupit auto ještě relativně výhodně, je to teď, i když už je draho. Akcelerující tlak EU na méně efektivní řešení nemůže vést k ničemu jinému než dalšímu zdražování.

