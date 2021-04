Tento VW Golf se prodává za 1,8 milionu Kč. Je to vzácnost ve stavu známém jen z muzea před 6 hodinami | Petr Miler

Golf dnes umí být pěkně drahé auto, za víc jak 1,8 milionu Kč ale jako nový nekoupíte žádný. Tento ano a není to přehnaná suma, podobně krásný exemplář Rallye G60 jsme dávno neviděli.

Volkswagen Golf je přes klesající zájem v posledních letech nadále bestsellerem prodávaným snad lépe než příslovečné housky na krámě. Jde o dokonale průměrný vůz, volbu těch, kteří nemají fantazii nebo nevědí, co si koupit. Může to působit velmi nudně, atraktivitu Golfu to ale paradoxně jen zvyšuje - tohle auto zvládá skoro všechno a skoro všechno to zvládá dobře, tak proč se obtěžovat cestami do showroomů jiných značek?

Řidičská zajímavost je většině verzí cizí, Volkswagen ale obvykle neopomene pustit v rámci této řady do oběhu i něco, co zvedne ze židle nejen fanoušky Golfu. Nemluvíme nyní anit ak o verzích GTI, ty jsou pořád relativně běžné. To, na co se nyní díváte, je Golf Rallye G60 z roku 1989, homologační speciál pro rallye s kompresorem a pohonem všech kol. A dá se považovat za duchovního předchůdce dnešního Golfu R.

Oproti běžnému dvojkovému Golfu má tohle auto větší rozchod kol, proto má rozšířené blatníky, které připomenou třeba Lancii Delta HF Integrale. To také znamená, že Golf Rallye se lépe držel asfaltu. Čtyřkolka, osvědčená z modelů s přídomkem Syncro, přenáší výkon přeplňované osmnáctistovky, která nabídne 160 koní a 225 Nm. Nic moc dnešní optikou, ale jsme v roce 1989, kdy GTI mělo jen 139 atmosférických koní.

Už při pohledu na příď je zřejmé, že právě kvůli jízdním schopnostem si tohle auto museli lidé kupovat. Hranatá přední světla, podobná těm v modelu Jetta, mu autu moc nesedí, podobně jako dlouhá škvíra pod nimi, která tu je pro lepší přístup vzduchu. Naopak svalnaté boky a spoiler pod předním nárazníkem jsou svým způsobem zajímavé; tohle auto vzezřením připomíná Deltu Integrale tím víc, čím déle se na jeho fotky díváte.

Vzniklo celkem pět tisíc Golfů Rallye G60, takže svého času to zase taková rarita nebyla - tento počet byl nutný k homologaci do rallye skupiny A. O přízeň dalších kupců už se VW nepokoušel, tahle verze Golfu byla k mání za dvojnásobek ceny Golfu GTI, což byl opravdu extrém. Tuctové a levné auto to nebylo nikdy, ovšem až čas, který poslal nejspíše většinu z oněch 5 tisíc vozů do propadliště dějin, učinil Rallye Golf raritním. A dnes před sebou máme auto ve stavu (nakonec i v barvě), který jsme mimo muzeum VW neviděli.

Stroj v docela omamné perlové zeleni má najeto pouhých 7 020 km a vypadá opravdu naprosto dokonale. Vyrobeno bylo hned v roce 1989 a po celý svůj život stálo v soukromé sbírce. To znamená nejen dokonalé podmínky k přežívání, ale i pravidelný servis, který ponechal zcela původní jen věci podtrhující autenticitu udávané kilometráže, třeba původní pneumatiky. Tohle auto je vážně výjimečná záležitost a už podívat se na něj stojí za to. Požadovanou cenu 72 000 Eur, tedy více než 1,8 milionu Kč, za něj dá jen někdo hodně zapálený. Ovšem klobouk před ním sundá snad každý znalec, tohle je svatý grál svého druhu.

