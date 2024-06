Dodnes nejetou, krásnou matku splašených německých kombíků nikdo nechce, stále první majitel musel jít s cenou dolů před 7 hodinami | Petr Miler

Tohle je úžasný kousek a stroj času svého druhu, který vás vrátí přímo do dob, kdy si chůva mohla říkat Rocky a nikomu to nevadilo. Původní RS4 jistě láká, ani to ale neznamená, že je automaticky prodejná za jakoukoli cenu.

Je to jen pár dnů, co se v prodeji objevilo hezké Audi RS4 B7, tedy poslední generace tohoto vozu, u kterého jste mohli počítat nejen s manuálním řazením, ale také s točivým osmiválcem s atmosférickým plněním. Optikou současné produkce je to skutečně unikátní nabídka. Není to ale jediná cesta, kterou se můžete vydat, pakliže zatoužíte po sportovním rodinném Audi s ručním řazením.

Příběh modelu RS4 totiž začal ještě o dost dřív, generací B5. Tehdy vzniklo první Audi RS4 Avant, nástupce modelu RS2, který se stejně jako bé-pětka vyráběl jen s manuálem. Je to jedna z matek splašených německých kombíků, která pod kapotu dostala 2,7litrový vidlicový šestiválec se dvěma turbodmychadly. Nemá tak rychlé odezvy na plyn a ani zvukový projev pozdější V8, ovšem má v sobě jistou dynamickou neurvalost, která vám bude dokola vyvolávat šibalský úsměv na tváří. Motor vznikl ve Velké Británii u firmy Cosworth a jeho 380 koní a 400 Nm jsou vysoké hodnoty i dnešní optikou. Ostatně i zrychlení je stále působivé - stovku tohle auto zdolá za 4,9 sekundy.

Motor spolupracuje s manuálním šestikvaltem a pohonem všech kol quattro, který využívá středový diferenciál Torsen se základním rozložením výkonu v poměru 50:50 na jednotlivé nápravy. Brzdy si tentokrát Audi vyvinulo samo, nepřibralo na pomoc Porsche jako u RS2, a použilo vpředu 360mm kotouče a dvoupístkové třmeny. Vzadu byly kotouče o průměru 312 mm a klasické jednopístkové třmeny.

Tohle všechno si ale můžete přečíst v knihách. Co tam nenajdete, je opravdu pěkný kus na prodej. Však je to dnes 23 a víc let staré auto, které naprostá většina majitelů používala... jako auto. Vůz, který vám ukážeme dnes, nemusíte vidět poprvé, přesto se běžné nabídce dalece vymyká. První a dodnes jediný majitel si jej pořídil v roce 2001 v Německu a další víc než dvě dekády jej používal tak zřídka, že má dnes najeto pouhých 26 tisíc kilometrů.

To znamená méně než 1 200 km ročně, skutečně skoro nic na tak dravý cestovní stroj. Stav tomu odpovídá, všechno je originální a zřetelně ve velmi dobré kondici. Výbavy je tu plno, měnič CD je samozřejmostí, stejně jako kožené sedačky a navigace. Prodávající říká, že díky pečlivému skladování a používání jen za pěkného počasí auto nepůsobí sešle v žádném směru. A dá se tomu věřit, jakkoli místy je patrné, že vůz víc stál než jezdil.

Je to nejzachovalejší RS4 B5, kterou jsme viděli v posledních několika letech a trochu jsme čekali, že rychle změní majitele jako sběratelský skvost. Ale není tomu tak. Vůz nikdo nechce už skoro rok a z původní ceny 108 500 euro, tedy více jak 2,7 milionu korun, už zbylo „jen” 99 990 Eur, tedy asi 2,5 milionu Kč. Za 23 let staré auto jsou obě sumy na jednu stranu masakr, na tu druhou se ale nijak dalece nevymykají tomu, za co lze pěknou RS4 koupit - hezký kousek pod 2 miliony prakticky neexistuje a najeto bude mít násobně víc.

Jsme tak trochu překvapeni, že o tento stroj času do dob, kdy vás i rodinný kombík mohl při akceleraci nakopat do zad a vy jste se tomu jen smáli, není zájem. Ale asi si holt dost lidí řekne, že se do této ceny snadno vejde i nová RS4 stále poslední generace B9 s 450 koňmi, která má přeplňovanou V6 v útrobách též, na manuál ale musíte zapomenout. Dynamicky budete jinde, jen ty pocity, jen ty pocity...

Tahle RS4 Avant B5 nikdy pořádně nejezdila a dneška se dožila v krásném originálním stavu. Na prodej už je skoro rok, zájem o ni ale kupodivu není a cena letí dolů. Foto: Matthias Krumm, publikováno se souhlasem

