Dodnes zánovní Škoda Octavia I s nezničitelným motorem už se v prodeji nevidí, tato může být vaše před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Pilarski, publikováno se souhlasem

Na trh poprvé přišla už před 26 roky a i když raritou v provozu ani v bazarech stále není, minimálně jeté kusy po prvním majiteli už jí jsou. Tahle je opravdu jako nová, prodávající se chlubí i nikdy nepoužitým zapalovačem či kompletní prodejní dokumentací.

V moderní automobilové historii Česka nenajdeme důležitější auto než Škodu Octavia první generace. Její původní cíle byly možná trochu jiné, tak jako tak ale znamenala definitivní odtržení od komunistické historie firmy, která technickou úroveň jejích aut strhla daleko za soudobé standardy. Octavia I jako by dohnala ztracený čas a jedním mocným tahem umístila Škodu znovu na automobilovou mapu světa. Zejména zkraje výroby nebyla dokonalá, ve srovnání s Felicií ale byla jako z jiné galaxie a následné ladění zjišťovaných nedostatků z ní postupně udělalo velmi konkurenceschopné zboží.

Škoda dnes prodává Octavii v její čtvrté generaci a byť po mnoha úspěšných letech nyní hodně strádá, jistě napsala příběh jednoho velkého úspěchu. Při pohledu do současného ceníku je zjevné, jak moc škodovce od časů první „oktávky” vzrostlo sebevědomí, dnes se ale podíváme blíže začátku celého příběhu. Nebude to až do roku 1996, kdy Octavia I startovala, to ani zdaleka, ale na samý konec její éry, kdy už měl vůz dávno i po faceliftu a čekal na nahrazení druhou generací.

Auto z těchto dob se nyní objevilo v prodeji v Německu a je to už vážně rarita. Ne vůz sám o sobě, koupit Octavii I není žádná výzva ani u nás, ale v tomto stavu a s takovou historií. Jde jinak o celkem běžnou akční verzi Selection, která nemá ani automatickou klimatizaci, už ale také nemá spoustu světle šedých látek a plastů, které dřívější verze téhož modelu stahovaly hluboko do 90. let.

Zajímavá je dnešním pohledem nakonec i tehdy tuctová technika. Pod kapotou se nachází motor 1,6 MPI, osmiventilová klasika s 75 kW (101 koní), která byla pro tento model jakýmsi dokonale průměrným pohonem. Má ale jednu výhodu - je opravdu jednoduchý, „osvědčený” a při dobré údržbě skoro nezničitelný. To se u ojetiny, se kterou plánujete chvíli žít, jistě hodí.

Co je ale nejpodstatnější - vůz má za 18 let své existence na tachometru jen 37 tisíc km a je to na něm znát. Je to hotová zánovní uloženka, svěží, neutahané auto po prvním majiteli, který se o něj velmi dobře staral a téměř neustále jej garážoval. Vždy s ním jezdil do autorizovaného servisu, a tak dodnes disponuje tovární zárukou mobility, to je po 18 letech něco. Je k němu úplně všechno od nákupní faktury přes záznamy z STK až po originální palubní literaturu. A jde opravdu o nevyužitý stroj, na fotkách můžete vidět i nikdy nepoužitý palubní zapalovač.

Neříkáme, že to je nějaké terno, ale jde o raritní a zajímavou nabídku, která vás přenese do dob, kdy se Škoda teprve pozvolna stávala tím, čím je dnes. Majitel za ni ovšem nežádá málo, 6 990 Euro je asi 172 tisíc Kč. Na původní „oktávku” v nuzné specifikaci docela raketa.

Původní Octavia motorem 1,6i se v prodeji v tomto stavu už nevídá, na tachometru má jen 37 tisíc km. K mání je ovšem za docela vysokou cenu. Foto: Autohaus Pilarski, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.