Elektrický propadák Mercedesu dál „skóruje”, je druhým nejpomaleji prodávaným autem ze všech, sklady okupuje měsíce 26.4.2024 | Petr Miler

Mercedes s tímhle autem šlápnul tak vedle, že pořád není schopen ani pochopit, jak moc mimo terč střelil. Je neatraktivní, nepoužitelné a drahé, zákazníci mu tak ukazují záda víc než téměř jakémukoli jinému autu v prodeji.

Mercedesy mi nikdy k srdci nepřirostly, vždy jsem ale automobilku stojící za jejich výrobou respektoval pro její technické inovace a přístup k zákazníkům. Co na tom, že oním zákazníkem nejsem já, značka se dokázala dekády trefovat do vkusu náročných klientů jiného ražení, vycházet vstříc jejich potřebám a vytvořit si skutečně pevnou základnu příznivců ochotnou kupovat nové modely s vírou, že budou stejně dobré jako ty předchozí.

Pak se ale něco změnilo.

Netušíme, co to bylo, zejména s odchodem Dietera Zetscheho coby kovaného technika ale jednání firmy místo technické excelence a citu pro zákaznické potřeby začala ovládat slepá víra v „pitomé vize” a ochota položit jim oltář téměř úplně všechno. Bez ohledu na technickou nevhodnost elektrického pohonu z pohledu potřeb typických zákazníků Mercedesu, bez ohledu na jejich výslovné preference začala automobilka kráčet jen směrem elektrických aut a do konce dekády nenabízet nic jiného. Co se jen mohlo pokazit?

Dvěma slovy úplně všechno. Představa, že automobilka naučí zákazníky kupovat za více peněz technicky inferiorní a pro ně méně vhodný produkt, vyletěla komínem dřív, než řeknete Benz. Automobilka tak už své absurdní plány zrušila, škody ale byla napáchána spousta. A Mercedes se s následky bude potýkat ještě pěkných pár pátků.

Elektrické modely EQ na chvíli probudily zájem zvědavců, pak se ale jejich odbyt začal rychle hroutit. Mercedes pochopil, že tudy cesta nevede a odpískal je. Bohužel ne tak, aby je z trhu uklidil. Pokouší se je napravit, jenže nedělá dost a kalich hořkosti si s nimi vypije až do dna. A jeho zákazníci s ním, zejména model EQS je extrémní cenový propadák a to nejen statisticky. Kdo dál si s ním užívá své?

No přece dealeři, se kterými se Mercedes „maže” ještě míň se zákazníky. Mají své povinné odběry, jejichž absurdita nejlépe vyplyne na povrch v USA, kde je i v těchto sférách pořád normální prodávat auta ze skladu. Z přemíry skladových zásob resp. rychlosti obrátkovosti skladu se pak snadno pozná, kdo se navzdory opačným očekáváním nejvíce potýká s nezájmem. Mercedes je na tomto v tomto ohledu nejen s EQS velmi špatně.

Dosvědčují to tradiční data firmy iSeeCars, která sleduje i to, jakou rychlostí mizí jednotlivé vozy ze skladů dealerů různých značek. Každý žebříček má svůj vrchol i dno, nejlépe jsou na tom rozličná spalovací SUV a pick-upy, tam se bavíme i o méně než 20 dnech. A i taková obyčejná Toyota Corolla v průměru opustí sklad dealera 28,5 dne poté, co se v něm objevila. Opačný konec žebříčku je zajímavější a projít si ho můžete celý níže.

Absolutním antipremiantem je Jeep Cherokee, tam zjevně automobilka naprosto neodhadla zájem o něj, na zákazníka čeká jedno auto v průměru skoro 170 dnů. Hned za ním je ale - uhádli jste - Mercedes EQS se 130 dny. U luxusních aut evropské provenience je krajně neobvyklé, aby byla nežádaná tak, že na zákazníka musí čekat průměru skoro 4,5 měsíce, ale u EQS je to tak. Verze EQS SUV na tom není o mnoho lépe (106 dnů) a elektromobilů je tu vůbec dost, třeba i notoricky neúspěšný Ford Mustang Mach-E nebo problematický Chevrolet Bolt EUV.

Je nutné k tomu vůbec něco dodávat? Jak těžké je se zeptat zákazníků, co vlastně chtějí, než vyrobíte a zjistíte, že to nechtějí? Mercedes to dělal dekády a Němci obecně byli proslulí tím, jak před uvedením nového auta na trh pečlivě zkoumali vysloveně nevýznamné aspekty, aby náhodou někoho neodrazovaly. A najednou je jim úplně šumák, že se celá podstata auta neschází s představami potenciálních kupců? Je čas se k takovým firmám otočit zády a donutit je znovu jednat v souladu s představami zákazníků, nic jiného je - obáváme se - k rozumnějšímu jednání nepřivede.

Mercedes EQS mezi aktuálně nejpomaleji prodávanými auty podle iSeeCars jasně ukazuje, jak moc automobilka s tímto autem minula terč. Grafika: Autoforum.cz, Zdroj: iSeeCars



Tento Mercedes je od pohledu divný a jeho technická podstata je ještě problematičtější. Pokus napravit ho vyobrazeným faceliftem stěží zabere. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.