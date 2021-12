Elon Musk volá po zrušení všech dotací na elektrická auta, i když z nich léta dobře žil před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Matt Rourke, AP

Jeho postoje jsou nám v podstatě sympatické, zrušili bychom všechny dotace soukromým firmám bez ohledu na obor. V jeho případě ale stejný postoj zní poněkud pokrytecky - zastává ho až tehdy, kdy jemu už pomohly. A teď by více pomohly konkurentům.

Kdybychom měli jmenovat jen jednu ekonomickou zhoubu současného světa, pak jsou to dotace či vůbec přerozdělování všeho druhu. Myšlenka na začátku toho všeho je možná ušlechtilá, ve výsledku ale vždy skončí u parazitování těch méně schopných a pracovitých na úkor těch, kteří si umí poradit a zabrat, když je to třeba.

Nechápejte nás špatně, nemáme problém s tím, když se někomu pomáhá ve chvíli, kdy se krátkodobě dostává do problémů a ve skutečnosti provozuje životaschopnou věc, která dostala ránu, na níž nemohla být připravena. Jaro roku 2020, kdy přišla první koronavirová omezení, byl skvělý přiklad. Ale je nutné lít peníze do bůh ví zda ještě někdy životaschopných byznysů o rok a půl později? Spousta firem si na toto prostředí zvykla a raději předimenzované „sají”, než aby se přizpůsobily novým podmínkám.

Podobně to dopadne se vším. Už dát impuls rozjezdu toho či onoho je pro liberálního ekonoma obtížně přijatelné, ale budiž. Nicméně je třeba přidělovat multimiliardové dotace firmám s multimiliardovými zisky, protože existuje nějaký program na podporu toho či onoho a bylo by nefér dát je jen někomu? Ano, bylo by to nefér. Ale stejně fér, jako dávat je všem, by bylo fér nedávat je nikomu - ať se každý popere s nastavenou situací, jak umí.

Toto je náš názor, a tak bychom mohli být nadšení ze slov Elona Muska, který se čerstvě postavil proti dotacím na elektrická auta či infrastrukturu mající je obsluhovat. Na tzv. CEO Summitu magazínu Wall Street Journal odmítl novou legislativu Bidenovy administrativy, která by znovu zavedla dotace až 7 500 dolarů na koupi elektrických aut formou tzv. daňových kreditů a dokonce je zvýšila o další 4 500 USD pro automobilky, které nebrání sdružování zaměstnanců do odborů. Navíc počítá s dalšími subvencemi pro výstavbu nabíjecích stanic a dalších podobných věcí.

Musk označil zákon za „nikoli nezbytný” a dodal: „Upřímně řeceno by možná bylo lepší, kdyby neprošel. Pokud neomezíme vládní výdaje, stane se něco špatného. Toto je šílené. Naše výdaje o tolik překračují příjmy, šílené,” projevil se Musk jako zastánce vyrovnaných rozpočtů.

„Doslova říkám: Zbavme se všech dotací. Vláda by se měla snažit stát bokem a nenarušovat pokrok. Potřebujeme snad subvence čerpacích stanic? Ne. Takže není nutné ani subvencovat dobíjecí sítě. Smazal bych to, zrušil,” řekl dále a jako liberál či spíše libertarián se projevil i v případě snah více zdanit miliardáře jeho kalibru. „Nedává smysl vzít práci s alokací kapitálu lidem, kteří ukázali, že to umí. A dát ji pak, vy víte, entitě, která už prokázala, že to umí velmi špatně. To je vláda,” řekl trochu drze.

Zní to všechno pěkně a čistě věcně bychom to hned podepsali. Je ale třeba dodat, že Musk byl tím, kdo v poslední dekádě a půl vyrostl na dotacích, bezúročných půjčkách, vládních zakázkách a dalších formách přerozdělování. Platí to o Tesle, Solar City, SpaceX i The Boring Company. Neříkáme, že za ním nestojí práce a dobré nápady, to vůbec ne, ale „sál” též, jak mohl a nebýt 4,9 miliardy dolarů, které podle propočtů LA Times už do roku 2015 přijal jménem všech těchto firem, možná by spousta z nich neexistovala. A nebo by nebyla tak úspěšná.

Z jeho strany tedy tento postoj zní trochu pokrytecky: Já už jsem dostal, mně to pomohlo, ale jiným už to nedávejte. Čistě za nás bude dobře, když se s dotacemi skončí v jakýkoli moment. Ovšem Musk je v poněkud delikátní pozici a nechová se podle toho.

Elon Musk volá po zrušení dotací na elektrická auta a nemůžeme říci, že s jeho slovy nesouhlasíme. V jeho pozici ale zní takové vyjádření poněkud pokrytecky. Foto: Matt Rourke, AP

Zdroje: Reuters, WSJ, LA Times

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.