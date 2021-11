Extrémně ojeté BMW za pár šupů čeká, kdo to s ním dotáhne k 1 milionu km dřív než zrezne před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AZG Lemmer, publikováno se souhlasem

Tohle auto je pozoruhodná ukázka odolnosti vozů z přelomu milénia. Navzdory očividně mizerné péči jezdí a jezdí, zastaví ho zjevně jen rez, bohužel možná už velmi brzy.

Když se u nás objeví článek o autě na prodej, buď je to výjimečný stroj nebo má s ohledem na své stáří a charakter neobvykle nízký nájezd a je připraven přes relativně nízkou cenu ještě dlouho sloužit. Pravidelně vám ale ukazujeme také auta s mimořádně vysokými kilometrovým proběhy, z různých pohnutek. Někdy proto, že vysoké kilometráži odolávají pozoruhodně dobře a někdy i proto, že v bazarech zřídka potkáte auto, které má na tachometru více jak 300 tisíc kilometrů. Přitom existují auta, která více najedou za pár let.

Dnes vám ukážeme vůz, který je zajímavý ještě něčím jiným. Najel toho spoustu, nedá se říci, že by na to nevypadal, pozoruhodný už je ale tím, že takového nájezdu dosáhl a že se dá pořád koupit jako pojízdný stroj. Jedná se o BMW 530d generace E39, které se někomu zalíbilo tak moc, že s ním prostě jezdil dál a dál. Na jeho tachometru tak dnes svítí číslo 889 658 a k bájnému milionu mu tedy zbývá něco málo přes 100 tisíc km. Popravdě řečeno, kdybychom měli auto takovou dobu a byli už k milionu takhle blízko, dotáhli bychom to až k němu, majitel to ale viděl jinak. A rozhodl se nechat si ujít zjištění, co se stane, když dorazíte na hranici možností šestimístného tachometru, tedy 999 999 km.

Pro to všechno je to zajímavý „povoz”. Můžeme si prohlédnout stav auta s 900 tisíci km, což je absolutní rarita. Můžeme se podívat na tachometr blízko hranici svých možností a pochopitelně - můžeme si tohle auto koupit, protože je právě na prodej a zkusit s ním k onomu 1 milionu km dotáhnout sami, protože brzy mu to možná bude už navždy zapovězeno.

Auto bylo prvně registrováno v roce 2000 v Nizozemsku a od té doby najelo oněch 890 tisíc kilometrů, pořád v Nizozemsku. To znamená v průměru asi 3 500 kilometrů každý měsíc a tedy třeba tři výměny oleje do roka, 21 let v kuse. O vůz zjevně nebylo nijak zvlášť dobře pečováno, ale řada 5 E39, která se dostala na náš seznam 20 nezničitelných aut posledních dekád, se k takové kilometrové náloži zjevně dokáže dostat i tak.

Prodávající, divize jinak známé firmy Lemmer, která prodává podobné extra kousky bez jakékoli záruky, hovoří o autě vcelku stroze - prý je na něm hodně nových dílů, což se dá chápat, má platnou obdobu naší STK a je nedlouho po servisu, takže má být bez potíží pojízdné. Co jej ovšem evidentně trápí, je koroze, která auto už opravdu sžírá. Otázkou tak v tuto chvíli jej, zda jej někdo koupí a zbylých 110 tisíc km najede dříve než z auta budou dvě. Nebo tři. A nebo hromada prachu.

Krom koroze je prý tahle pětka technicky v pořádku a její projev se údajně až tak moc neliší od toho, který měla jako nová - tehdy se mohla chlubit výkonem až 184 koní, které na zadní kola posílal naftový řadový šestiválec o třílitrovém objemu. Auto vypadá od pohledu opravdu mizerně, ale hleďme na něj s úctou, však 20krát objelo Zemi. A nestojí skoro nic, 799 euro je asi 20 tisíc Kč.

Tohle auto nevypadá jako zajímavá nabídka, ale je jí. Najelo skoro 900 tisíc km a je na prodej jako prý v pohodě pojízdné. Jen ta koroze jej může dostihnout velmi brzy. Foto: AZG Lemmer, publikováno se souhlasem

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

