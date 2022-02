Geniální stroj vytváří bariéry okolo silnic neskutečně rychle, s těžkými díly si pohrává jako s kostkami Lega před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lindsey Corporation

Cokoli, co souvisí se stavbami a opravami silnic, je v Česku provázeno časově náročnými a drahými operacemi. Přitom třeba upravit rozdělení provozu na opravované dálnici lze doslova v řádu minut, a to i za plného provozu. Stačí použít tento vynález.

Na věci se vždy snažíme hledět primárně pozitivně, některé je ale skutečně složité takto vnímat. Jakkoli nechceme přehlížet, že se v případě české dopravní infrastruktury mnohé změnilo k lepšímu, stejně tak nejde ignorovat, že naprostá většina dopravních staveb trvá až nepochopitelně dlouho a je podobně nepochopitelně drahá. Banální opravy trvají měsíce, větší stavby roky, ceny tomu odpovídají a rmoutí i pohled na efektivitu dílčích operací.

Spoustě věcí lze přitom pomoci chytrou technikou, kterou je u nás obvykle dlouho odmítána, pokud je vůbec kdy přijata. Nedávno jsme psali třeba o převratném stroji na opravy silnic, který dokáže ušetřit zhruba 90 procent času potřebných na zalátování děr na silnicích vznikajících obvykle během zimního provozu. Je to už osvědčená věc, přesto nevíme o tom, že by tu kdokoli uvažoval o jejím nasazení. Tento vynález existuje roky, jiný chytrý stroj na fotkách a videu níže je v různých formách vyvíjen dokonce už od roku 1984, tedy bezmála 40 let. Přesto ani v jeho případě nevíme o zdejším nasazení.

Říká si Road Zipper a stojí za ním americká firma Lindsay Corporation. Princip jeho fungování je v podstatě jednoduchý - na jedné straně vepředu zdvihne část zábrany, která odděluje směry provozu nebo tvoří bariéru u kraje opravované dálnice, po své délce je přesune na druhou stranu a tam je zase položí. Může to udělat přes jeden jízdní pruh nebo přes dva, všechna kola má natáčecí, proto se umí natáhnout pomalu napříč celou dálnicí.

Velmi snadno a velmi rychle (dokáže se při tom pohybovat rychlostí až 16 km/h) vytvoří třeba předěl mezi pruhy jedné strany dálnice při opravě té druhé. A nebo s nimi s podobnou lehkostí manipuluje, když je třeba pro dopolední a odpolední špičky upřednostňovat jiný směr dopravy. Prostě „vyrobí” jeden pruh navíc pro jeden směr na úkor druhého, který měl o pruh víc v jiné chvíli.

Funkci stroje nejlépe přiblíží fotky a nové video níže, představuje zásadní zefektivnění příprav staveb či racionalizaci provozu v jejich průběhu. Dokáže takto velmi bezpečně pracovat i za plného provozu a podle výrobce zásadně přispívá rychlosti oprav a výstaveb silnic. Nemáme důvod tomu nevěřit, s jinak složitě instalovanými a při konstrukci nezbytnými bariérami si zjevně pohrává jako s kostkami Lega. Používá se na různých místech světa, o jeho nasazení v Česku ale nemáme zprávy.

Road Zipper je jednou z těch geniálně jednoduchých věcí, které dokáží zrychlit, zlevnit a zpříjemnit, no prostě zefektivnit průběh stavby a oprav silnic snadnou konstrukcí a změnami usměrňovačů provozu. U nás se podle všeho neuchytil. Foto: Lindsay Corporation

Zdroje: Autoblog, Lindsay Corporation

Petr Miler

