Hrdina najel 333 tkm s nekompromisním sporťákem, jako první majitel ho prodává před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lotus

Ujet přes 330 tisíc kilometrů v takovém autě zní jako splněný sen svého druhu, to si ale můžete myslet jen v momentě, kdy jste s ním nikdy nejeli dál než pár kilometrů. Jezdit delší štreky v autě jako Lotus Elise je očistec svého druhu.

Autem snů většiny nadšených řidičů je nějaký sporťák, pochopitelně. Ferrari, Lamborghini, Porsche 911, cokoli takového by chtěl mít doma kde kdo, problém je „jen” v tom, že na takové modely nemá skoro nikdo. Výkonné verze obyčejnějších aut nejsou skutečnou alternativou, taková Octavia RS nemá s Ferrari společného lautr nic. A ojetiny tady také moc neřeší - kolik ojetých supersportů koupíte pod milion? Jedna cesta k relativně dostupnému sporťáku podobného ražení ale existuje. Říká si Lotus.

Tato britská značka už po léta vyrábí hned několik nekompromisních sportovních kupé a roadsterů, které sice nemají výkon výše zmíněných strojů, také ale nemají jejich hmotnost. K maximálkám daleko za 300 km/h to sice nestačí, ke srovnatelné akceleraci či okruhovým časům ale leckdy ano. A především pak k pocitům z řízení drsného sporťáku, do jehož krocení musíte dát tělo i duši.

Taková auta si lidé obvykle kupují jako ryzí víkendovky a ujedou s nimi nanejvýš pár tisíc kilometrů za rok, čemuž odpovídají i celkové nájezdy. Vůz nabízený na zdrojovém odkazu ale najel 333 337 km - skutečně tak moc - a mezi ostrými Lotusy je to jeden z nejdrsnějších vůbec, model Elise ve verzi 111R.

Celou tuto štreku zvládl za 14 let vlastnictví jediný majitel, kterého bez váhání označíme za hrdinu. Šťastného hrdinu? Jak se to vezme, lze mu závidět i jej litovat. Pokud si totiž myslíte, že najet takové kilometry s Lotusem Elise je něco nevyhnutelně krásného, pak jste s takovým autem nejeli nikam dál.

Ujet s ním pár kilometrů nebo desítek kilometrů je čirá radost, zvláště pokud je to po oblíbené okresce nebo na okruhu. Takto ale lidé najedou oněch pár tisíc km za rok. Pokud jich chcete ujet 333 tisíc km, musíte zvládat i delší trasy „někam”. A to je zkrátka očistec v podstatě bez ohledu na typ silnice, po které musíte jet.

Něco podobného popisoval kolega v testu Alfy Romeo 4C, koncepčně podobném autě. Měl jsem tu čest párkrát s takovými Lotusy jet, jsou velmi náročné na řízení, velmi stísněné, velmi tvrdé, velmi hlučné... Ano, také velmi rychlé, ale to, co oceníte chvíli na okruhu, vám opravdu pije krev kdekoli jinde - i jízda po německé dálnici rychlostmi přes 200 km/h je něco neuvěřitelně nekomfortního.

Najet takto statisíce km je skutečně hrdinství a nabízené auto podle toho i vypadá - Lotusy nikdo nestavěl na to, aby je někdo takto trápil, o to větší čest, že pořád drží pohormadě. Pokud chcete na prvního majitele navázat, můžete, ani takto jetý ale Elise 111R nevyjde levně - 27 900 Eur znamená asi 735 tisíc Kč. To bychom si snad raději koupili onu Octavii RS, ona ve výsledku o moc pomalejší nebude.

Lotus Elise 111R je hardcore svého druhu, jezdit s ním pravidelně dále skoro nejde. Přesto je auto ze zdrojového odkazu nabízeno po najetí 333 337 km za 14 let. Ilustrační foto: Lotus

Zdroj: Vanderkooisportscars

Petr Miler