Jasně nejlevnější čtyřletý VW Golf v prodeji najel neskutečné kilometry, podobně neskutečně dobře vypadá

/ Foto: CK Automobile, publikováno se souhlasem

Ceny ojetin explodují a peloton nejrychleji zdražujících oblíbených modelů táhne VW Golf TDI. A najednou na vás vykoukne pozoruhodně levný dieselový kombík, který pomalu září novotou? Ve skutečnosti je to lákadlo leda pro české podvodníky.

V současné době na nás ze všech stran srší zprávy o tom, jak auta nejsou a pokud jsou, nejsou levná. Je to bohužel pravda, jak ukazují i čerstvé statistiky, pořád ale existují možnosti, jak „porazit trh”. Stačí jít po modelech, které většina lidí z nějakého důvodu míjí - často to nemusí být špatná auta, třeba jen nejsou hezká, trendy nebo z jiných příčin nepatří mezi vyhledávaná.

Obvykle půjde o specifické verze dražších vozů, najít v prodeji levný ojetý Golf sedmé generace, tedy jedné z největších tuctovek evropského trhu s ojetinami, se zdá nemožné. Nakonec je to právě Golf TDI, který táhne výše odkazovanou statistiku mezi široce oblíbenými modely, však jen za poslední rok jeho ceny v průměru vystřelily o 31 % nahoru. Vůz na fotkách níže je Golf TDI, navíc žádaný kombík, je jen čtyři roky starý a vypadá opravdu dobře. A nejenže není drahý, je to jasně nejlevnější čtyřletý Golf v evropském prodeji, i nejdostupnější benzinové hatchbacky vyjdou dráž. Že by někdo ztratil „Ahnung” (když už jsme v Německu) o situaci na trhu?

Ani ne, zdánlivá výhodnost tohoto vozu má nepřekvapivý důvod, jen na první pohled není ani trochu vidět. Auto pomalu září novou a zejména zvenku nevypadá, že by a sebou mělo nějak zvlášť těžký život. Jenže mělo - od dubna 2018 najelo 386 tisíc km, což znamená více než 96 tisíc km najetých každý rok, přes 8 tisíc km najetých každý měsíc, více jak 2 tisíce km najetých každý týden včetně víkendů a svátků a bezmála 300 km ujetých každý pracovní den za tu dobu. To je opravdu obdivuhodné.

Ani v interiéru není odpovídající opotřebení patrné, jakkoli volant dává trochu najevo, že tohle auto má něco za sebou. Jeho skutečný osud je tak docela překvapivý - sloužil čtyři roky jako taxík, což zpravidla auta rychle „oddělá”. Ne tohle, i čalounění sedadel, viditelné plasty... Všechno vypadá na méně než skoro 400 tisíc km. Jen některé specifické úpravy interiéru dávají znalým jasně najevo, že tohle byl taxík.

Krom ujetých kilometrů je to lákavé auto, pro některé jistě i svou zlatou barvou. Cena 7 479 euro, tedy asi jen 186 tisíc Kč bez DPH, se veškerou najetou kilometráž hrdinně snaží vykompenzovat. Nevíme, jestli je to proto zajímavá koupě, asi ne, těch kilometrů je prostě moc. Přesto je to zajímavá ukázka odolnosti Golfu VII a také varování před auty s nejasnou historií z německého dovozu.

Ostatně už vidíme upřené pohledy českých podvodníků posedlých stáčením tachometrů, kteří si představují, co všechno by šlo s tímto autem udělat a za kolik ho třeba se 186 tisíci km prodat. Tak pozor na to, až v nějakém českém bazaru uvidíte lákavý zlatý Golf VII Variant TDI - nemusí být zase tak „nevinný”, jak se může zdát.

Pozoruhodné kilometry někdo „nalítal” za pouhé čtyři roky s tímto Golfem, aspoň ho prodává adekvátně levně. I když je to žádoucí dieselový kombík, jde o nejlevnější čtyřletý Golf v současném německém prodeji. Foto: CK Automobile, publikováno se souhlasem

