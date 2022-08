Jeden z posledních skutečných Trabantů je k mání dodnes nejetý, jeho cena je facka posměváčkům před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Daniel Hauri, publikováno se souhlasem

Pokud pamatujete doby, kdy tato auta někteří ještě se vší vážností používali jako dopravní prostředky, nebudeme vám věřit, že jste se jejich majitelům nesmáli. Smích vás ale možná přejde, až zjistíte, jak ceněným artiklem dnes zachovalé kousky téhož vozu jsou.

Kdybyste náhodou netušili, co byl Trabant, pak ve stručnosti řekneme, že šlo o mizerný automobil s dvouválcovým dvoutaktním motorem a plastovou karoserií, podle mnohých jedno z nejhorších aut vůbec. Byla to pojízdná ukázka nekonkurenceschopnosti zřízení, ve kterých se moci nad ekonomikou chopila politika způsobem nikoli nepodobným tomu, jakým se o to pokouší dnes. Výsledkem bylo, že auta ještě nějak konkurenceschopná v 60. nebo 70. letech minulého století se v prakticky stejné podobě vyráběla i o 20 nebo 30 let později. To už byla skutečně leda pro smích.

Stát o ně tedy nebyl důvod ani tehdy, tím spíše pak neexistuje dnes. Tedy hledíte-li na automobil jen jako na dopravní prostředek. Existují ale i sběratelé automobilů, pro které je cokoli obskurního zajímavé, a poslední dobou jim Trabant zjevně učaroval. Patříte-li mezi ně, popřípadě láká-li vás možnost tento bakelitový zázrak znovu osedlat, mohla by vás oslovit nabídka téměř úplně nového Trabantu. Čtete správně, i po 30 letech od ukončení jeho výroby se najdou kousky, které jsou jako nové a tento nás opravdu zaujal. I mezi obecně výjimečnými nabídkami dodnes zánovních Trabantů je mimořádný.

Pokud se totiž objeví v prodeji nejetý Trabant z konce výroby, obvykle už nejde o model 601 nebo 601 S, ale ten s označení 1.1. To podle motoru, který je pod jeho kapotou. V letech 1990 a 1991, těsně před úplným koncem výroby, se totiž do Trabantů montoval čtyřtaktní řadový čtyřválec z Volkswagenu Polo, který nabídl 41 koní. A to už není ten pravý Trabant.

K návratu do dob, které jsou naštěstí již za námi, nejlépe poslouží nejznámější varianta s dvoutaktní dvouválcem, který z objemu 0,6 litru doloval závratných 26 koní. „Bakeliťáku” to tak na stovku trvalo okolo 21 vteřin podle toho, jestli jste zrovna na toaletu, nebo už jste se z ní vraceli. A maximálka byla právě oněch 100 km/h, takže zrychlení lze vnímat i z jiné perspektivy - zrychlit za 21 vteřin na maximální rychlost není zas tak špatný výsledek, to snad ani žádné jiné auto nedokáže...

Dvoutaktní verze skončily ve výrobě zkraje roku 1990 a těsně před ním se zrodil vůz na fotkách níže. Poprvé registrován byl v březnu 1990, vyroben byl ale už na sklonku roku 1989. Pořízen byl v Drážďanech mužem, který si jej sice nekoupil jako „starožitnost”, zacházel s ním ale velmi podobně. Nyní, o více jak 32 let později se totiž auto nachází ve Švýcarsku v rukou jeho syna s pouhými 10 733 najetými km. Vypadá jako nový a podle vlastníka je stoprocentně originální.

Je to skutečně mimořádný stroj času, který navíc alespoň trochu jezdil, takže nemusí sloužit jen pro statické kochání, cena ale odpovídá jeho výjimečnosti. Pokud budete mít o tento návrat zpět v čase měli zájem, bez 20 000 euro, tedy bezmála 0,5 milionu korun, o něm ani nepřemýšlejte. Je to darda, ale podívejte se na něj, vážně jde o auto jako z muzea i s veškerými dobovými dokumenty včetně původní faktury (na 3 600 marek mimochodem) a fotkou pořízenou krátce po koupi. Cena přesto extrémní, něco nám ale říká, že sběratelská vášeň z tohoto kdysi odmítaného a dokonale tuctového auta udělá do budoucna jen něco více - více vzácného, a tedy i více ceněného.

Zdroj: Mobile.de

