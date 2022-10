Šedá eminence Red Bullu se krutě vysmála Mercedesu po rychlé akvizici jím přehlíženého pilota před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scuderia AlphaTauri, tiskové materiály

Uvidíme, kdo se bude smát naposledy, ale v tuto chvíli je to stáj s rozzuřeným býkem ve znaku. A tak si jeho šedá eminence zjevně může dovolit i kruté vtípky na dresu loňského úhlavního soupeře.

Letošní sezóna Formule 1 včera svým způsobem skončila. Před nám jsou tedy ještě čtyři závody, šampionem byl ale v divokém závěru dosti chaotické Velké ceny Japonska korunován opět Max Verstappen. Poté, co si loni (slovy šéfa Mercedesu Tota Wolffa) dojel pro titul s dýkou mezi zuby, kdy se zjevně horším autem dokázal porazit stále dominantní monoposty třícípé hvězdy, letos předvedl mnohem jednoznačnější představení.

Nenechte se ale mýlit jasnými papírovými výsledky, jak včera po skončení závodu řekl Verstappenův týmový kolega Sergio Perez, byl to nizozemský závodník, kdo byl letos dominantní, ne jeho vůz. Ve většině velkých cen předváděly nejrychlejší časy na kolo časy jezdci Ferrari, zejména pak Charles Leclerc, Verstappen ale dokázal ze svého auta vydolovat vždy o trochu víc, což se spolu s řadou pochybení na italské straně (nehody, taktické chyby, nespolehlivost...) a méně konzistentním projevem v samotných závodech postaralo o mnohem jednoznačnější vyznění šampionátu, než se mohlo zdát z většiny jednotlivých závodů.

Max je tedy šampion mezi jezdci, Red Bull jako stáj si titul mezi konstruktéry nejspíše připíše též velmi brzy. Na pozadí korunovace staronového krále ef-jendiček se ale odehrála řada dalších zajímavých událostí. A jednou z nich je zásadní posun v řidičských škatulatech i vše, co způsobil.

Jak nejspíše už víte, Sebastien Vettel (který včera předvedl též výjimečný výkon) letos ve Formuli 1 končí, na jeho místo u Astonu Martin pak nastoupí Fernando Alonso. To otevřelo cestu Oscaru Piastrimu, který měl jezdit za Alpine, nakonec ale skončil u McLarenu. Tam končí Daniel Ricciardo a podle svého víkendového komentáře už se příští rok nevrátí. U Alpine se totiž rozhodli využít služeb Pierra Gaslyho, který logicky nechal volné místo u Alphatauri, tedy juniorské stáje Red Bullu. Za ni nastoupí - docela překvapivě - Nyck de Vries, další Nizozemec a velmi dobrý kamarád Maxe Verstappena. A právě dění kolem této akvizice je celkově pozoruhodné.

Jednak jde o jeho samotné angažmá. Jak sám Max V. prozradil během tiskovek v Japonsku, byl to do značné míry on, kdo De Vriesovi umetl cestu. Po Nyckově parádním výkonu v Monze s ním byl na večeři a řekl mu, ať zavolá Helmutu Markovi, šéfovi jezdecké akademie Red Bullu, poradci týmu a jeho jakési šedé eminenci. Jakožto krajan Dietricha Mateschitze, hlavní figury Red Bullu jako takového, měl ve stáji vždy velké slovo - je to sám bývalý jezdec F1, vítěz Le Mans a později právník a podnikatel zjevně s dobrým čuchem na obchodní příležitosti.

Tohle se stalo a doktor Marko k překvapení mnohých De Vriese skutečně angažoval. Je to překvapivé už proto, že de Vriesovi je 27 let. A ač byl vždy považován za jednoho z nejlepších pilotů své generace (je to šampion Formule Renault, Formule 2 i Formule E), až do letoška nikdy nenastoupil do skutečné velké ceny F1. Byl to „protegé” Mercedesu, což se pro něj stalo darem i prokletím - na jednu stranu je hezké být dlouhodobě na výplatní pásce po léta dominantní stáje, ta mu ale nikdy nedala pořádnou příležitost se ukázat. I když pro ni sloužil jako rezervní jezdec, tým dal i ve chvílích, kdy mohl nastoupit, přednost své budoucí hvězdě Georgi Russellovi, který přitom tou dobou jezdil za jiný tým.

Už to vzhledem k jeho věku vypadalo, že se do Formule 1 nepodívá, nakonec si ale o angažmá sám řekl svým výkonem v letošní Monze. A Mercedesu jej o pár týdnů později vyfoukl konkurenční Red Bull. Proto se mnozí ptají, zda motivem nebylo pro Rakušany právě to, že jde o člověka, který zná Mercedes jako své boty. Však i letos jezdil v jeho monopostech při trénincích, o fungování týmu ví v podstatě všechno, nejspíše má velmi dobrý přehled i o tom, co si Toto Wolff dává který den k snídani.

Motorsport.com se tak ptal doktora Marka, zda přece jen nebylo motivací získat zákulisní informace z Mercedesu. Ten ale podobné spekulace rázně odmítl: „Jsou třetí v šampionátu, že, tak co bychom se od nich mohli naučit?” řekl. To je až kruté, jakkoli nepochybujeme, že to bylo míněno s jistou nadsázkou. Red Bull je teď zkrátka na koni, to je vidět. Snad doktoru Markovi vydrží optimismus i poté, co dnes FIA oznámí výsledky přezkoumání dodržování loňských rozpočtových omezení, to je v posledních dnech v F1 další velké téma...

Pierre Gasly odjede za AlphaTauri už jen pár závodů, příští rok míří do Alpine. Foto: Scuderia AlphaTauri, tiskové materiály



Nahradí ho Nyck de Vries, ve 27 letech docela svérázný junior. Jeho angažmá je předmětem spekulací, zda jej Red Bull nechtěl i kvůli tomu, že Mercedes zná jako své boty. Šéf jezdeckého programu stáje to ale odmítl stylem sobě vlastním. Foto: Scuderia AlphaTauri, tiskové materiály

Zdroj: Motorsport.com

Petr Miler

