Jeden z nejlepších luxusních rychlíků historie můžete mít za cenu Škody Octavia, i když pořádně nejezdil

Kdo říká, že se dnes mezi jetými vozy nedá koupit hromada hodnoty za peníze? I když ojetými... Tohle auto je spíše neojeté, přesto vás zahrne maximálním luxusem při sprintu na stovku za 4,6 sekundy. A majlant stálo jen nové.

Od časů Chrise Bangla se spousta lidí kouká na BMW řady 7 skrz prsty, neboť od dob „bondovské” generace E38 se nikdy nepřiblížilo stejné míře nadčasové elegance. Platí to i o generaci F01, kterou má sice na svědomí už Karim Habib, auto ale od pohledu působí dojmem, jako by jeho autor koukal Banglovi přes rameno a vůz zbavil jen pár nejkontroverznějších prvků. Špičkový stroj to byl vždy, o tom žádná, nicméně na kousku, který vám ukážeme dnes, není nejzajímavější jeho vzhled. Jde tu o stav, cenu, techniku a výbavu. Je to totiž naprosto špičková verze sedmičky F01 která si za 12 let od svého zrodu sjela asi tolik jako průměrný Aixam. Přesto stojí zlomek původní ceny.

Bizarní je už to, že tohle je auto po soukromém majiteli - kolik takových lidí si kupuje sedmičkové bavoráky v podobné specifikaci? Tady se to ale stalo a vlastník s vozem dodnes najel jen 64 tisíc kilometrů. Představte si, že si koupíte auto schopné nahradit soukromé letadlo při přesunech na vysoké stovky kilometrů během pár hodin. A pak s ním jezdíte asi 5 tisíc km ročně. To je skoro svatokrádež, přesně tak to ale bylo, výsledkem je mimořádné auto s kompletní servisní ve stavu, jaký se opravdu nevídá. U běžně používané řady 7 bude nájezd po 12 letech pětkrát vyšší jako nic.

Auto působí opravdu zánovně a údajně tak i voní. Má nejen plnou servisní historii, ale i téměř plnou výbavu, a to také tu technickou. Jde o verzi 760Li, takže pod kapotou je 6,0litrový dvanáctiválec o 544 koních výkonu. S řadou 7 dokáže tento stroječek pořádně hýbat - maximální rychlost omezená na 250 km/h nepřekvapí, jako Alpina B7 s výkonem „jen” 500 koní ale to samé auto jelo 302 km/h, takže bez omezovače by se jistě blížilo metě 310 km/h. A i s těžkým luxusním sedanem zrychlí na stovku za 4,6 sekundy, to by ještě nedávno dokázal jen velmi slušný sporťák.

Vůz má elegantní modrou barvu exteriéru a světlou kůži uvnitř, tato kombinace nikdy neurazí. Se špičkovou výbavou počítejte, vydala by na několik á-čtyřek. Nejvíce o ní ale naznačí luxus pro cestující vzadu, který počítá se čtyřmístným uspořádáním s velitelským stolkem uprostřed a informačně-zábavním systémem se dvěma obrazovkami. Nechybí odvětrávaná i vyhřívaná sedadla, oddělený audiosystém pro každého cestujícího vzadu... A právě tam je stavem vše velmi blízké novému autu.

Co se stavu nového auta naopak neblíží, je cena. Kolik stál tento vůz jako nový, nevíme, odhadem šlo o 5 milionů Kč, byl to absolutní vrchol nabídky, který dodnes platí za jeden z nejlepších luxusních rychlíků všech dob. Dnes můžete tenhle konkrétní vůz pořídit 28 999 Eur, tedy cca 707 tisíc Kč. Anebo si můžete za stejné peníze koupit novou Škodu Octavia v průměrné specifikaci, která - pravda - bude mít méně nákladnou údržbu, ale potkávat je budete na každém rohu a komfort cestování bude úplně jinde. A mimochodem, ani verze RS stovku za 4,6 sekundy zdaleka nedá, natož aby při tom vzadu vezla polovinu vaší rodiny v totálním přepychu.

Tohle BMW vážně vypadá jako nové a je k mání za velmi zajímavou cenu - je to nevyužitý nový vůz za cenu nového auta o několik tříd níže. Foto: Car Lounge, publikováno se souhlasem

